Non sai come sincronizzare le lampade Philips Hue con la TV?
Che tu voglia una configurazione semplice o l'esperienza definitiva, è disponibile un'opzione di sincronizzazione Hue per ogni casa.
Crea la tua configurazione di intrattenimento Hue
Non sai come sincronizzare le lampade Philips Hue con la TV?
Sincronizza l'app TV
Sincronizza le luci con la TV Samsung o LG
Sincronizza le luci Hue direttamente con le TV Samsung e LG compatibili usando l'app Hue Sync TV. Goditi un'illuminazione coinvolgente che reagisce subito a tutto ciò che si vede sullo schermo, incluse app di streaming integrate, film, sport e giochi. Non è necessario disporre di hardware di sincronizzazione aggiuntivo.
Ciò di cui hai bisogno
- TV Samsung e LG compatibili*
- Almeno una lampada Hue a colori.
- App Hue Sync TV (abbonamento richiesto)
- Hue Bridge
- App Hue
Ideale per
- Sincronizzazione con app TV integrate, trasmissioni televisive.
- Gaming occasionale.
- Configurazione minima, senza hardware.
Le nostre scelte principali per l'app Sync TV
Striscia LED gradient Philips Hue Play 65"
€ 99,99
Striscia LED gradient Philips Hue Play 85"
€ 119,99
Lampada tav. Hue Play
€ 79,99
Tubo luminoso Play gradient compatto
€ 209,99
Tubo luminoso Play gradient grande
€ 229,99
Piantana grande Hue Play
€ 149,99
Piantana compatta Hue Play
€ 139,99
Striscia LED gradient Philips Hue Play pro 65"
€ 159,99
Striscia LED gradient Philips Hue Play pro 85"
€ 179,99
Striscia LED gradient Philips Hue Play pro 100"
€ 199,99
Bridge Pro
€ 149,99
Domande frequenti sull'app Hue Sync TV
Quali TV sono compatibili?*
Quali TV sono compatibili?*
Come posso iniziare?
Come posso iniziare?
Ho bisogno di un dispositivo Hue Bridge per sincronizzare le luci con la TV Samsung o LG?
Ho bisogno di un dispositivo Hue Bridge per sincronizzare le luci con la TV Samsung o LG?
Sincronizzazione schermo Play
Sincronizza le luci con tutti i contenuti di qualsiasi TV
Porta l'illuminazione sincronizzata su qualsiasi TV fino a 85" con il dispositivo di sincronizzazione dello schermo Play. Il dispositivo si collega alla tua TV e l'obiettivo fisheye del dispositivo acquisisce i contenuti e i colori sullo schermo, sincronizzando le luci Hue in tempo reale con tutti i contenuti, incluse le app TV integrate e le trasmissioni TV.
Ciò di cui hai bisogno
- Dispositivo di sincronizzazione dello schermo Play
- Almeno una Hue TV strip light*
- App Hue
Ideale per
- Sincronizzazione di qualsiasi contenuto su schermo.
- App TV integrate e trasmissioni TV
- Semplice configurazione plug-and-play
Ciò di cui hai bisogno...
Sinc. schermo Philips Hue Play
€ 119,99
Domande frequenti sulla sincronizzazione dello schermo Play
Che cos'è la sincronizzazione dello schermo Play?
Che cos'è la sincronizzazione dello schermo Play?
Perché scegliere la sincronizzazione dello schermo Play?
Perché scegliere la sincronizzazione dello schermo Play?
È necessario un dispositivo Hue Bridge per sincronizzare le luci con la sincronizzazione dello schermo Play?*
È necessario un dispositivo Hue Bridge per sincronizzare le luci con la sincronizzazione dello schermo Play?*
Le nostre scelte principali per la sincronizzazione dello schermo Play
Lampada tav. Hue Play
€ 79,99
Barra luminosa Hue Play, confezione doppia
€ 149,99
Barra luminosa Hue Play, confezione doppia
€ 149,99
Piantana grande Hue Play
€ 149,99
Striscia LED gradient Philips Hue Play 65"
€ 99,99
Striscia LED gradient Philips Hue Play 85"
€ 119,99
Play HDMI sync box 4K o 8K
Sincronizza le luci con contenuti HDMI
La Play HDMI sync box 4K e 8K sincronizza le luci con dispositivi collegati via HDMI come box di streaming e console di gioco, offrendo una sincronizzazione rapida e precisa delle luci in tempo reale. Play HDMI sync box 4K è ideale per il gaming e la visione quotidiana di film in 4K con la massima nitidezza. Play HDMI sync box 8K supporta risoluzioni più elevate e fino a 120 fotogrammi al secondo per il gaming di nuova generazione e l'home cinema avanzato.
Ciò di cui hai bisogno
- Play HDMI sync box
- Almeno una Hue TV strip light*
- App Hue
Ideale per
- Sincronizzazione dei contenuti collegati tramite HDMI
- Configurazioni di gaming avanzate.
- Sincronizzazione veloce e fluida delle luci con la TV.
Ciò di cui hai bisogno...
Philips Hue Play HDMI sync box 4K
€ 149,99
Domande frequenti sulla HDMI Sync Box
Cosa mi serve per iniziare?
Cosa mi serve per iniziare?
Qual è la differenza tra Play HDMI Sync Box 4K e Play HDMI Sync Box 8K?
Qual è la differenza tra Play HDMI Sync Box 4K e Play HDMI Sync Box 8K?
Devo disporre di un dispositivo Hue Bridge per sincronizzare le luci con una HDMI sync box?*
Devo disporre di un dispositivo Hue Bridge per sincronizzare le luci con una HDMI sync box?*
Le nostre scelte principali per la HDMI Sync Box
Piantana grande Hue Play
€ 149,99
Piantana compatta Hue Play
€ 139,99
Hue Play wall-washer
€ 369,99
Hue Play wall-washer
€ 369,99
Striscia LED gradient Philips Hue Play 65"
€ 99,99
Striscia LED gradient Philips Hue Play 85"
€ 119,99
Striscia LED gradient Philips Hue Play pro 65"
€ 159,99
Striscia LED gradient Philips Hue Play pro 85"
€ 179,99
Striscia LED gradient Philips Hue Play pro 100"
€ 199,99
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Hue sync box 8KAcquista la sync box 8K
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Ideale per
Funziona con le app per TV
Funziona con dispositivi HDMI
Configurazione
Compatibilità TV
Hue Bridge necessario