La Play HDMI sync box 4K e 8K sincronizza le luci con dispositivi collegati via HDMI come box di streaming e console di gioco, offrendo una sincronizzazione rapida e precisa delle luci in tempo reale. Play HDMI sync box 4K è ideale per il gaming e la visione quotidiana di film in 4K con la massima nitidezza. Play HDMI sync box 8K supporta risoluzioni più elevate e fino a 120 fotogrammi al secondo per il gaming di nuova generazione e l'home cinema avanzato.



Ciò di cui hai bisogno

- Play HDMI sync box

- Almeno una Hue TV strip light*

- App Hue

Ideale per

- Sincronizzazione dei contenuti collegati tramite HDMI

- Configurazioni di gaming avanzate.

- Sincronizzazione veloce e fluida delle luci con la TV.