Crea la tua configurazione di intrattenimento Hue

Non sai come sincronizzare le lampade Philips Hue con la TV?
Che tu voglia una configurazione semplice o l'esperienza definitiva, è disponibile un'opzione di sincronizzazione Hue per ogni casa.

Come vuoi sincronizzare le luci?

Voglio sincronizzare le mie luci con una TV Samsung o LG

Voglio sincronizzare le mie luci con una TV Samsung o LG

Voglio sincronizzare le mie luci con tutti i contenuti di qualsiasi TV

Voglio sincronizzare le mie luci con tutti i contenuti di qualsiasi TV

Voglio sincronizzare le luci con i contenuti collegati tramite HDMI

Voglio sincronizzare le luci con i contenuti collegati tramite HDMI

Uno schermo televisivo con illuminazione per l'intrattenimento che mostra l'app Philips Hue Sync TV.

Sincronizza l'app TV

Sincronizza le luci con la TV Samsung o LG

Sincronizza le luci Hue direttamente con le TV Samsung e LG compatibili usando l'app Hue Sync TV. Goditi un'illuminazione coinvolgente che reagisce subito a tutto ciò che si vede sullo schermo, incluse app di streaming integrate, film, sport e giochi. Non è necessario disporre di hardware di sincronizzazione aggiuntivo.

Ciò di cui hai bisogno
- TV Samsung e LG compatibili*
- Almeno una lampada Hue a colori.
- App Hue Sync TV (abbonamento richiesto)
- Hue Bridge
- App Hue

Ideale per
- Sincronizzazione con app TV integrate, trasmissioni televisive.
- Gaming occasionale.
- Configurazione minima, senza hardware.

Le nostre scelte principali per l'app Sync TV

Prossimamente
Striscia LED gradient Philips Hue Play 65"

Striscia LED gradient Philips Hue Play 65"

Illum. diffusa su pareti gradient
Tecnologia RGBWWIC
Corrispondenza precisa dei colori grazie alla tecnologia Chromasync
App/dispositivo sinc. richiesti

€ 99,99

Disponibile a breve

Prossimamente
Striscia LED gradient Philips Hue Play 85"

Striscia LED gradient Philips Hue Play 85"

Illum. diffusa su pareti gradient
Tecnologia RGBWWIC
Corrispondenza precisa dei colori grazie alla tecnologia Chromasync
App/dispositivo sinc. richiesti

€ 119,99

Disponibile a breve

Nuovo
Lampada tav. Hue Play

Lampada tav. Hue Play

Tecnologia RGBWWIC
Corrispond. colori Chromasync
Facile posizion.
Sinc. tramite app TV o sync box

€ 79,99

Tubo luminoso Play gradient compatto

Tubo luminoso Play gradient compatto

Realizzato per TV da 40" a 55"
Fonde luce bianca e colorata
Include unità di alimentazione
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box

€ 209,99

Crea il tuo Starter kit
Tubo luminoso Play gradient grande

Tubo luminoso Play gradient grande

Realizzato per TV a partire da 60"
Include unità di alimentazione
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box

€ 229,99

Nuovo
Piantana grande Hue Play

Piantana grande Hue Play

Tecnologia RGBWWIC
Corrispond. colori Chromasync
Facile posizion.
Sinc. tramite app TV o sync box

€ 149,99

Nuovo
Piantana compatta Hue Play

Piantana compatta Hue Play

Tecnologia RGBWWIC
Corrispond. colori Chromasync
Facile posizion.
Sinc. tramite app TV o sync box

€ 139,99

Prossimamente
Striscia LED gradient Philips Hue Play pro 65"

Striscia LED gradient Philips Hue Play pro 65"

Effetti gradient ultrafluidi
Tecnologia OmniGlow
Colore di precisione Chromasync
App/dispositivo sinc. richiesti

€ 159,99

Disponibile a breve

Prossimamente
Striscia LED gradient Philips Hue Play pro 85"

Striscia LED gradient Philips Hue Play pro 85"

Effetti gradient ultrafluidi
Tecnologia OmniGlow
Colore di precisione Chromasync
App/dispositivo sinc. richiesti

€ 179,99

Disponibile a breve

Prossimamente
Striscia LED gradient Philips Hue Play pro 100"

Striscia LED gradient Philips Hue Play pro 100"

Effetti gradient ultrafluidi
Tecnologia OmniGlow
Colore di precisione Chromasync
App/dispositivo sinc. richiesti

€ 199,99

Disponibile a breve

Crea il tuo Starter kit
Bridge Pro

Bridge Pro

Supporta 150+ luci, 50+ accessori
Abilita la sincronizzazione Hue, MotionAware™
Sblocca il controllo di tutta la casa
Crittografia avanzata con Zigbee Trust Center

€ 149,99

Domande frequenti sull'app Hue Sync TV

Quali TV sono compatibili?*

Come posso iniziare?

Ho bisogno di un dispositivo Hue Bridge per sincronizzare le luci con la TV Samsung o LG?


 

Un dispositivo di sincronizzazione dello schermo Philips Hue Play con obiettivo fisheye applicato sulla TV che rileva i contenuti dello schermo.

Sincronizzazione schermo Play

Sincronizza le luci con tutti i contenuti di qualsiasi TV

Porta l'illuminazione sincronizzata su qualsiasi TV fino a 85" con il dispositivo di sincronizzazione dello schermo Play. Il dispositivo si collega alla tua TV e l'obiettivo fisheye del dispositivo acquisisce i contenuti e i colori sullo schermo, sincronizzando le luci Hue in tempo reale con tutti i contenuti, incluse le app TV integrate e le trasmissioni TV. 

Ciò di cui hai bisogno
- Dispositivo di sincronizzazione dello schermo Play
- Almeno una Hue TV strip light*
- App Hue

Ideale per
- Sincronizzazione di qualsiasi contenuto su schermo.
- App TV integrate e trasmissioni TV
- Semplice configurazione plug-and-play

Ciò di cui hai bisogno...

Nuovo
Sinc. schermo Philips Hue Play

Sinc. schermo Philips Hue Play

Semplice soluzione plug-and-play
Sincron. i contenuti con app Hue
Acquisiz. schermo intero fisheye
Algoritmo corrispond. colori

€ 119,99

Domande frequenti sulla sincronizzazione dello schermo Play

Che cos'è la sincronizzazione dello schermo Play?

Perché scegliere la sincronizzazione dello schermo Play?

È necessario un dispositivo Hue Bridge per sincronizzare le luci con la sincronizzazione dello schermo Play?*


 

Le nostre scelte principali per la sincronizzazione dello schermo Play

Nuovo
Lampada tav. Hue Play

Lampada tav. Hue Play

Tecnologia RGBWWIC
Corrispond. colori Chromasync
Facile posizion.
Sinc. tramite app TV o sync box

€ 79,99

Crea il tuo Starter kit
Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

Confezione doppia
LED integrato
Bianco
Controllo connesso con Hue Bridge*

€ 149,99

Crea il tuo Starter kit
Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

Confezione doppia
LED integrato
Nero
Controllo connesso con Hue Bridge*

€ 149,99

Nuovo
Piantana grande Hue Play

Piantana grande Hue Play

Tecnologia RGBWWIC
Corrispond. colori Chromasync
Facile posizion.
Sinc. tramite app TV o sync box

€ 149,99

Prossimamente
Striscia LED gradient Philips Hue Play 65"

Striscia LED gradient Philips Hue Play 65"

Illum. diffusa su pareti gradient
Tecnologia RGBWWIC
Corrispondenza precisa dei colori grazie alla tecnologia Chromasync
App/dispositivo sinc. richiesti

€ 99,99

Disponibile a breve

Prossimamente
Striscia LED gradient Philips Hue Play 85"

Striscia LED gradient Philips Hue Play 85"

Illum. diffusa su pareti gradient
Tecnologia RGBWWIC
Corrispondenza precisa dei colori grazie alla tecnologia Chromasync
App/dispositivo sinc. richiesti

€ 119,99

Disponibile a breve

Una Philips Hue Play HDMI sync box 4k posizionata su un impianto di intrattenimento davanti a una TV.

Play HDMI sync box 4K o 8K

Sincronizza le luci con contenuti HDMI

La Play HDMI sync box 4K e 8K sincronizza le luci con dispositivi collegati via HDMI come box di streaming e console di gioco, offrendo una sincronizzazione rapida e precisa delle luci in tempo reale. Play HDMI sync box 4K è ideale per il gaming e la visione quotidiana di film in 4K con la massima nitidezza. Play HDMI sync box 8K supporta risoluzioni più elevate e fino a 120 fotogrammi al secondo per il gaming di nuova generazione e l'home cinema avanzato.

Ciò di cui hai bisogno
- Play HDMI sync box
- Almeno una Hue TV strip light*
- App Hue

Ideale per
- Sincronizzazione dei contenuti collegati tramite HDMI
- Configurazioni di gaming avanzate.
- Sincronizzazione veloce e fluida delle luci con la TV.

Ciò di cui hai bisogno...

Nuovo
Philips Hue Play HDMI sync box 4K

Philips Hue Play HDMI sync box 4K

Supporta la risoluzione 4K a 60 Hz
Sinc. contenuti con app Hue
Design semplice e compatto
Facile configuraz. e installaz.

€ 149,99

Domande frequenti sulla HDMI Sync Box

Cosa mi serve per iniziare?

Qual è la differenza tra Play HDMI Sync Box 4K e Play HDMI Sync Box 8K?

Devo disporre di un dispositivo Hue Bridge per sincronizzare le luci con una HDMI sync box?*


 

Le nostre scelte principali per la HDMI Sync Box

Nuovo
Piantana grande Hue Play

Piantana grande Hue Play

Tecnologia RGBWWIC
Corrispond. colori Chromasync
Facile posizion.
Sinc. tramite app TV o sync box

€ 149,99

Nuovo
Piantana compatta Hue Play

Piantana compatta Hue Play

Tecnologia RGBWWIC
Corrispond. colori Chromasync
Facile posizion.
Sinc. tramite app TV o sync box

€ 139,99

Hue Play wall-washer

Hue Play wall-washer

Tecnologia ColorCast
1035 lumen
Altezza x larghezza: 15,7 x 9,1 cm
Nero opaco

€ 369,99

Hue Play wall-washer

Hue Play wall-washer

Tecnologia ColorCast
1035 lumen
Altezza x larghezza: 15,7 x 9,1 cm
Bianco opaco

€ 369,99

Prossimamente
Striscia LED gradient Philips Hue Play 65"

Striscia LED gradient Philips Hue Play 65"

Illum. diffusa su pareti gradient
Tecnologia RGBWWIC
Corrispondenza precisa dei colori grazie alla tecnologia Chromasync
App/dispositivo sinc. richiesti

€ 99,99

Disponibile a breve

Prossimamente
Striscia LED gradient Philips Hue Play 85"

Striscia LED gradient Philips Hue Play 85"

Illum. diffusa su pareti gradient
Tecnologia RGBWWIC
Corrispondenza precisa dei colori grazie alla tecnologia Chromasync
App/dispositivo sinc. richiesti

€ 119,99

Disponibile a breve

Prossimamente
Striscia LED gradient Philips Hue Play pro 65"

Striscia LED gradient Philips Hue Play pro 65"

Effetti gradient ultrafluidi
Tecnologia OmniGlow
Colore di precisione Chromasync
App/dispositivo sinc. richiesti

€ 159,99

Disponibile a breve

Prossimamente
Striscia LED gradient Philips Hue Play pro 85"

Striscia LED gradient Philips Hue Play pro 85"

Effetti gradient ultrafluidi
Tecnologia OmniGlow
Colore di precisione Chromasync
App/dispositivo sinc. richiesti

€ 179,99

Disponibile a breve

Prossimamente
Striscia LED gradient Philips Hue Play pro 100"

Striscia LED gradient Philips Hue Play pro 100"

Effetti gradient ultrafluidi
Tecnologia OmniGlow
Colore di precisione Chromasync
App/dispositivo sinc. richiesti

€ 199,99

Disponibile a breve

Confronta le opzioni di sincronizzazione

Hai ancora dubbi? Confronta le soluzioni Hue Sync per trovare la configurazione più adatta alla tua TV e alla tua esperienza di intrattenimento.

Popolare

Hue sync box 8K

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Nuovo

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Ideale per

Home entertainment avanzato
Home entertainment avanzato
Semplice configurazione semplice per quasi tutte le TV
TV Samsung e LG compatibili

Funziona con le app per TV

-
-
Sincronizza tutti i contenuti TV
Sincronizza tutti i contenuti TV

Funziona con dispositivi HDMI

Sincronizza tutti i contenuti TV
Sincronizza tutti i contenuti TV

Configurazione

Avanzate
Avanzate
Facile
Facile

Compatibilità TV

Qualsiasi TV
Qualsiasi TV
Tutte le TV fino a 85''
Solo le TV compatibili

Hue Bridge necessario

No
No
No
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  • Apple pay
  • Google pay