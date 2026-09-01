Una TV in un soggiorno moderno, illuminata da Hue Play wall washer e dalle lampade Play, che si sincronizzano con i contenuti dello schermo per creare un'esperienza di intrattenimento immersiva e dinamica.

Philips Hue Netflix sync: la guida definitiva al home cinema immersivo

28 luglio 2026

C'è qualcosa di indubbiamente magico in una serata film in cui i confini dello schermo svaniscono. Immagina lo sfarfallio di Arancio di un falò o i lampi neon di un thriller di fantascienza che si estendono oltre la TV e invadono il tuo soggiorno. Con Philips Hue Netflix sync, puoi sincronizzare le luci con Netflix e creare un'esperienza immersiva di illuminazione surround che ti coinvolge ancora di più nelle storie che ami.

In questa guida esploreremo come sincronizzare le tue luci smart con Netflix, i prodotti di intrattenimento Philips Hue di cui hai bisogno e come Crea un'atmosfera che rivaleggia con quella del cinema locale.

5 modi per sincronizzare le Lampade Philips Hue con Netflix

Che tu guardi Netflix tramite le app integrate della tua TV, un dispositivo di streaming o una console da gioco, Philips Hue offre molteplici modi per sincronizzare le luci con Netflix e creare un'illuminazione immersiva per la TV.

1. Sinc. schermo Philips Hue Play

Play screen sync è il modo più semplice per sincronizzare le luci Hue con Netflix su quasi tutte le TV. Questo dispositivo dedicato alla sincronizzazione dello schermo utilizza una lente fisheye per analizzare in tempo reale i colori, i movimenti e l'intensità dei contenuti visualizzati sullo schermo.

Poiché legge ciò che accade direttamente sullo schermo, funziona con i contenuti di tutte le app TV native, inclusi Netflix, dispositivi di streaming e trasmissioni TV in diretta. Crea semplicemente un'area Entertainment nell'app Hue e avvia la sincronizzazione tramite la scheda Sync.

Quando è collegato a un Hue Bridge, Play screen sync può sincronizzare fino a 10 Luci Hue colorate, inclusi lampadine, lampade e Strisce LED, creando un'esperienza di intrattenimento immersiva che riempie la stanza. Senza un Hue Bridge puoi sincronizzare una striscia LED Hue compatibile.

Un dispositivo di sincronizzazione dello schermo Philips Hue Play con obiettivo fisheye applicato sulla TV che rileva i contenuti dello schermo.

2. App Hue Sync TV per TV Samsung e LG

TV compatibili: Samsung oppure LG Smart TV (modelli dal 2024 in poi), l'app Hue Sync TV offre un'esperienza nativa di sincronizzazione TV-luce senza richiedere un dispositivo di sincronizzazione esterno.

L'app sincronizza direttamente le luci Hue con i contenuti visualizzati sulla TV, incluso Netflix integrato e altre app di streaming, creando un'illuminazione d'atmosfera perfetta per Netflix, con un setup pulito e senza cavi. È necessario un Hue Bridge per utilizzare l'app Sync TV e puoi sincronizzare fino a dieci luci Hue multicolore alla tua TV.

3. Philips Hue Play HDMI sync box 4K

Play HDMI sync box 4K sincronizza le luci Hue con i contenuti Netflix trasmessi tramite dispositivi collegati tramite HDMI come Apple TV, Roku, Fire TV, decoder e console da gioco.

Grazie al supporto di una nitida risoluzione 4K fino a 60 Hz di frequenza di aggiornamento, offre una sincronizzazione delle luci fluida e reattiva che risponde in tempo reale a ogni scena, colore e momento sullo schermo.

Quando collegato a un Hue Bridge, Play HDMI sync box 4K può sincronizzare fino a 10 luci Hue a colori, incluse lampadine, lampade e strisce LED, creando un'esperienza di intrattenimento immersiva. Senza un Hue Bridge puoi sincronizzare una sola Striscia LED Hue.

Donna che tiene il telecomando usando Hue Sync con la TV

4. Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Per home theater avanzati e sistemi di gioco di nuova generazione, Play HDMI sync box 8K offre la più avanzata esperienza di intrattenimento HDMI di Philips Hue. Sync box 8K sincronizza le luci Hue con i contenuti Netflix trasmessi tramite dispositivi collegati via HDMI come Apple TV, Roku, Fire TV, decoder e console da gioco.

Grazie al supporto della connettività HDMI 2.1, della risoluzione 8K a 60 Hz e della risoluzione 4K fino a 120 Hz, la sync box 8K è pensata per gamer e appassionati di cinema domestico che desiderano un'illuminazione immersiva insieme a una qualità d'immagine premium.

Quando collegato a un Hue Bridge, il Play HDMI sync box 8K può sincronizzare fino a 10 luci Hue colorate, inclusi lampadine, lampade e strisce LED, creando un'esperienza di intrattenimento immersiva. Senza un Hue Bridge puoi sincronizzare una sola Striscia LED Hue.

5. Hue Sync Desktop App

Se guardi Netflix su un PC o Mac collegato a un monitor o a una TV, la Desktop app gratuita è un ottimo punto di ingresso. Acquisisce direttamente dal tuo computer i dati dei colori dello schermo per comunicarli al tuo Hue Bridge, l'hub smart per la casa connessa.

Sebbene l'app desktop Hue Sync sia pensata per computer e laptop, puoi comunque usarla con la tua TV: tutto ciò che devi fare è effettuare il cast. Se hai già un dispositivo di streaming collegato alla TV, basta trasmettere lo schermo del computer (riproducendo Netflix tramite il browser Chrome) oppure collegarlo tramite HDMI alla TV e potrai sincronizzare le luci. Anche se questa opzione funziona, potrebbe non offrire la stessa qualità della sincronizzazione tramite la Philips Hue Play HDMI Sync Box collegata alla TV.

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Quale opzione di sincronizzazione Netflix è adatta a te?

Come funziona

Funziona con le app Netflix per smart tv?

Ideale per

Sincronizzazione schermo Play

Utilizza una lente fisheye per analizzare i contenuti visualizzati sullo schermo della TV e sincronizzare le luci Hue in tempo reale.
La maggior parte delle configurazioni televisive, incluse le app Netflix integrate, i dispositivi di streaming e la TV digitale terrestre.

App Hue Sync TV

Sincronizza direttamente le luci con i contenuti visualizzati su TV Samsung e LG compatibili.
Utenti con TV compatibili che guardano Netflix tramite l'app nativa della TV.

Play HDMI sync box 4K

Sincronizza le luci con i contenuti provenienti da dispositivi di streaming collegati tramite HDMI, set-top box e console da gioco.
No*
Streaming, film, sport e gaming quotidiano fino a 4K a 60 Hz.

Play HDMI sync box 8K

Sincronizza le luci con i contenuti da dispositivi collegati tramite HDMI utilizzando la tecnologia HDMI 2.1.
No*
Home theater avanzati e gaming di nuova generazione con supporto fino a 4K a 120 Hz e 8K a 60 Hz.

App per desktop Hue Sync

Sincronizza le luci con il contenuto in riproduzione su un computer Windows o Mac.
N/D
Guardare Netflix o giocare su un PC o un Mac.

* Funziona con Netflix quando viene riprodotto tramite un dispositivo HDMI collegato come Apple TV, Fire TV, Roku, Chromecast, PlayStation o Xbox.

Esplora le opzioni Hue di sincronizzazione con la TV.

Come si sincronizzano le luci Hue Philips con Netflix?

Una domanda comune tra gli appassionati di smart home è: la Hue sync box Philips Hue funziona con Netflix? La risposta è , ma dipende da come fai streaming.

Se guardi principalmente Netflix tramite le app integrate della TV, Play screen sync o l'app Hue Sync TV sono generalmente le soluzioni più semplici, perché possono sincronizzare le luci con i contenuti visualizzati direttamente sul televisore.

La Hue Sync Box Phlips funziona con Netflix?

Le Philips Hue Play HDMI sync box 4K e sync box 8K funzionano analizzando un segnale HDMI in ingresso. Si colloca tra la tua fonte di contenuti e la TV, leggendo i dati dei pixel in tempo reale. Per questo motivo, non può "vedere" l'app Netflix se è in esecuzione nativa sul software integrato della tua Smart TV.

 

Per godere dell'integrazione tra la Philips Hue Play HDMI sync box e Netflix, devi trasmettere Netflix tramite un dispositivo esterno collegato alla Philips Hue Play HDMI sync box, ad esempio:

  • Dispositivi di streaming: Apple TV 4K, Chromecast con Google TV, Amazon Fire TV Stick o Roku.
  • Console di gioco: PlayStation 5 o Xbox Series X/S.
  • Decoder: Decoder via cavo o satellite ad alta definizione.

Prodotti Philips Hue per la sincronizzazione dell'intrattenimento

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Come configurare la tua esperienza di sincronizzazione Netflix con Philips Hue

Configurare la tua area di intrattenimento è semplice.

Step 1: Installa la tua soluzione per la sincronizzazione

Configura il tuo dispositivo Play screen sync, Play HDMI sync box 4K, Play HDMI sync box 8K o Hue Sync TV app secondo le istruzioni del prodotto.

Passaggio 2: Crea un'area d'intrattenimento

Nell'app Hue, vai su Impostazioni > Aree di intrattenimento e posiziona le luci in un layout virtuale della stanza che corrisponda alla loro posizione reale.

Fase 3: Avvia la sincronizzazione

Apri la scheda Sincronizzazione nell'app Hue, seleziona la tua area di intrattenimento e avvia la sincronizzazione. Avvia Netflix e guarda la tua stanza animarsi grazie alle luci sincronizzate con i colori dello schermo.

Consiglio da esperto: Per rendere l'esperienza assolutamente senza interruzioni, attiva « Rilevamento CEC » nelle impostazioni, così le luci inizieranno a sincronizzarsi automaticamente non appena accendi Apple TV o Xbox.

 

Prodotti Philips Hue ideali per configurazioni di intrattenimento

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Ispirazione: oltre il bagliore

Un impianto Philips Hue Netflix sync non riguarda solo luci lampeggianti — riguarda l'atmosfera.

Per un thriller carico di suspense, le luci possono rimanere fioche e cupe, reagendo in modo sottile ai momenti di tensione. Per un documentario naturalistico, tutta la tua stanza può trasformarsi con verdi vivaci, blu profondi oceanici e calde tonalità al tramonto.

Usando la scheda Sync nell'app Hue, puoi regolare l'intensità dell'esperienza in base a ciò che stai guardando. Scegli un effetto più delicato per una visione rilassata oppure aumenta l’intensità per blockbuster ricchi di azione, eventi sportivi e sessioni di gioco.

 

Trasforma le tue serate cinematografiche

Configurare la sincronizzazione Philips Hue con Netflix è più di un semplice aggiornamento tecnologico. Estendendo i colori dello schermo nel tuo ambiente, puoi creare un'esperienza di visione più immersiva che ti immerge completamente in ogni film, serie e documentario.

Che tu scelga Play screen sync, Play HDMI sync box 4K, Hue Sync TV app o Play HDMI sync box 8K, potrai goderti un’illuminazione smart che reagisce in tempo reale a ogni scena. Prendi i popcorn, abbassa le luci e lascia che lo spettacolo abbia inizio.

 

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