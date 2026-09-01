Sebbene l'app desktop Hue Sync sia pensata per computer e laptop, puoi comunque usarla con la tua TV: tutto ciò che devi fare è effettuare il cast. Se hai già un dispositivo di streaming collegato alla TV, basta trasmettere lo schermo del computer (riproducendo Netflix tramite il browser Chrome) oppure collegarlo tramite HDMI alla TV e potrai sincronizzare le luci. Anche se questa opzione funziona, potrebbe non offrire la stessa qualità della sincronizzazione tramite la Philips Hue Play HDMI Sync Box collegata alla TV.