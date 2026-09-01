28 luglio 2026
C'è qualcosa di indubbiamente magico in una serata film in cui i confini dello schermo svaniscono. Immagina lo sfarfallio di Arancio di un falò o i lampi neon di un thriller di fantascienza che si estendono oltre la TV e invadono il tuo soggiorno. Con Philips Hue Netflix sync, puoi sincronizzare le luci con Netflix e creare un'esperienza immersiva di illuminazione surround che ti coinvolge ancora di più nelle storie che ami.
In questa guida esploreremo come sincronizzare le tue luci smart con Netflix, i prodotti di intrattenimento Philips Hue di cui hai bisogno e come Crea un'atmosfera che rivaleggia con quella del cinema locale.