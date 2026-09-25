16.02.2026

Porównując Hue White i White Ambiance, najważniejsza różnica polega na stopniu kontroli nad temperaturą barwową światła. Obie opcje są częścią systemu inteligentnego oświetlenia Philips Hue, ale zostały zaprojektowane z myślą o różnych potrzebach i przestrzeniach w domu.

Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez różnice między żarówkami Hue White i White Ambiance, aby pomóc Ci wybrać odpowiednie inteligentne źródła światła do Twojego domu. Poznaj możliwości łączenia produktów Philips Hue, aby stworzyć elastyczny, połączony system oświetlenia.