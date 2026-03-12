Przewód przedłużający do taśmy LED Hue Flux 5 m
67,99 zł
Obecna cena to 67,99 zł
W magazynie
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Informacje o Przewód przedłużający do taśmy LED Hue Flux 5 m
Umieść wewnętrzną elastyczną taśmę LED Flux lub Flux „ultra-bright” dokładnie tam, gdzie chcesz. To 5-metrowe przedłużenie zostało zaprojektowane w dyskretnym, minimalistycznym stylu, co pozwala swobodnie poprowadzić taśmę z dala od zasilacza. Można też łatwo ukryć zasilacz, by nie był widoczny.
- Przewód przedłużający 5 m / 16 ft
- Łatwa instalacja
- Dyskretny, minimalistyczny design
- Bezpieczna instalacja niskonapięciowa (IP20)
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103043795
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Biały
- Materiał
- PCV
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Zestaw z bateriami
- Nie
Różne
- Typ
- Akcesorie
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103043795
- Waga netto
- 0,21 kg
- Waga brutto
- 0,25 kg
- Wysokość
- 166 mm
- Długość
- 45 mm
- Szerokość
- 89 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004257101
Wymiary i waga produktu
- Całkowita wysokość
- 13,5 mm
- Całkowita długość
- 5 000 mm
- Całkowita szerokość
- 13,5 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Klasa ochronności
- Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- iOS 16 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu