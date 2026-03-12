Przewód przedłużający do taśmy LED Hue Flux 5 m

67,99 zł

Zbliżenie przedniej części produktu LIGHTSTRIPS Przewód przedłużający do taśmy LED Hue Flux 5 m
W magazynie

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Informacje o Przewód przedłużający do taśmy LED Hue Flux 5 m

Umieść wewnętrzną elastyczną taśmę LED Flux lub Flux „ultra-bright” dokładnie tam, gdzie chcesz. To 5-metrowe przedłużenie zostało zaprojektowane w dyskretnym, minimalistycznym stylu, co pozwala swobodnie poprowadzić taśmę z dala od zasilacza. Można też łatwo ukryć zasilacz, by nie był widoczny.  

  • Przewód przedłużający 5 m / 16 ft
  • Łatwa instalacja
  • Dyskretny, minimalistyczny design
  • Bezpieczna instalacja niskonapięciowa (IP20)
  • Przelewy24
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