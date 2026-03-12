Jedna taśma pozwalająca uzyskać dekoracyjne i funkcjonalne oświetlenie! Wypełnij wnęki sufitowe w każdym pomieszczeniu ultrajasnym, prawdziwym światłem białym, które ułatwi codzienne czynności. Stwórz wyjątkowy nastrój dzięki wyrazistym, żywym kolorom, które dodadzą szczególnego charakteru każdej chwili. Technologia Chromasync™ precyzyjnie miesza kolory, zapewniając jednolitość gradientu. Wykorzystaj elastyczne możliwości montażu — przycinaj, używaj elementów ponownie i przedłużaj, aby idealnie dopasować taśmę świetlną do każdej przestrzeni. Zyskaj pełną kontrolę, nieograniczone możliwości personalizacji i wyjątkowe aranżacje świetlne dzięki nagradzanej aplikacji Hue oraz kontroli głosowej.

Możliwość dostosowania scen i efektów

Technologia Chromasync™ zapewnia precyzyjne mieszanie kolorów

Ultrajasne, prawdziwie białe światło

4800 lumenów

Można ją przycinać, przedłużać i wykorzystywać ponownie