Taśma LED Flux ultra-bright o długości 3 metrów

509,99 zł

Zbliżenie przedniej części produktu LIGHTSTRIPS Taśma LED Flux ultra-bright o długości 3 metrów
W magazynie

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Informacje o Taśma LED Flux ultra-bright o długości 3 metrów

Jedna taśma pozwalająca uzyskać dekoracyjne i funkcjonalne oświetlenie! Wypełnij wnęki sufitowe w każdym pomieszczeniu ultrajasnym, prawdziwym światłem białym, które ułatwi codzienne czynności. Stwórz wyjątkowy nastrój dzięki wyrazistym, żywym kolorom, które dodadzą szczególnego charakteru każdej chwili. Technologia Chromasync™ precyzyjnie miesza kolory, zapewniając jednolitość gradientu. Wykorzystaj elastyczne możliwości montażu — przycinaj, używaj elementów ponownie i przedłużaj, aby idealnie dopasować taśmę świetlną do każdej przestrzeni. Zyskaj pełną kontrolę, nieograniczone możliwości personalizacji i wyjątkowe aranżacje świetlne dzięki nagradzanej aplikacji Hue oraz kontroli głosowej.

  • Możliwość dostosowania scen i efektów
  • Technologia Chromasync™ zapewnia precyzyjne mieszanie kolorów
  • Ultrajasne, prawdziwie białe światło
  • 2900 lumenów
  • Można ją przycinać, przedłużać i wykorzystywać ponownie

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Inspiracje oświetleniowe

Zobacz, jak inni używają inteligentnego oświetlenia Philips Hue, aby stworzyć odpowiedni nastrój — i podziel się własną konfiguracją na Instagramie z hashtagiem #philipshue

image by wonenmetkleur containing kitchen, white, modern, closet, cabinet

@wonenmetkleur

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