Essential LED-list 10m

1159,00 kr

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I lager
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Om Essential LED-list 10m

Hue Essential LED-list är det enkla och snabba sättet att få dekorativ belysning i vilket utrymme som helst utan att kompromissa med ljusets kvalitet. Essential LED-list ger en vacker stämning genom att lysa upp väggarna med en färgglad ljusgradient som matchar varje humör eller tillfälle. Installera och dölj enkelt din LED-list bakom TVn, under bokhyllor eller bakom sovrumsmöbler. Anpassa din LED-list genom att klippa den till perfekt längd. Ta enkelt första steget in i världen av Hue smart belysning – styr med Hue-appen eller med din röst genom en smart hem-assistent, ställ in automatiseringar och välj bland dussintals ljusscener. 

  • Anpassningsbara scener och effekter
  • RGBIC-teknik
  • Kapas till att passa överallt
  • Få alla funktioner med Hue Bridge
  • App- och röststyrning

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Belysningsinspiration

Se hur andra använder Philips Hue smarta belysning för att skapa stämning – och dela dina egna ljusinställningar på Instagram med hashtaggen #philipshue

image by grovewoodjoinery containing pillow, window, couch, light, room

@grovewoodjoinery

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