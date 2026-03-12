Flux LED-list 5m

1269,00 kr

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I lager
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Om Flux LED-list 5m

Flux lightstrip ger en tunn ljuslinje för belysning av inomhusutrymmen med en jämn färgskala genom Chromasync™ precisionsfärgblandning. Lys upp hörn med de renaste vita nyanserna med särskilda vita och varma LED-lampor. Använd Flux lightstrip bakom tv-skåp, runt sängstolpar och längs bokhyllor för att skapa ett mjukt, indirekt ljus som matchar alla stämningar. Åtnjut flexibel installation – kapa, återanvänd och förläng din lightstrip till rätt storlek var som helst. Få total kontroll, anpassning och personliga ljusscener med prisbelönta Hue-appen och röststyrning.

  • Anpassningsbara scener och effekter
  • Chromasync™ precisionsfärgblandning
  • Starkt, äkta vitt ljus
  • 2000 lumen
  • Kan klippas. förlängas och återanvändas

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Belysningsinspiration

Se hur andra använder Philips Hue smarta belysning för att skapa stämning – och dela dina egna ljusinställningar på Instagram med hashtaggen #philipshue

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