Flux ultra-bright LED-list 10m
3119,00 kr
Nuvarande pris är 3119,00 kr
I lager
- Köp nu, betala senare med Klarna
- Fri frakt över 500 kr
- 30 dagars gratis returrätt
- 2-3 dagars leverans
- Säker utcheckning
Om Flux ultra-bright LED-list 10m
Få dekorativ och funktionell belysning i ett med en lightstrip! Belys dina taklister i alla inomhusutrymmen med ultraklart, rent vitt ljus som hjälper dig att utföra dagliga sysslor. Skapa en perfekt atmosfär med djärv och livfull färg för helt omfamnande vardagsögonblick. Skapa en enhetlig skala av färger med hjälp av Chromasync™ precisionsfärgblandning. Åtnjut flexibel installation – kapa, återanvänd och förläng din lightstrip till rätt storlek var som helst. Få total kontroll, anpassning och personliga ljusscener med prisbelönta Hue-appen och röststyrning.
- Anpassningsbara scener och effekter
- Chromasync™ precisionsfärgblandning
- Ultraklart ljus och ren vit belysning
- 6000 lumen
- Kan klippas. förlängas och återanvändas
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103088512
Design och finish
- Färg
- Vitt
- Färger
- Multi Color
- Material
- Silikon
Hållbarhet
- Nominell livslängd
- 25 000
Miljö
- Driftfuktighet
- 0 %<H<80 % (icke-kondenserande)
- Drifttemperatur
- –20 °C till +40 °C
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Batterier medföljer
- Nej
- Färgväxlande (LED)
- Ja
- Dimbar
- Ja
Ljusegenskaper
- Färgåtergivningsindex
- 80
Ljusslinga/Lightstrip
- Kan kapas
- Ja
- Kan förlängas
- Ja
- Ingångsspänning
- 220V-240V
- Längd
- 10 000 mm
Övrigt
- Typ
- LED-strips
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103088512
- Nettovikt
- 1,03 kg
- Bruttovikt
- 1,21 kg
- Höjd
- 240 mm
- Längd
- 96 mm
- Bredd
- 240 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004276802
Förpackningsinformation
- EAN
- 8721103088512
Strömförbrukning
- Energiförbrukning i viloläge
- 0,5
- Effekt
- 60
Produktens mått och vikt
- Kabellängd
- 1 500
- Total höjd
- 6 mm
- Total bredd
- 11 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Nätström
- 220–240 V
- IP-kod
- IP20
- Skyddsklass
- Klass II – dubbelisolerad
- EPREL-registreringsnummer
- 2471200
Ljuskällan
- Ljusflöde
- 6000 lm vid 6500K
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- iOS 16 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Fastställd supportperiod
- Minst 60 månader från och med inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare
- Max. antal tillbehör
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Dismantle Instructions