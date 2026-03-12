Få dekorativ och funktionell belysning i ett med en lightstrip! Belys dina taklister i alla inomhusutrymmen med ultraklart, rent vitt ljus som hjälper dig att utföra dagliga sysslor. Skapa en perfekt atmosfär med djärv och livfull färg för helt omfamnande vardagsögonblick. Skapa en enhetlig skala av färger med hjälp av Chromasync™ precisionsfärgblandning. Åtnjut flexibel installation – kapa, återanvänd och förläng din lightstrip till rätt storlek var som helst. Få total kontroll, anpassning och personliga ljusscener med prisbelönta Hue-appen och röststyrning.

Anpassningsbara scener och effekter

Chromasync™ precisionsfärgblandning

Ultraklart ljus och ren vit belysning

6000 lumen

Kan klippas. förlängas och återanvändas