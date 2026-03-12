Flux lightstrip ger en tunn ljuslinje för belysning av inomhusutrymmen med en jämn färgskala genom Chromasync™ precisionsfärgblandning. Lys upp hörn med de renaste vita nyanserna med särskilda vita och varma LED-lampor. Använd Flux lightstrip bakom tv-skåp, runt sängstolpar och längs bokhyllor för att skapa ett mjukt, indirekt ljus som matchar alla stämningar. Åtnjut flexibel installation – kapa, återanvänd och förläng din lightstrip till rätt storlek var som helst. Få total kontroll, anpassning och personliga ljusscener med prisbelönta Hue-appen och röststyrning.

Anpassningsbara scener och effekter

Chromasync™ precisionsfärgblandning

Starkt, äkta vitt ljus

1600 lumen

Kan klippas. förlängas och återanvändas