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Iluminación mediante LED inteligente

Transforma la forma en que iluminas tu hogar. Explora un ecosistema completo de bombillas inteligentes LED, lámparas, luminarias, iluminación exterior, sensores, interruptores y accesorios diseñados para funcionar juntos sin problemas. Personaliza colores y brillo, automatiza rutinas, crea experiencias de entretenimiento inmersivas y controla tu iluminación desde cualquier lugar usando la aplicación Hue.

273 productos
Primer plano del frente de Lámpara de poste para exteriores Impress

Lámpara de poste para exteriores Impress

Cableado
Acabado en negro mate
770 x 100 mm
Control inteligente con Hue Bridge*
Primer plano del frente de Foco para exteriores Lily

Foco para exteriores Lily

LED integrado
Luz blanca y de color
Sistema de baja tensión: unidad base
Control inteligente con Hue Bridge*
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Tira de luces ultrabrillante Flux 10 m

Tira de luces ultrabrillante Flux 10 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y ultra brillante
6000 lúmenes
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Primer plano del frente de Iluminación exterior lineal Amarant

Iluminación exterior lineal Amarant

LED integrado
Luz blanca y de colores
Sistema de baja tensión: extensión
Control inteligente con Hue Bridge*
Primer plano del frente de Tira de luces OmniGlow 3 m

Tira de luces OmniGlow 3 m

2700 lúmenes
Tecnología OmniGlow para efectos de iluminación suaves
Luz directa e indirecta
Luz blanca auténtica y ultra brillante
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Primer plano del frente de Elipse - Bombilla inteligente E27

Elipse - Bombilla inteligente E27

Luz blanca y de colores
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
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Primer plano del frente de Tira de luces OmniGlow 5 m

Tira de luces OmniGlow 5 m

4500 lúmenes
Tecnología OmniGlow para efectos de iluminación suaves
Luz directa e indirecta
Luz blanca auténtica y ultra brillante
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Primer plano del frente de Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Sincroniza las luces con el contenido del televisor en 8K 60 Hz y 4K 120 Hz
Con certificación HDMI 2.1
Sincroniza perfectamente el color con lo que se ve en la pantalla
Conecta hasta 10 luces Philips Hue
Novedad
Primer plano del frente de Módulo interruptor de pared con cable (luces inteligentes) (paquete de 2)

Módulo interruptor de pared con cable (luces inteligentes) (paquete de 2)

Permite acceder a las luces Hue
Convierte en inteligentes los interruptores existentes
Control de luces, habitaciones, zonas
No necesita pila
Primer plano del frente de Play gradient lightstrip 75 inch

Play gradient lightstrip 75 inch

Fabricado para televisores de 75" y mayores
Incluye fuente de alimentación y montajes
Combina luz blanca y de colores
Requiere Hue Bridge y Hue sync box
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de LÁMPARA DE PEDESTAL PARA EXTERIORES IMPRESS

LÁMPARA DE PEDESTAL PARA EXTERIORES IMPRESS

Cableado
Acabado en negro mate
400 x 100 mm
Control inteligente con Hue Bridge*
Primer plano del frente de Aplique mural de interior y exterior Dymera

Aplique mural de interior y exterior Dymera

Luz blanca y de color
Controla cada luz de forma individual
Control mediante aplicación o voz
Añade un Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Primer plano del frente de Extensión de guirnaldas de luces para exteriores globo de 21 m Hue Festavia

Extensión de guirnaldas de luces para exteriores globo de 21 m Hue Festavia

Extensión de 21 m de guirnaldas de luces
30 bombillas Lightguide
Blanco y degradado de colores
Bombillas brillantes de 50 lúmenes
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Tira de luces para exteriores Flux 10 m

Tira de luces para exteriores Flux 10 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y brillante
3000 lúmenes
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Primer plano del frente de Guirnaldas de luces para exteriores globo de 21 m Hue Festavia

Guirnaldas de luces para exteriores globo de 21 m Hue Festavia

21 m de guirnaldas de luces
30 bombillas Lightguide
Blanco y degradado de colores
Bombillas brillantes de 50 lúmenes
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Tira de luces ultrabrillante Flux 3 m

Tira de luces ultrabrillante Flux 3 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y ultra brillante
2900 lúmenes
Descargar la hoja de información del producto
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Hue Bridge

Hue Bridge

Admite 50 luces, 12 accesorios
Activa Hue Sync
Accede a la integración de luces y seguridad
Cifrado avanzado
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Lámpara de mesa portátil Hue Go

Lámpara de mesa portátil Hue Go

Funciona en interiores y exteriores
Control con Bluetooth
Control mediante aplicación o voz
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Primer plano del frente de Colgante cilindro Perifo

Colgante cilindro Perifo

5,2 W
17,7 cm sobre carril
Hasta 510 lúmenes
Subir y bajar el cable
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Tira de luces ultrabrillante Flux 5 m

Tira de luces ultrabrillante Flux 5 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y ultra brillante
4800 lúmenes
Descargar la hoja de información del producto
Primer plano del frente de Extensión para tira de luces Hue Flux 10 m

Extensión para tira de luces Hue Flux 10 m

Extensión de 10 metros
Fácil instalación
Luz blanca auténtica y brillante
Color preciso Chromasync™
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Novedad
Primer plano del frente de Interruptor de encendido/apagado con cable (2 canales) para luces no inteligentes

Interruptor de encendido/apagado con cable (2 canales) para luces no inteligentes

Añade luces no inteligentes a Hue
Control por aplicación y por voz
No necesita pila
Accede a funciones adicionales con un Bridge
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Lámpara de pie Gradient Signe

Lámpara de pie Gradient Signe

Negro
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Tira luz inteligente HUE Play gradient 55"

Tira luz inteligente HUE Play gradient 55"

Fabricado para televisores de 55" a 60"
Incluye fuente de alimentación y montajes
Combina luz blanca y de colores
Requiere Hue Bridge y Hue sync box
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Guía de luces LED inteligentes

¿Cómo redefine Philips Hue la iluminación inteligente?

¿Vale la pena Philips Hue en comparación con otras marcas de iluminación inteligente?

¿La iluminación inteligente consume más electricidad?

¿Necesito un hub para usar luces LED inteligentes?

¿Pueden funcionar las luces LED inteligentes sin conexión a internet?

¿Cómo controlo las luces inteligentes?

¿Cuáles son las mejores bombillas inteligentes para la eficiencia energética?

¿Puedo controlar mis luces de forma remota a través de una aplicación?

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