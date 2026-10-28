Cos'è un filo neutro?

Un filo neutro completa un circuito elettrico restituendo corrente al quadro elettrico. Nel contesto delle installazioni di case connesse, come gli interruttori da parete, fornisce la connessione elettrica continua necessaria per alimentare questi dispositivi. Di solito si trova dietro l'interruttore da parete.



In molte case europee è blu, ma il colore può variare a seconda di dove vivi e dell'età del cablaggio. Ad esempio, può essere nero nelle installazioni meno recenti del Regno Unito, bianco o grigio negli Stati Uniti, oppure nero o blu chiaro in Australia e Nuova Zelanda.



Può anche essere raggruppato con altri fili neutri anziché collegato direttamente all'interruttore. Spegni sempre l'alimentazione prima di controllare il cablaggio e segui le istruzioni per l'installazione del prodotto. Se non sei sicuro, chiedi a un elettricista qualificato di controllarlo per te.