Scegli il modulo per interruttore da parete ideale per controllare le tue luci

Non sei sicuro di quale modulo per interruttore da parete Philips Hue ti serve per controllare le luci alimentate dalla rete elettrica?
Trova la soluzione migliore per la tua configurazione, sia che tu voglia controllare luci tradizionali nell'ambito del tuo ecosistema Hue, sia che tu voglia controllare luci smart Hue con il tuo interruttore da parete esistente.

Tre lampade a sospensione dotate di lampadine non smart che emettono una luce bianca.

Ho luci tradizionali.

Li integro nel mio ecosistema Hue per poterli controllare dall'app Hue, impostare automazioni e molto altro.

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Le lampadine Lightguide Hue smart si illuminano in porpora, arancio e blu.

Ho luci smart Hue.

Controllale con l'interruttore da parete esistente e mantienile sempre connesse anche se l'interruttore è spento.

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Controllo intelligente per le luci tradizionali

Modulo per interruttore da parete on/off a canale singolo Philips Hue mostrato accanto alla confezione del prodotto.

Il mio interruttore da parete controlla una luce tradizionale o un gruppo di luci.

Interruttore on/off cablato singolo

L'interruttore on/off cablato consente di controllare la maggior parte delle luci tradizionali insieme alle tue luci Hue esistenti, tutte integrate in un unico sistema.
Il modulo compatto si installa dietro il tuo interruttore da parete esistente ed è alimentato dalla rete elettrica, quindi non necessita di batteria da sostituire.
È necessario un filo neutro.

Ideale per
- Un singolo interruttore da parete che controlla una luce o un gruppo di luci
- Mantieni un apparecchio di illuminazione decorativo esistente
- Aggiungi illuminazione tradizionale a una configurazione Hue esistente

Ciò di cui hai bisogno
- Una luce o un apparecchio tradizionale compatibile
- Un interruttore da parete singolo (a 1 canale)
- Un filo neutro
- Un Hue Bridge (consigliato)

Scopri le offerte

Domande frequenti sull'interruttore cablato on/off singolo (a 1 canale)

A cosa serve l'interruttore on/off cablato?

Devo sostituire la mia luce attuale?

Ho bisogno di un filo neutro?


 

Il modulo per interruttore on/off da parete a doppio canale Philips Hue è mostrato accanto alla confezione del prodotto.

Il mio interruttore da parete controlla due luci tradizionali o gruppi di luci.

Interruttore doppio on/off cablato

L'interruttore on/off cablato consente di controllare la maggior parte delle luci tradizionali insieme alle tue luci Hue esistenti, tutte integrate in un unico sistema. Il modulo compatto si installa dietro il tuo interruttore da parete esistente ed è alimentato dalla rete elettrica, quindi non necessita di batteria da sostituire.
È necessario un filo neutro.

Ideale per
- Interruttori da parete a doppio canale che controllano due luci separate o due gruppi separati di luci
- Aggiungi illuminazione tradizionale a una configurazione Hue esistente
- Stanze con più di un circuito di illuminazione

Ciò di cui hai bisogno
- Luci o apparecchi tradizionali compatibili
- Un interruttore da parete a doppio canale che controlla due gruppi di luci
- Un filo neutro
- Un Hue Bridge (consigliato)

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Domande frequenti sull'interruttore doppio on/off cablato (a 2 canali)

Quando dovrei scegliere l'interruttore cablato on/off doppio (a 2 canali)?

Posso controllare i due canali separatamente?

Ho bisogno di un filo neutro?


 

Modulo per interruttore da parete a canale singolo cablato Philips Hue mostrato accanto alla confezione del prodotto.

Il mio interruttore da parete regola l’intensità di una luce tradizionale o di un gruppo di luci.

Dimmer switch cablato singolo

Il dimmer switch cablato consente di controllare la maggior parte delle luci tradizionali a intensità regolabile insieme alle luci Hue esistenti in un unico sistema integrato. Il modulo compatto si installa dietro il tuo interruttore tradizionale ed è alimentato dalla rete elettrica, quindi non c'è nessuna batteria da sostituire. Funziona con installazioni con e senza filo neutro.

Ideale per
- Luci e apparecchi a intensità regolabile tradizionali
- Oscurazione di una o di un gruppo di luci a intensità regolabile
- Installazioni con o senza filo neutro

Di cosa hai bisogno
- Una luce tradizionale con capacità di intensità regolabile
- Un interruttore dimmer da parete singolo compatibile*
- Un Hue Bridge (consigliato)

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Domande frequenti sul dimmer switch cablato singolo (a 1 canale)

A cosa serve il dimmer switch cablato?

Devo sostituire il mio attuale interruttore da parete? *

Ho bisogno di un filo neutro?

test

Controlla le luci Hue con l'interruttore da parete esistente

Il modulo per interruttore da parete cablato Philips Hue accanto alla confezione del prodotto.

Voglio controllare le luci smart Hue con il mio attuale interruttore da parete.

Modulo per interruttore da parete cablato

Installato dietro il tuo interruttore della luce esistente, il modulo per interruttore da parete cablato consente di controllare le luci in stanze e zone o di attivare scene Hue semplicemente azionando l'interruttore. Il modulo per interruttore da parete cablato mantiene le luci Hue alimentate e raggiungibili, anche quando qualcuno usa l'interruttore. Il modulo è alimentato dalla rete elettrica, quindi non ci sono batterie da sostituire.

Ideale per
- Case con luci smart Hue
- Abitazioni in cui si usano ancora interruttori da parete
- Evita la disconnessione accidentale delle luci Hue

Di cosa hai bisogno
- Luci smart Philips Hue
- Un interruttore da parete già presente e compatibile
- Un filo neutro
- Un Hue Bridge (necessario)

Scopri le offerte

Domande frequenti sul modulo per interruttore da parete cablato

Perché dovrei avere bisogno di un modulo per interruttore da parete cablato con luci smart Hue?

Cosa succede quando uso l'interruttore da parete?

Ho bisogno di un filo neutro?


 

Modulo per interruttore da parete alimentato a batteria Philips Hue accanto alla confezione del prodotto.

Voglio controllare le luci smart Hue con il mio attuale interruttore da parete.

Modulo per interruttore da parete (batteria)

Installato dietro il tuo interruttore della luce esistente, il modulo per interruttore da parete alimentato a batteria consente di controllare le luci in stanze e zone o di attivare scene Hue semplicemente azionando l’interruttore. Il modulo per interruttore da parete alimentato a batteria mantiene le luci Hue alimentate e raggiungibili anche quando qualcuno aziona l'interruttore tradizionale.

Ideale per
- Case con luci smart Hue
- Abitazioni in cui si usano ancora interruttori da parete
- Case senza impianto elettrico con filo neutro
- Evita la disconnessione accidentale delle luci Hue

Ciò di cui hai bisogno
- Luci smart Philips Hue
- Un interruttore da parete già presente e compatibile
- Un Hue Bridge (necessario)

Scopri le offerte

Domande frequenti sul modulo per interruttore da parete alimentato a batteria

Perché avrei bisogno di un modulo per interruttore da parete con le luci smart Hue?

Cosa succede quando uso l'interruttore da parete?

Ho bisogno di un filo neutro?


 

Confronta gli interruttori

Hai ancora dubbi? Confronta le soluzioni di interruttori da parete Hue per trovare la configurazione giusta per le tue luci e l'impianto elettrico esistente.

Modulo per interruttore on/off cablato

1 o 2 canali

Acquista ora

Modulo per dimmer switch cablato

1 canale

Acquista ora

Modulo per interruttore da parete cablato

Rete elettrica

Acquista ora

Modulo per interruttore da parete (batteria)

Batteria

Acquista ora

Luci supportate

Luci tradizionali
Luci con intensità regolabile tradizionali
Luci smart Hue
Luci smart Hue

Hue Bridge necessario

No, ma funzionalità limitata
No, ma funzionalità limitata

Cablaggio

Filo neutro necessario
Funziona con o senza cavo neutro
Filo neutro necessario
Non è richiesto alcun filo neutro

Fonte di alimentazione

Rete elettrica
Rete elettrica
Rete elettrica
Batteria (oltre 5 anni). La durata può variare in base all'uso.

Compatibilità interruttori

Bilanciere, interruttore, pulsante a pressione
Bilanciere, interruttore, pulsante a pressione
Bilanciere, interruttore, pulsante a pressione
Bilanciere, interruttore, pulsante a pressione

Canali

1 o 2 canali
1 canale
n.d.
n.d.

Dimensioni

41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 15 mm
43 x 38 x 10 mm

Regolabile

No

Supporto Matter

Sì (come una luce)
Sì (come una luce)
Sì, solo tramite Bridge
Sì, solo tramite Bridge

Bluetooth

No
No
Primo piano di un modulo per interruttore da parete Philips Hue collegato a fili elettrici

Cos'è un filo neutro?

Un filo neutro completa un circuito elettrico restituendo corrente al quadro elettrico. Nel contesto delle installazioni di case connesse, come gli interruttori da parete, fornisce la connessione elettrica continua necessaria per alimentare questi dispositivi. Di solito si trova dietro l'interruttore da parete.

In molte case europee è blu, ma il colore può variare a seconda di dove vivi e dell'età del cablaggio. Ad esempio, può essere nero nelle installazioni meno recenti del Regno Unito, bianco o grigio negli Stati Uniti, oppure nero o blu chiaro in Australia e Nuova Zelanda.

Può anche essere raggruppato con altri fili neutri anziché collegato direttamente all'interruttore. Spegni sempre l'alimentazione prima di controllare il cablaggio e segui le istruzioni per l'installazione del prodotto. Se non sei sicuro, chiedi a un elettricista qualificato di controllarlo per te.

Scopri di più sugli interruttori da parete Hue

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