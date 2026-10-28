Non sei sicuro di quale modulo per interruttore da parete Philips Hue ti serve per controllare le luci alimentate dalla rete elettrica?
Trova la soluzione migliore per la tua configurazione, sia che tu voglia controllare luci tradizionali nell'ambito del tuo ecosistema Hue, sia che tu voglia controllare luci smart Hue con il tuo interruttore da parete esistente.
Scegli il modulo per interruttore da parete ideale per controllare le tue luci
Non sei sicuro di quale modulo per interruttore da parete Philips Hue ti serve per controllare le luci alimentate dalla rete elettrica?
Controllo intelligente per le luci tradizionali
Il mio interruttore da parete controlla una luce tradizionale o un gruppo di luci.
Interruttore on/off cablato singolo
L'interruttore on/off cablato consente di controllare la maggior parte delle luci tradizionali insieme alle tue luci Hue esistenti, tutte integrate in un unico sistema.
Il modulo compatto si installa dietro il tuo interruttore da parete esistente ed è alimentato dalla rete elettrica, quindi non necessita di batteria da sostituire.
È necessario un filo neutro.
Ideale per
- Un singolo interruttore da parete che controlla una luce o un gruppo di luci
- Mantieni un apparecchio di illuminazione decorativo esistente
- Aggiungi illuminazione tradizionale a una configurazione Hue esistente
Ciò di cui hai bisogno
- Una luce o un apparecchio tradizionale compatibile
- Un interruttore da parete singolo (a 1 canale)
- Un filo neutro
- Un Hue Bridge (consigliato)
Domande frequenti sull'interruttore cablato on/off singolo (a 1 canale)
A cosa serve l'interruttore on/off cablato?
A cosa serve l'interruttore on/off cablato?
Devo sostituire la mia luce attuale?
Devo sostituire la mia luce attuale?
Ho bisogno di un filo neutro?
Ho bisogno di un filo neutro?
Il mio interruttore da parete controlla due luci tradizionali o gruppi di luci.
Interruttore doppio on/off cablato
L'interruttore on/off cablato consente di controllare la maggior parte delle luci tradizionali insieme alle tue luci Hue esistenti, tutte integrate in un unico sistema. Il modulo compatto si installa dietro il tuo interruttore da parete esistente ed è alimentato dalla rete elettrica, quindi non necessita di batteria da sostituire.
È necessario un filo neutro.
Ideale per
- Interruttori da parete a doppio canale che controllano due luci separate o due gruppi separati di luci
- Aggiungi illuminazione tradizionale a una configurazione Hue esistente
- Stanze con più di un circuito di illuminazione
Ciò di cui hai bisogno
- Luci o apparecchi tradizionali compatibili
- Un interruttore da parete a doppio canale che controlla due gruppi di luci
- Un filo neutro
- Un Hue Bridge (consigliato)
Domande frequenti sull'interruttore doppio on/off cablato (a 2 canali)
Quando dovrei scegliere l'interruttore cablato on/off doppio (a 2 canali)?
Quando dovrei scegliere l'interruttore cablato on/off doppio (a 2 canali)?
Posso controllare i due canali separatamente?
Posso controllare i due canali separatamente?
Ho bisogno di un filo neutro?
Ho bisogno di un filo neutro?
Il mio interruttore da parete regola l’intensità di una luce tradizionale o di un gruppo di luci.
Dimmer switch cablato singolo
Il dimmer switch cablato consente di controllare la maggior parte delle luci tradizionali a intensità regolabile insieme alle luci Hue esistenti in un unico sistema integrato. Il modulo compatto si installa dietro il tuo interruttore tradizionale ed è alimentato dalla rete elettrica, quindi non c'è nessuna batteria da sostituire. Funziona con installazioni con e senza filo neutro.
Ideale per
- Luci e apparecchi a intensità regolabile tradizionali
- Oscurazione di una o di un gruppo di luci a intensità regolabile
- Installazioni con o senza filo neutro
Di cosa hai bisogno
- Una luce tradizionale con capacità di intensità regolabile
- Un interruttore dimmer da parete singolo compatibile*
- Un Hue Bridge (consigliato)
Domande frequenti sul dimmer switch cablato singolo (a 1 canale)
A cosa serve il dimmer switch cablato?
A cosa serve il dimmer switch cablato?
Devo sostituire il mio attuale interruttore da parete? *
Devo sostituire il mio attuale interruttore da parete? *
Ho bisogno di un filo neutro?
Ho bisogno di un filo neutro?
Controlla le luci Hue con l'interruttore da parete esistente
Voglio controllare le luci smart Hue con il mio attuale interruttore da parete.
Modulo per interruttore da parete cablato
Installato dietro il tuo interruttore della luce esistente, il modulo per interruttore da parete cablato consente di controllare le luci in stanze e zone o di attivare scene Hue semplicemente azionando l'interruttore. Il modulo per interruttore da parete cablato mantiene le luci Hue alimentate e raggiungibili, anche quando qualcuno usa l'interruttore. Il modulo è alimentato dalla rete elettrica, quindi non ci sono batterie da sostituire.
Ideale per
- Case con luci smart Hue
- Abitazioni in cui si usano ancora interruttori da parete
- Evita la disconnessione accidentale delle luci Hue
Di cosa hai bisogno
- Luci smart Philips Hue
- Un interruttore da parete già presente e compatibile
- Un filo neutro
- Un Hue Bridge (necessario)
Domande frequenti sul modulo per interruttore da parete cablato
Perché dovrei avere bisogno di un modulo per interruttore da parete cablato con luci smart Hue?
Perché dovrei avere bisogno di un modulo per interruttore da parete cablato con luci smart Hue?
Cosa succede quando uso l'interruttore da parete?
Cosa succede quando uso l'interruttore da parete?
Ho bisogno di un filo neutro?
Ho bisogno di un filo neutro?
Voglio controllare le luci smart Hue con il mio attuale interruttore da parete.
Modulo per interruttore da parete (batteria)
Installato dietro il tuo interruttore della luce esistente, il modulo per interruttore da parete alimentato a batteria consente di controllare le luci in stanze e zone o di attivare scene Hue semplicemente azionando l’interruttore. Il modulo per interruttore da parete alimentato a batteria mantiene le luci Hue alimentate e raggiungibili anche quando qualcuno aziona l'interruttore tradizionale.
Ideale per
- Case con luci smart Hue
- Abitazioni in cui si usano ancora interruttori da parete
- Case senza impianto elettrico con filo neutro
- Evita la disconnessione accidentale delle luci Hue
Ciò di cui hai bisogno
- Luci smart Philips Hue
- Un interruttore da parete già presente e compatibile
- Un Hue Bridge (necessario)
Domande frequenti sul modulo per interruttore da parete alimentato a batteria
Perché avrei bisogno di un modulo per interruttore da parete con le luci smart Hue?
Perché avrei bisogno di un modulo per interruttore da parete con le luci smart Hue?
Cosa succede quando uso l'interruttore da parete?
Cosa succede quando uso l'interruttore da parete?
Ho bisogno di un filo neutro?
Ho bisogno di un filo neutro?
Confronta gli interruttori
Hai ancora dubbi? Confronta le soluzioni di interruttori da parete Hue per trovare la configurazione giusta per le tue luci e l'impianto elettrico esistente.
Modulo per interruttore on/off cablato
1 o 2 canaliAcquista ora
Modulo per dimmer switch cablato
1 canaleAcquista ora
Modulo per interruttore da parete cablato
Rete elettricaAcquista ora
Modulo per interruttore da parete (batteria)
BatteriaAcquista ora
Luci supportate
Hue Bridge necessario
Cablaggio
Fonte di alimentazione
Compatibilità interruttori
Canali
Dimensioni
Regolabile
Supporto Matter
Bluetooth
Cos'è un filo neutro?
Un filo neutro completa un circuito elettrico restituendo corrente al quadro elettrico. Nel contesto delle installazioni di case connesse, come gli interruttori da parete, fornisce la connessione elettrica continua necessaria per alimentare questi dispositivi. Di solito si trova dietro l'interruttore da parete.
In molte case europee è blu, ma il colore può variare a seconda di dove vivi e dell'età del cablaggio. Ad esempio, può essere nero nelle installazioni meno recenti del Regno Unito, bianco o grigio negli Stati Uniti, oppure nero o blu chiaro in Australia e Nuova Zelanda.
Può anche essere raggruppato con altri fili neutri anziché collegato direttamente all'interruttore. Spegni sempre l'alimentazione prima di controllare il cablaggio e segui le istruzioni per l'installazione del prodotto. Se non sei sicuro, chiedi a un elettricista qualificato di controllarlo per te.