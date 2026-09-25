Når du jobber hjemmefra, endrer det hvordan rommet ditt må fungere. Hjemmekontoret er stedet der du konsentrerer deg, er kreativ, har møter og bytter mellom ulike oppgaver gjennom dagen. Belysningen på hjemmekontorethar mye å si for hvor godt du får gjort dette.
Med riktig belysning holder du fokus lenger, blir mindre sliten i øynene, ser bedre ut på videosamtaler og får en arbeidsplass som føles gjennomtenkt – ikke tilfeldig. I denne guiden får du praktiske tips om smartbelysning på hjemmekontoret, fra ideer til skrivebordsbelysning til løsninger for hele rommet. Du får også vite hvordan smartbelysning fra Philips Hue kan tilpasses deg etter hvert som arbeidsdagen endrer seg.
Derfor er belysningen på hjemmekontoret viktigere enn du tror
Belysning påvirker både konsentrasjon, trivsel og hvordan rommet oppleves. Det påvirker både energinivået, konsentrasjonen og hvordan øynene dine har det etter mange timer foran skjermen.
God belysning på hjemmekontoret bør:
Redusere gjenskinn og sterke kontraster
Legge til rette for lange arbeidsøkter foran skjermen
Hjelpe deg med å skille mellom jobb og fritid
Gjøre deg tydeligere på skjermen under videosamtaler
Det handler ikke bare om lysstyrke. Balanse er viktig.
Ta utgangspunkt i rommet ditt og det naturlige lyset.
Se hvordan dagslyset beveger seg gjennom rommet ditt
Før du planlegger belysningen, bør du se på lyset som allerede finnes i rommet. Legg merke til hvor vinduene er plassert, hvordan lyset endrer seg gjennom dagen, og hvor skjermen kan få refleksjoner. Plasser skrivebordet slik at dagslyset kommer inn fra siden, ikke rett foran eller bak deg.
Hvis lyset blir sjenerende, kan tynne gardiner eller justerbare persienner dempe det uten å stenge det helt ute.
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La kunstig lys utfylle dagslyset.
Dagslyset endrer seg gjennom dagen. Smartbelysning hjelper deg å holde arbeidsområdet visuelt balansert, fyller inn skygger når dagslyset avtar og reduserer kontrasten når solen er for sterk.
Naturlig lys og stemningsbelysning på hjemmekontoret
Kombiner ulike typer lamper for å skape dybde og variasjon i belysningen. Hver av dem bidrar på sin måte.
Stemningsbelysning for komfort og balanse
Stemningsbelysning fyller rommet med lys og skaper mykere overganger. Indirekte belysning, som smarte gulvlamper eller wall washing, gjør arbeidsplassen roligere og mer balansert.
Med smart stemningsbelysning kan du justere lysstyrken etter behov, uten at lyset tar oppmerksomheten bort fra arbeidsområdet.
Arbeidsbelysning for presisjon og fokus
Et godt arbeidslys hjelper deg med å holde fokus gjennom arbeidsdagen. En skrivebordslampe gir lys akkurat der du trenger det, uten å lyse opp hele rommet.
Plasser den smarte lampen på motsatt side av hånden du skriver med for å unngå skygger. Muligheten til å justere lysstyrken og fargetemperaturen er spesielt nyttig når du veksler mellom lesing, skriving og arbeid foran skjermen.
Slik tilpasser smartbelysning seg arbeidsdagen din
Ingen arbeidsdager er helt like. Opprett scener for fokus, møter eller pauser.
Med smartbelysning kan du:
Juster lysstyrken og fargetemperaturen gjennom dagen
Opprett scener for fokus, møter eller rolige arbeidsoppgaver
Skap tydelige arbeidsområder i rom med flere funksjoner
La overgangen fra jobb til fritid skje sømløst
Belysning som tilpasser seg behovene dine, gjør arbeidsdagen enklere.
Smart styring, lysscener og døgnrytme
En av de største fordelene med smartbelysning på hjemmekontoret er muligheten til å tilpasse lyset etter behov. Det handler om mer enn å slå lysene av og på. Det handler om å støtte energinivået og konsentrasjonen gjennom hele arbeidsdagen.
Lysscener tilpasset arbeidsdagen
Ulike oppgaver krever ulike typer belysning. Oppgaver som krever fokus, føles ofte lettere med sterkere og kjøligere lys, mens kreative eller reflekterende oppgaver kan ha nytte av mykere toner.
Med smarte lysscener kan du:
Skap jevne lysforhold for fokuserte arbeidsøkter
Lag roligere scener for lesing, refleksjon eller kreative oppgaver
Juster flere lys samtidig i stedet for ett om gangen
Velg smartbelysning i farger som inspirerer deg
Det gjør det enklere å holde fokus og tilpasse omgivelsene til arbeidsoppgavene dine.
Støtt den naturlige døgnrytmen
Lys påvirker hvor våken eller avslappet du føler deg. Kjøligere og klarere lys om morgenen og tidlig på ettermiddagen kan bidra til bedre konsentrasjon, mens varmere og dempet lys senere på dagen gjør overgangen fra jobb til fritid mer behagelig.
Belysning som gradvis endrer seg gjennom dagen, bidrar til at hjemmekontoret føles mer i takt med døgnrytmen, spesielt hvis du tilbringer mange timer innendørs.
Håndfri kontroll med stemmeassistenter
Stemmestyring gjør hverdagen enklere, spesielt når arbeidsdagen er travel. Muligheten til å justere lysstyrken, bytte lysscener eller slå av lyset uten å forlate skrivebordet gjør det enklere å holde flyten gjennom arbeidsdagen.
På hjemmekontoret føles håndfri styring mindre som en ekstra funksjon og mer som et praktisk verktøy som gjør det enklere å tilpasse belysningen etter behov.
Et hjemmekontor som tilpasser seg arbeidsdagen din
God belysning på hjemmekontoret merkes ikke. Den bare fungerer. Den hjelper deg med å holde fokus, er behagelig for øynene og bidrar til et mer gjennomtenkt arbeidsmiljø.
Ved å kombinere stemningsbelysning, arbeidsbelysning og aksentbelysning, og bruke smart styring som tilpasser seg arbeidsdagen, skaper du et hjemmekontor som jobber sammen med deg.
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