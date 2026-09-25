Belysning på hjemmekontoret

En guide til belysning på hjemmekontoret

17. februar 2026

Når du jobber hjemmefra, endrer det hvordan rommet ditt må fungere. Hjemmekontoret er stedet der du konsentrerer deg, er kreativ, har møter og bytter mellom ulike oppgaver gjennom dagen. Belysningen på hjemmekontorethar mye å si for hvor godt du får gjort dette.

Med riktig belysning holder du fokus lenger, blir mindre sliten i øynene, ser bedre ut på videosamtaler og får en arbeidsplass som føles gjennomtenkt – ikke tilfeldig. I denne guiden får du praktiske tips om smartbelysning på hjemmekontoret, fra ideer til skrivebordsbelysning til løsninger for hele rommet. Du får også vite hvordan smartbelysning fra Philips Hue kan tilpasses deg etter hvert som arbeidsdagen endrer seg.

Derfor er belysningen på hjemmekontoret viktigere enn du tror

Belysning påvirker både konsentrasjon, trivsel og hvordan rommet oppleves. Det påvirker både energinivået, konsentrasjonen og hvordan øynene dine har det etter mange timer foran skjermen.

Mann med briller som jobber konsentrert ved en PC, omgitt av en smart pendellampe og en smart bordlampe.

God belysning på hjemmekontoret bør:

  • Redusere gjenskinn og sterke kontraster
  • Legge til rette for lange arbeidsøkter foran skjermen
  • Hjelpe deg med å skille mellom jobb og fritid
  • Gjøre deg tydeligere på skjermen under videosamtaler

Det handler ikke bare om lysstyrke. Balanse er viktig.

Ta utgangspunkt i rommet ditt og det naturlige lyset.

Se hvordan dagslyset beveger seg gjennom rommet ditt

Før du planlegger belysningen, bør du se på lyset som allerede finnes i rommet. Legg merke til hvor vinduene er plassert, hvordan lyset endrer seg gjennom dagen, og hvor skjermen kan få refleksjoner. Plasser skrivebordet slik at dagslyset kommer inn fra siden, ikke rett foran eller bak deg.

Hvis lyset blir sjenerende, kan tynne gardiner eller justerbare persienner dempe det uten å stenge det helt ute.

La kunstig lys utfylle dagslyset.

Dagslyset endrer seg gjennom dagen. Smartbelysning hjelper deg å holde arbeidsområdet visuelt balansert, fyller inn skygger når dagslyset avtar og reduserer kontrasten når solen er for sterk.

Naturlig lys og stemningsbelysning på hjemmekontoret

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Bridge Pro

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1729,00 kr

Solo lightstrip

Solo lightstrip

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Flux ultra-bright LED-strip 5 m

Flux ultra-bright LED-strip 5 m

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OmniGlow LED-strip 5 m

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Play wall washer

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Lagdelt belysning gir et bedre hjemmekontor

Kombiner ulike typer lamper for å skape dybde og variasjon i belysningen. Hver av dem bidrar på sin måte.

Stemningsbelysning for komfort og balanse

Stemningsbelysning fyller rommet med lys og skaper mykere overganger. Indirekte belysning, som smarte gulvlamper eller wall washing, gjør arbeidsplassen roligere og mer balansert.

Med smart stemningsbelysning kan du justere lysstyrken etter behov, uten at lyset tar oppmerksomheten bort fra arbeidsområdet.

Arbeidsbelysning for presisjon og fokus

Et godt arbeidslys hjelper deg med å holde fokus gjennom arbeidsdagen. En skrivebordslampe gir lys akkurat der du trenger det, uten å lyse opp hele rommet.

Plasser den smarte lampen på motsatt side av hånden du skriver med for å unngå skygger. Muligheten til å justere lysstyrken og fargetemperaturen er spesielt nyttig når du veksler mellom lesing, skriving og arbeid foran skjermen.

Arbeids- og skrivebordsbelysning

Høstsalg: 25 % rabatt
Bloom-bordlampe

Bloom-bordlampe

1159,00 kr

Høstsalg: 25 % rabatt
Iris-bordlampe

Iris-bordlampe

1389,00 kr

Twilight-nattbordslampe, hvit

Twilight-nattbordslampe, hvit

3279,00 kr

Signe gradient bordlampe

Signe gradient bordlampe

2819,00 kr

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Slik reduserer du belastningen på øynene med riktig skrivebordsbelysning

Unngå sterke kontraster rundt skjermen

Når skjermen er det lyseste punktet i rommet, må øynene hele tiden tilpasse seg lysforholdene. Det kan føre til at øynene blir slitne raskere enn du kanskje tror.

Mykt lys bak skjermen reduserer kontrastene og gjør det mer behagelig for øynene.

Bruk indirekte belysning bak skjermer og hyller

LED-strips bak skjermer, hyller eller skrivebord skaper dybde og bidrar til å definere arbeidsområdet, spesielt i rom med flere funksjoner.

Bias-belysning for bedre visuell komfort

OmniGlow LED-strip 10 m

OmniGlow LED-strip 10 m

4029,00 kr

Kommer snart
Philips Hue Play gradient LED-strip 85"

Philips Hue Play gradient LED-strip 85"

1389,00 kr

Nyhet
Philips Hue Liane 360° lyslenke 3 m (vekt inkludert)

Philips Hue Liane 360° lyslenke 3 m (vekt inkludert)

4949,00 kr

Kommer snart
Play gradient LED-strip braketter

Play gradient LED-strip braketter

289,00 kr

Flux LED-strip forlengelseskabel 5 m

Flux LED-strip forlengelseskabel 5 m

179,00 kr

Flux monteringsbrakett 10-pakning

Flux monteringsbrakett 10-pakning

139,00 kr

Gradient Lightstrip-forlengelse, 1 meter

Gradient Lightstrip-forlengelse, 1 meter

749,00 kr

Flux kontakt 4-pakning

Flux kontakt 4-pakning

179,00 kr

Solo lightstrip

Solo lightstrip

1039,00 kr

Nyhet
OmniGlow utendørs LED-strip 10 m

OmniGlow utendørs LED-strip 10 m

4949,00 kr

Kun noen få igjen

Nyhet
Play gradient LED-strip pro 65"

Play gradient LED-strip pro 65"

1849,00 kr

OmniGlow LED-strip 3 m

OmniGlow LED-strip 3 m

1729,00 kr

Høstsalg: 25 % rabatt
Flux LED-strip 4 m

Flux LED-strip 4 m

1039,00 kr

Høstsalg: 25 % rabatt
Flux utendørs LED-strip 10 m

Flux utendørs LED-strip 10 m

3119,00 kr

Høstsalg: 25 % rabatt
Essential LED-strip 5m

Essential LED-strip 5m

699,00 kr

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Slik får du bedre belysning i videosamtaler

Videosamtaler er nå en del av hverdagen. Belysningen påvirker hvordan du fremstår på skjermen, enten målet er et profesjonelt, tydelig eller mer imøtekommende uttrykk.

En mann i en videosamtale med godt tilpasset arbeidsbelysning

Lys opp ansiktet forfra eller fra siden

Unngå sterk takbelysning som skaper skygger. En lampe plassert litt foran deg, eller mykt, indirekte lys, gir et naturlig og jevnt uttrykk.

Bruk bakgrunnsbelysning for å skape dybde

Dempet belysning bak deg skaper dybde og gjør at bakgrunnen virker mer gjennomtenkt.

Belysning til videosamtaler

Signe gradient bordlampe

Signe gradient bordlampe

2819,00 kr

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Høstsalg: 25 % rabatt
Essential LED-strip 5m

Essential LED-strip 5m

699,00 kr

Play light bar 1-pakning

Play light bar 1-pakning

979,00 kr

Go bærbar bordlampe

Go bærbar bordlampe

1959,00 kr

 

 

Slik tilpasser smartbelysning seg arbeidsdagen din

Ingen arbeidsdager er helt like. Opprett scener for fokus, møter eller pauser.

En kvinne sitter ved laptopen på hjemmekontoret og drikker kaffe.

Med smartbelysning kan du:

  • Juster lysstyrken og fargetemperaturen gjennom dagen
  • Opprett scener for fokus, møter eller rolige arbeidsoppgaver
  • Skap tydelige arbeidsområder i rom med flere funksjoner
  • La overgangen fra jobb til fritid skje sømløst

Belysning som tilpasser seg behovene dine, gjør arbeidsdagen enklere.

Smart styring, lysscener og døgnrytme

En av de største fordelene med smartbelysning på hjemmekontoret er muligheten til å tilpasse lyset etter behov. Det handler om mer enn å slå lysene av og på. Det handler om å støtte energinivået og konsentrasjonen gjennom hele arbeidsdagen.

Hjemmekontor med fargerik smartbelysning til venstre og hvit smartbelysning til høyre

Lysscener tilpasset arbeidsdagen

Ulike oppgaver krever ulike typer belysning. Oppgaver som krever fokus, føles ofte lettere med sterkere og kjøligere lys, mens kreative eller reflekterende oppgaver kan ha nytte av mykere toner.

Med smarte lysscener kan du:

  • Skap jevne lysforhold for fokuserte arbeidsøkter
  • Lag roligere scener for lesing, refleksjon eller kreative oppgaver
  • Juster flere lys samtidig i stedet for ett om gangen
  • Velg smartbelysning i farger som inspirerer deg

Det gjør det enklere å holde fokus og tilpasse omgivelsene til arbeidsoppgavene dine.

Støtt den naturlige døgnrytmen

Lys påvirker hvor våken eller avslappet du føler deg. Kjøligere og klarere lys om morgenen og tidlig på ettermiddagen kan bidra til bedre konsentrasjon, mens varmere og dempet lys senere på dagen gjør overgangen fra jobb til fritid mer behagelig.

Belysning som gradvis endrer seg gjennom dagen, bidrar til at hjemmekontoret føles mer i takt med døgnrytmen, spesielt hvis du tilbringer mange timer innendørs. 

Håndfri kontroll med stemmeassistenter

Stemmestyring gjør hverdagen enklere, spesielt når arbeidsdagen er travel. Muligheten til å justere lysstyrken, bytte lysscener eller slå av lyset uten å forlate skrivebordet gjør det enklere å holde flyten gjennom arbeidsdagen.

Et par som jobber ved kjøkkenbordet med en laptop, med belysning tilpasset webkamera

På hjemmekontoret føles håndfri styring mindre som en ekstra funksjon og mer som et praktisk verktøy som gjør det enklere å tilpasse belysningen etter behov.

Et hjemmekontor som tilpasser seg arbeidsdagen din

God belysning på hjemmekontoret merkes ikke. Den bare fungerer. Den hjelper deg med å holde fokus, er behagelig for øynene og bidrar til et mer gjennomtenkt arbeidsmiljø.

Ved å kombinere stemningsbelysning, arbeidsbelysning og aksentbelysning, og bruke smart styring som tilpasser seg arbeidsdagen, skaper du et hjemmekontor som jobber sammen med deg.

Pendler og gulvlamper til hjemmekontoret

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