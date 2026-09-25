17. februar 2026

Når du jobber hjemmefra, endrer det hvordan rommet ditt må fungere. Hjemmekontoret er stedet der du konsentrerer deg, er kreativ, har møter og bytter mellom ulike oppgaver gjennom dagen. Belysningen på hjemmekontorethar mye å si for hvor godt du får gjort dette.

Med riktig belysning holder du fokus lenger, blir mindre sliten i øynene, ser bedre ut på videosamtaler og får en arbeidsplass som føles gjennomtenkt – ikke tilfeldig. I denne guiden får du praktiske tips om smartbelysning på hjemmekontoret, fra ideer til skrivebordsbelysning til løsninger for hele rommet. Du får også vite hvordan smartbelysning fra Philips Hue kan tilpasses deg etter hvert som arbeidsdagen endrer seg.