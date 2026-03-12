Flux LED-list förlängningskabel 5m
179,00 kr
Nuvarande pris är 179,00 kr
För tillfället slut i lagret
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Om Flux LED-list förlängningskabel 5m
Placera din Flux LED-list eller Flux Ultra-bright LED-list lätt och bekvämt inomhus. Exakt där du vill ha den. Den här 5 meter långa förlängningen med diskret, minimalistisk design är bekväm att använda och du behöver oroa dig för avstånd mellan LED-listen och strömuttaget. Förlängningen gör det enkelt att dölja nätaggregatet.
- 5 m förlängningssladd
- Enkel att installera
- Diskret minimalistisk design
- Säker lågspänningsinstallation (IP20)
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103043795
Design och finish
- Färg
- Vitt
- Material
- PVC
Extra funktion/tillbehör medföljer.
- Batterier medföljer
- Nej
Övrigt
- Typ
- Tillbehör
Förpackningens mått och vikt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103043795
- Nettovikt
- 0,21 kg
- Bruttovikt
- 0,25 kg
- Höjd
- 166 mm
- Längd
- 45 mm
- Bredd
- 89 mm
- Materialnummer (12NC)
- 929004257101
Produktens mått och vikt
- Total höjd
- 13,5 mm
- Total längd
- 5 000 mm
- Total bredd
- 13,5 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniska specifikationer
- Skyddsklass
- Klass III – säker extralåg spänning
Kompatibilitet
- Kompatibel med effektfunktionen
- Yes
- Philips Hue-app
- iOS 16 eller senare
- WiFi
- Fungerar utan Wi-Fi
- Kommunikationsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystem
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Övrigt
- Användarhandbok
- User Manual
- Kassering av produkten
- I slutet av (den ekonomiska) livslängden ska produkten kasseras enligt lokala regler. Släng inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Korrekt kassering av produkten bidrar till att förhindra potentiella negativa effekter på miljön och människors hälsa
- Isärtagning
- Det finns ingen information om isärtagning