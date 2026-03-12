Flux LED-list förlängningskabel 5m

179,00 kr

Närbild på framsidan av LED-LISTER Flux LED-list förlängningskabel 5m
För tillfället slut i lagret

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Om Flux LED-list förlängningskabel 5m

Placera din Flux LED-list eller Flux Ultra-bright LED-list lätt och bekvämt inomhus. Exakt där du vill ha den. Den här 5 meter långa förlängningen med diskret, minimalistisk design är bekväm att använda och du behöver oroa dig för avstånd mellan LED-listen och strömuttaget. Förlängningen gör det enkelt att dölja nätaggregatet.  

  • 5 m förlängningssladd
  • Enkel att installera
  • Diskret minimalistisk design
  • Säker lågspänningsinstallation (IP20)

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