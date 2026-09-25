Når du arbejder hjemmefra, ændrer det, hvordan dit rum skal bruges. Dit hjemmekontor er ikke længere bare et skrivebord og en stol – det er her, du koncentrerer dig, skaber, mødes og skifter mellem opgaver i løbet af dagen. Lyset på dit hjemmekontor spiller en afgørende rolle for, hvor godt du gør alt dette.
Den rette belysningsopsætning hjælper dig med at holde fokus længere, reducerer øjenbelastning, understøtter videoopkald og får dit arbejdsområde til at føles gennemtænkt i stedet for improviseret. I denne guide finder du praktiske råd til, hvordan du kan bruge intelligent belysning på hjemmekontoret fra idéer til skrivebordsbelysning til komplette belysningsløsninger til hele rummet. Du får også indblik i, hvordan intelligent belysning fra Philips Hue kan tilpasse sig dine behov i takt med, at arbejdsdagen ændrer sig.
Derfor er lys på hjemmekontoret vigtigere, end du tror
Belysning påvirker mere end blot synligheden. Den har indflydelse på, hvor opmærksom du føler dig, hvor længe du kan holde fokus, og hvor komfortable dine øjne forbliver efter mange timer foran en skærm.
Effektiv belysning på hjemmekontoret bør:
Reducere blænding og skarpe kontraster
Understøtte lange perioder foran skærmen
Skabe en tydelig adskillelse mellem arbejdstid og fritid
Forbedre, hvordan du fremstår på videomøder
Det handler ikke kun om lysstyrke. Det handler om balancen.
Tag udgangspunkt i dit rum og det naturlige lys
Se, hvordan dagslyset bevæger sig gennem dit rum
Inden du tilføjer lamper, læg mærke til, hvad du allerede har. Bemærk, hvor vinduerne er, hvordan lyset skifter i løbet af dagen, og hvor refleksioner vises på din skærm. Placer dit skrivebord, så dagslyset kommer fra siden i stedet for direkte foran eller bag dig.
Hvis blænding bliver et problem, kan gennemsigtige gardiner eller justerbare persienner blødgøre det indkommende lys uden helt at blokere det.
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Brug kunstigt lys til at supplere dagslys
Naturligt lys ændrer sig konstant. Intelligent belysning hjælper med at holde din arbejdsplads visuelt ensartet, udfylder skygger, når dagslyset falmer, og reducerer kontrasten, når solen er for stærk.
De mest komfortable belysningsløsninger til hjemmekontoret bygger på flere lag af lys. Hvert lag tjener et formål.
Grundbelysning for øget komfort
Omgivende lys fylder rummet og forhindrer hårde kontraster. Indirekte belysning – som intelligente gulvlamper eller lamper, der lyser op på væggen – gør dit arbejdsområde mere roligt og afbalanceret.
Intelligent grundbelysning lader dig finjustere lysstyrken uden at dominere dit skrivebord.
Arbejdsbelysning til præcision og fokus
Arbejdsbelysning er essentiel for præcisionsarbejde. En skrivebordslampe giver fokuseret belysning præcis der, hvor du har brug for det, uden at oplyse hele rummet.
Placer din intelligente lampe på den modsatte side af din dominerende hånd for at undgå skygger. Justerbar lysstyrke og farvetemperatur er især nyttige, når man skifter mellem læsning, skrivning og skærmarbejde.
Sådan tilpasser intelligent belysning sig din arbejdsdag
Arbejdsdage er ikke statiske. Du veksler mellem fordybelse, samarbejde, kreativ tænkning og afslapning.
Med intelligent belysning kan du:
Juster lysstyrke og farvetemperatur i løbet af dagen
Opret lysscener til fokus, møder eller afslappede opgaver
Definer arbejdszoner i fælles rum
Lave glidende overgang fra arbejdstilstand til aftentilstand
Når belysningen tilpasser sig, bliver den en hjælp frem for en distraktion.
Intelligent lysstyring, lysscener og din daglige rytme
En af de største fordele ved intelligent belysning til hjemmekontoret er kontrol — ikke bare at tænde og slukke lyset, men at tilpasse, hvordan lyset støtter din energi og fokus dagen igennem.
Belysningsscener, der matcher, hvordan du arbejder
Forskellige opgaver har gavn af forskellige belysningsforhold. Fokuseret arbejde føles ofte lettere under stærkere, køligere lys, mens kreative eller reflekterende opgaver kan have gavn af blødere toner.
Intelligente belysningsscener giver dig mulighed for at:
Indstille ensartet lys til fokuserede arbejdsopgaver
Skabe roligere scener til læsning, tænkning eller kreative opgaver
Styre flere lamper samtidig i stedet for én ad gangen
Vælg de lysfarver, der inspirerer dig personligt
Det gør arbejdsdagen mere gnidningsfri og sikrer, at dine omgivelser understøtter det, du er i gang med.
Lys, der støtter din naturlige døgnrytme
Lys spiller en rolle for, hvor vågen eller afslappet du føler dig. Et køligere og kraftigere lys om morgenen og først på eftermiddagen kan understøtte koncentrationen, mens et varmere og mere dæmpet lys senere på dagen gør overgangen ud af arbejdstilstand mere glidende.
Lys, der gradvist ændrer sig i løbet af dagen, hjælper med at få hjemmekontoret til at følge kroppens naturlige rytme. Det er især en fordel, hvis du tilbringer mange timer indendørs.
Håndfri styring med stemmeassistenter
Stemmestyring gør det nemmere, især når du har travlt. At justere lysstyrken, skifte lysscene eller slukke lyset ved arbejdsdagens afslutning uden at forlade skrivebordet hjælper dig med at bevare fokus og arbejdsgang.
For hjemmekontorer føles denne form for håndfri styring mindre som en funktion og mere som et praktisk værktøj, der gør din arbejdsplads fleksibel og responsiv.
Et hjemmekontor, der tilpasser sig dine behov
Godt lys til et hjemmekontor gør ikke opmærksom på sig selv. Den understøtter stille og roligt dit fokus, skåner dine øjne og hjælper med at skabe et arbejdsmiljø med et klart formål.
Ved at kombinere grundbelysning, arbejdsbelysning og stemningsbelysning samt tilpasse lyset til dagens skiftende behov med intelligent styring, skaber du et arbejdsmiljø, der understøtter dig hele dagen.
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