Créez un kit
Projecteur extérieur Lily
DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Système à basse tension – unité de base
Commande intelligente avec pont Hue*
Le prix actuel est 369,99 $
Créez un kit
Éclairage mural intérieur et extérieur Dymera
Ampoule blanche et colorée
Contrôlez chaque lumière individuellement
Commande vocale ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue Bridge pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 249,99 $
Créez un kit
Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K
Synchronise les lampes avec le contenu télévisé en 8K à 60 Hz et en 4K à 120 Hz
Certifié HDMI 2.1
Crée une synchronisation de couleurs en rapport direct avec les images sur votre écran
Associe jusqu’à 10 lampes Philips Hue
Le prix actuel est 429,99 $
Créez un kit
Ampoule intelligente E26 - BR30
Ampoule blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 64,99 $
Créez un kit
Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus
Conçu pour les téléviseurs de 75 po et plus
Comprend une unité d’alimentation et des dispositifs de montage
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis
Le prix actuel est 349,99 $
Créez un kit
Plafonnier intensif mis à niveau à boîte encastrée de 4 po
Convient à des trous de 4 pouces
Comprend un adaptateur de culot E26
850 lumens
Lumière colorée
Le prix actuel est 69,99 $
Bande lumineuse Flux pour espaces extérieurs 33 pi
Scènes et effets personnalisables
Mélange de couleurs de précision Chromasync™
Lumière blanche brillante et vraie
3000 lumens
Le prix actuel est 359,99 $
Guirlande lumineuse d'extérieur à globe Hue Festavia 14 m/45 pi
45 pieds de guirlande lumineuse
16 ampoules de conduit de lumière
Dégradé blanc et coloré
Ampoules lumineuses de 50 lumens
Le prix actuel est 299,99 $
Créez un kit
Grande lanterne sur socle d’extérieur Calla
Basse tension
Fini noir mat
105 x 402 mm
Bloc d’alimentation vendu séparément
Le prix actuel est 199,99 $
Créez un kit
Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière
Noir
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 419,99 $
Créez un kit
Éclairage mural d’extérieur Impress
Câblé
Fini noir mat
240 x 120 mm
Commande intelligente avec Hue Bridge*
Le prix actuel est 179,99 $
Créez un kit
Borne d’extérieur Calla
Basse tension
Fini noir mat
104 x 252 mm
Bloc d’alimentation vendu séparément
Le prix actuel est 159,99 $
Bande lumineuse OmniGlow 10 pi
2700 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets lumineux doux
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif et authentique
Le prix actuel est 199,99 $
Créez un kit
Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière
Blanche
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 419,99 $
Créez un kit
Lampe d’accentuation portative Go
DEL et pile intégrées
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez le Hue bridge pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 109,99 $
Créez un kit
Ampoule intelligente Edison ST19-E26
Blanc chaud à froid
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 54,99 $
Créez un kit
Éclairage mural d’extérieur Econic
DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*
Le prix actuel est 209,99 $
Ampoule intelligente ST23-E26
Lumière blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez le Hue bridge pour obtenir plus de fonctionnalités
Le prix actuel est 109,99 $
Créez un kit
Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65 po
Conçu pour les téléviseurs de 65 à 70 po
Comprend une unité d’alimentation et des dispositifs de montage
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis
Le prix actuel est 319,99 $
Créez un kit
Bridge
Prend en charge 50 lumières et 12 accessoires
Active Hue Sync
Déverrouille l’éclairage et l’intégration de sécurité
Cryptage avancé
Le prix actuel est 89,99 $
Créez un kit
Bande lumineuse Flux 10 pi
Scènes et effets personnalisables
Mélange de couleurs de précision Chromasync™
Lumière blanche brillante et vraie
1200 lumens
Le prix actuel est 99,99 $
Bande lumineuse Flux 16 pi
Scènes et effets personnalisables
Mélange de couleurs de précision Chromasync™
Lumière blanche brillante et vraie
2000 lumens
Le prix actuel est 139,99 $
Créez un kit
Barre de lumière Play, emballage double
DEL intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue*
Commande vocale*
Le prix actuel est 199,99 $