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Éclairage DEL intelligent

Transformez la façon dont vous éclairez votre maison. Explore un écosystème complet d’ampoules intelligentes DEL, lampes, luminaires, éclairage extérieur, capteurs, interrupteurs et accessoires conçus pour fonctionner harmonieusement ensemble. Personnalisez les couleurs et la luminosité, automatisez les routines, créez des expériences de divertissement immersives et contrôlez votre éclairage de n’importe où grâce à l’application Hue.

74 produits
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Gros plan de l’avant de Projecteur extérieur Lily

Projecteur extérieur Lily

DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Système à basse tension – unité de base
Commande intelligente avec pont Hue*
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Gros plan de l’avant de Éclairage mural intérieur et extérieur Dymera

Éclairage mural intérieur et extérieur Dymera

Ampoule blanche et colorée
Contrôlez chaque lumière individuellement
Commande vocale ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue Bridge pour obtenir plus de fonctionnalités
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K

Boîtier de synchronisation Hue sync box Philips Hue Play HDMI 8K

Synchronise les lampes avec le contenu télévisé en 8K à 60 Hz et en 4K à 120 Hz
Certifié HDMI 2.1
Crée une synchronisation de couleurs en rapport direct avec les images sur votre écran
Associe jusqu’à 10 lampes Philips Hue
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Gros plan de l’avant de Ampoule intelligente E26 - BR30

Ampoule intelligente E26 - BR30

Ampoule blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus

Hue Play Gradient Lightstrip, 75 po et plus

Conçu pour les téléviseurs de 75 po et plus
Comprend une unité d’alimentation et des dispositifs de montage
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis
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Gros plan de l’avant de Plafonnier intensif mis à niveau à boîte encastrée de 4 po

Plafonnier intensif mis à niveau à boîte encastrée de 4 po

Convient à des trous de 4 pouces
Comprend un adaptateur de culot E26
850 lumens
Lumière colorée
Gros plan de l’avant de Bande lumineuse Flux pour espaces extérieurs 33 pi

Bande lumineuse Flux pour espaces extérieurs 33 pi

Scènes et effets personnalisables
Mélange de couleurs de précision Chromasync™
Lumière blanche brillante et vraie
3000 lumens
Gros plan de l’avant de Guirlande lumineuse d'extérieur à globe Hue Festavia 14 m/45 pi

Guirlande lumineuse d'extérieur à globe Hue Festavia 14 m/45 pi

45 pieds de guirlande lumineuse
16 ampoules de conduit de lumière
Dégradé blanc et coloré
Ampoules lumineuses de 50 lumens
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Gros plan de l’avant de Grande lanterne sur socle d’extérieur Calla

Grande lanterne sur socle d’extérieur Calla

Basse tension
Fini noir mat
105 x 402 mm
Bloc d’alimentation vendu séparément
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Gros plan de l’avant de Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Noir
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
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Gros plan de l’avant de Éclairage mural d’extérieur Impress

Éclairage mural d’extérieur Impress

Câblé
Fini noir mat
240 x 120 mm
Commande intelligente avec Hue Bridge*
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Gros plan de l’avant de Borne d’extérieur Calla

Borne d’extérieur Calla

Basse tension
Fini noir mat
104 x 252 mm
Bloc d’alimentation vendu séparément
Gros plan de l’avant de Bande lumineuse OmniGlow 10 pi

Bande lumineuse OmniGlow 10 pi

2700 lumens
Technologie OmniGlow pour des effets lumineux doux
Lumière directe et indirecte
Blanc très vif et authentique
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Gros plan de l’avant de Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Blanche
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Lampe d’accentuation portative Go

Lampe d’accentuation portative Go

DEL et pile intégrées
Commande Bluetooth avec l’application
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez le Hue bridge pour obtenir plus de fonctionnalités
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Ampoule intelligente Edison ST19-E26

Ampoule intelligente Edison ST19-E26

Blanc chaud à froid
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Éclairage mural d’extérieur Econic

Éclairage mural d’extérieur Econic

DEL intégrée
Ampoule blanche et colorée
Alimentation principale
Commande intelligente avec pont Hue*
Gros plan de l’avant de Ampoule intelligente ST23-E26

Ampoule intelligente ST23-E26

Lumière blanche et colorée
Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
Commande vocale* ou avec l’application
Ajoutez le Hue bridge pour obtenir plus de fonctionnalités
Gros plan de l’avant de Alimentation ZCX320

Alimentation ZCX320

Câble de rallonge
Puissance jusqu‘à 95 W
Noir
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Gros plan de l’avant de Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65 po

Bande lumineuse à dégradé Hue Play 65 po

Conçu pour les téléviseurs de 65 à 70 po
Comprend une unité d’alimentation et des dispositifs de montage
Mélange d’ampoules blanches et colorées
Pont Hue et boîtier de synchronisation Hue requis
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Gros plan de l’avant de Bridge

Bridge

Prend en charge 50 lumières et 12 accessoires
Active Hue Sync
Déverrouille l’éclairage et l’intégration de sécurité
Cryptage avancé
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Bande lumineuse Flux 10 pi

Bande lumineuse Flux 10 pi

Scènes et effets personnalisables
Mélange de couleurs de précision Chromasync™
Lumière blanche brillante et vraie
1200 lumens
Gros plan de l’avant de Bande lumineuse Flux 16 pi

Bande lumineuse Flux 16 pi

Scènes et effets personnalisables
Mélange de couleurs de précision Chromasync™
Lumière blanche brillante et vraie
2000 lumens
Créez un kit
Gros plan de l’avant de Barre de lumière Play, emballage double

Barre de lumière Play, emballage double

DEL intégrée
Noir
Commande intelligente avec pont Hue*
Commande vocale*
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Guide des lampes LED connectées

Comment Philips Hue redéfinit-il l’éclairage intelligent?

Philips Hue vaut-il la peine par rapport aux autres marques d’éclairage intelligent ?

Est-ce que l’éclairage intelligent consomme plus d’électricité ?

Ai-je besoin d’un hub pour utiliser des lampes à DEL intelligentes?

Les lampes à DEL intelligentes peuvent-elles fonctionner sans connexion Internet ?

Comment contrôler l'éclairage intelligent?

Quelles sont les ampoules intelligentes les plus écoénergétiques?

Puis-je contrôler mes lumières à distance via une application ?

En savoir plus sur les lumières intelligentes

Efficacité énergétique des lumières LED connectées

Qu’est-ce que l’éclairage intelligent

Apprenez ce qu’est l’éclairage intelligent, comment il fonctionne et les avantages des lumières intelligentes pour le domicile, le bien-être et l’ambiance.
Lumières LED à couleurs changeantes

Cinq (5) astuces pour économiser de l'énergie à la maison

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Avantages des lumières LED connectées

Domotique avec éclairage intelligent

Découvrez l’automatisation de l’éclairage domestique et comment elle peut vous aider dans vos tâches quotidiennes et vous apporter plus de tranquillité d’esprit, que vous soyez à la maison ou à l’extérieur.
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