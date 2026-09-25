16/02/2026

Nel confronto tra Hue White e White Ambiance, la differenza principale sta nel livello di controllo che hai sulla temperatura del colore della luce. Entrambe le opzioni fanno parte del sistema di illuminazione intelligente Philips Hue, ma sono progettate per esigenze e spazi diversi in casa.

Questa guida ti accompagnerà alla scoperta delle differenze tra le lampadine Hue White e White Ambiance, aiutandoti a scegliere le luci smart più adatte per la tua casa. Scopri come i prodotti Philips Hue possono essere combinati per creare un sistema di illuminazione flessibile e connesso.