Telewizor w nowoczesnym salonie, oświetlony przez oprawę Hue Play wall washer i lampy Play, które synchronizują się z treścią ekranu, tworząc wciągające i dynamiczne doświadczenie rozrywki.

Hue Sync dla Apple TV: odmień swoje doświadczenie kina domowego

25 sierpnia 2026 r.


Skonfiguruj Hue Sync z Apple TV, aby wynieść domową rozrywkę na wyższy poziom – od zwykłego oglądania do w pełni immersyjnego doświadczenia. Połączając ekran z otoczeniem, ten system pozwala Twojemu inteligentnemu oświetleniu reagować w czasie rzeczywistym na każdą eksplozję, zachód słońca czy rytm muzyki. Niezależnie od tego, czy oglądasz najnowszy hit kinowy, czy grasz w szybką grę na Apple Arcade, integracja Philips Hue sync box z Apple TV sprawia, że Twoja przestrzeń odzwierciedla świat widoczny na Twoim telewizorze.

 

Czego potrzebujesz do konfiguracji Hue Sync Apple TV

Aby stworzyć immersyjne doświadczenie oświetlenia Apple TV, potrzebujesz kilku kluczowych komponentów, które będą ze sobą współpracować:

Wybierz swój styl synchronizacji

Philips Hue Play Screen Sync

Synchronizacja ekranu odtwarzania to dedykowane urządzenie do synchronizacji ekranu, które wykorzystuje obiektyw typu „rybie oko” do analizy kolorów, ruchu i intensywności treści wyświetlanych na ekranie telewizora w czasie rzeczywistym. Ponieważ odczytuje to, co dzieje się bezpośrednio na ekranie, działa płynnie z Apple TV i innymi źródłami treści podłączonymi do telewizora.

Urządzenie Philips Hue Play do synchronizacji ekranu z obiektywem typu rybie oko, montowane na telewizorze, wykrywające zawartość i kolory wyświetlane na ekranie.

Philips Hue Play HDMI sync box 4K

Urządzenie Philips Hue Play HDMI sync box 4K umieszczone jest pomiędzy Apple TV a telewizorem, synchronizując kompatybilne światła Hue z treściami przesyłanymi przez HDMI. Obsługuje wyraźną rozdzielczość 4K przy częstotliwości odświeżania do 60 Hz, dzięki czemu idealnie sprawdza się podczas streamingu, oglądania filmów, sportu i codziennego grania.

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Dla zaawansowanych zestawów kina domowego i zestawów gamingowych następnej generacji, Philips Hue Play HDMI sync box 8K obsługuje HDMI 2.1, 8K przy 60Hz oraz 4K do 120Hz, zapewniając jednocześnie responsywną synchronizację światła.

Apple TV (HD lub 4K)

Wszystkie nowoczesne modele Apple TV są kompatybilne z systemami Philips Hue do rozrywki.

Philips Hue Bridge lub Hue Bridge Pro

Urządzenie Philips Hue Bridge lub Hue Bridge Pro jest wymagane do utworzenia strefy rozrywki i synchronizacji maksymalnie 10 świateł Hue z obsługą kolorów, zapewniającej jeszcze bardziej wciągające wrażenia.

Światła Philips Hue z obsługą kolorów

Najbardziej wciągające wrażenia zapewniają światła z obsługą kolorów, takie jak taśmy LED Play gradient, taśma LED Play gradient pro, lampy Play, lampy gradientowe Signe i lampy Play wall washer.

 

Akcesoria inteligentnego oświetlenia do zestawu Hue sync

Nowość
Philips Hue Play Screen Sync

Philips Hue Play Screen Sync

539,99 zł

Nowość
Philips Hue Play HDMI sync box 4K

Philips Hue Play HDMI sync box 4K

679,99 zł

Wkrótce
Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 65"

Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 65"

449,99 zł

Wkrótce

Wkrótce
Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 85"

Philips Hue Play Gradient Taśma LED do Telewizora 85"

539,99 zł

Wkrótce

Bridge Pro

Bridge Pro

679,99 zł

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

1689,00 zł

Wkrótce
Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 65"

Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 65"

719,99 zł

Wkrótce

Wkrótce
Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 85"

Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 85"

809,99 zł

Wkrótce

Wkrótce
Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 100"

Philips Hue Play Gradient Pro Taśma LED do Telewizora 100"

899,99 zł

Wkrótce

SmartHome Days -25%
Play gradient lightstrip - 55 inch

Play gradient lightstrip - 55 inch

988,99 zł

SmartHome Days -25%
Taśma świetlna Hue Philips Play gradient lightstrip - 65 inch

Taśma świetlna Hue Philips Play gradient lightstrip - 65 inch

1078,99 zł

SmartHome Days -25%
Play gradient lightstrip - 75 inch

Play gradient lightstrip - 75 inch

1228,99 zł

SmartHome Days -25%
Hue Play – lampa podłogowa large

Hue Play – lampa podłogowa large

679,99 zł

SmartHome Days -25%
Hue Play – lampa stołowa

Hue Play – lampa stołowa

359,99 zł

Lampa Hue Play wall washer

Lampa Hue Play wall washer

944,99 zł

Poznaj kolekcje elementów sterowania oświetleniem Hue i taśm LED.

Krok 1: Utwórz obszar rozrywki

Przed synchronizacją świateł z Apple TV, otwórz aplikację Philips Hue i utwórz strefę rozrywki. To pozwala ustawić światła wirtualnie, aby mogły dokładnie reagować na akcję na ekranie.

Gdy już skonfigurujesz strefę rozrywki, użyjesz zakładki Sync w aplikacji Hue, aby rozpocząć i zarządzać synchronizacją.

Chcesz zsynchronizować światła z Apple Music na Apple TV? Wystarczy przełączyć się na tryb muzyki w zakładce Sync, aby stworzyć dynamiczne doświadczenie oświetleniowe reagujące na rytm i energię Twojej muzyki.

Połącz oglądanie Apple TV z oświetleniem rozrywkowym Philips Hue zsynchronizowanym z treścią na ekranie, tworząc immersyjne doświadczenie kina domowego.

Krok 2: Podłącz Apple TV do swojego systemu synchronizacji Hue

Proces konfiguracji zależy od wybranego rozwiązania synchronizacji.

Używanie synchronizacji ekranu Play

Ustaw urządzenie do synchronizacji ekranu odtwarzania zgodnie z instrukcjami konfiguracji i dokończ konfigurację w aplikacji Hue. Po zakończeniu konfiguracji po prostu rozpocznij synchronizację z zakładki „Synchronizacja” i odtwórz treści Apple TV.

Korzystanie z Play HDMI sync box 4K lub 8K

1. Podłącz Apple TV do jednego z wejść HDMI w sync Box.
2. Podłącz wyjście Sync Box do telewizora.
3. Zakończ konfigurację w aplikacji Hue.
4. Włącz opcje automatycznej synchronizacji, jeśli chcesz.
5. Otwórz Apple TV i zacznij oglądać.

Moduł Philips Hue Play sync box 4K ustawiony w zestawie rozrywki przed telewizorem.

Oba boxy synchronizujące obsługują treści Apple TV, w tym filmy, seriale, sport oraz gry w Apple Arcade.

Poznaj opcje synchronizacji Hue z telewizoremLiczba opcji:

 

Rozbuduj swoją konfigurację rozrywkową Hue

SmartHome Days -25%
Hue Play – lampa podłogowa large

Hue Play – lampa podłogowa large

679,99 zł

SmartHome Days -25%
Hue Play – lampa stołowa

Hue Play – lampa stołowa

359,99 zł

Bridge Pro

Bridge Pro

679,99 zł

SmartHome Days -25%
Lampa stołowa Signe gradient

Lampa stołowa Signe gradient

1069,99 zł

SmartHome Days -25%
Lampa podłogowa Signe gradient

Lampa podłogowa Signe gradient

1589,99 zł

Lampa Hue Play wall washer

Lampa Hue Play wall washer

944,99 zł

SmartHome Days -25%
Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play

Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play

679,99 zł

SmartHome Days -25%
Przenośna lampa stołowa Hue Go

Przenośna lampa stołowa Hue Go

782,99 zł

SmartHome Days -25%
Tuba LED Play gradient

Tuba LED Play gradient

988,99 zł

SmartHome Days -25%
Tuba LED Play gradient

Tuba LED Play gradient

1078,99 zł

SmartHome Days -25%
Przenośna lampa stołowa Hue Go

Przenośna lampa stołowa Hue Go

782,99 zł

SmartHome Days -25%
Lampa stołowa Signe gradient

Lampa stołowa Signe gradient

1069,99 zł

SmartHome Days -25%
Lampa podłogowa Signe gradient

Lampa podłogowa Signe gradient

1589,99 zł

SmartHome Days -25%
Lampka Bloom

Lampka Bloom

449,99 zł

Poznaj kolekcje lamp podłogowych Hue i lamp stołowych.

 

Zaawansowana optymalizacja: regulacja intensywności i kontrola głosowa

Aby w pełni opanować konfigurację Philips Hue Sync Box z Apple TV, eksperymentuj z różnymi poziomami intensywności synchronizacji. Ustawienie „Subtelne” idealnie sprawdza się przy wolniejszych dramatach i dokumentach, natomiast bardziej intensywne poziomy mogą sprawić, że filmy akcji, sport i gry w Apple Arcade będą jeszcze bardziej wciągające.

Ponieważ Philips Hue współpracuje z Apple HomeKit, możesz używać Siri do sterowania oświetleniem bez opuszczania kanapy Reguluj jasność, aktywuj sceny lub stwórz idealny nastrój przed rozpoczęciem oglądania. Utwórz dedykowane sceny rozrywkowe w aplikacji Hue, a następnie uruchom je natychmiast przez aplikację Apple Home lub za pomocą poleceń głosowych Siri.

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