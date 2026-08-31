25 sierpnia 2026 r.
Skonfiguruj Hue Sync z Apple TV, aby wynieść domową rozrywkę na wyższy poziom – od zwykłego oglądania do w pełni immersyjnego doświadczenia. Połączając ekran z otoczeniem, ten system pozwala Twojemu inteligentnemu oświetleniu reagować w czasie rzeczywistym na każdą eksplozję, zachód słońca czy rytm muzyki. Niezależnie od tego, czy oglądasz najnowszy hit kinowy, czy grasz w szybką grę na Apple Arcade, integracja Philips Hue sync box z Apple TV sprawia, że Twoja przestrzeń odzwierciedla świat widoczny na Twoim telewizorze.