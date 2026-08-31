Przed synchronizacją świateł z Apple TV, otwórz aplikację Philips Hue i utwórz strefę rozrywki. To pozwala ustawić światła wirtualnie, aby mogły dokładnie reagować na akcję na ekranie.

Gdy już skonfigurujesz strefę rozrywki, użyjesz zakładki Sync w aplikacji Hue, aby rozpocząć i zarządzać synchronizacją.

Chcesz zsynchronizować światła z Apple Music na Apple TV? Wystarczy przełączyć się na tryb muzyki w zakładce Sync, aby stworzyć dynamiczne doświadczenie oświetleniowe reagujące na rytm i energię Twojej muzyki.