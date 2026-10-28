Dobierz moduł przełącznika ściennego do sterowania swoim oświetleniem

Nie wiesz, który moduł przełącznika ściennego Philips Hue wybrać do sterowania oświetleniem zasilanym z sieci?
Znajdź rozwiązanie najlepiej dopasowane do swojej instalacji — niezależnie od tego, czy chcesz włączyć tradycyjne oświetlenie do ekosystemu Hue, czy sterować inteligentnym oświetleniem Hue za pomocą dotychczasowego przełącznika ściennego.

Trzy oprawy wiszące z tradycyjnymi żarówkami świecącymi białym światłem.

Mam tradycyjne oświetlenie

Chcę włączyć je do mojego ekosystemu Hue, aby sterować nim przez aplikację Hue, ustawiać automatyzacje i korzystać z innych funkcji.

Pomóż mi wybrać
Inteligentne żarówki Hue Lightguide świecące na fioletowo, pomarańczowo i niebiesko.

Mam inteligentne oświetlenie Hue

Chcę sterować nim za pomocą dotychczasowego przełącznika ściennego i zachować jego łączność z systemem, nawet gdy przełącznik jest wyłączony.

Pomóż mi wybrać

Inteligentne sterowanie tradycyjnym oświetleniem

Jednokanałowy moduł wyłącznika ściennego Philips Hue obok opakowania produktu.

Mój przełącznik ścienny steruje jednym tradycyjnym źródłem światła lub grupą źródeł światła

Przewodowy wyłącznik pojedynczy

Przewodowy wyłącznik pozwala sterować większością tradycyjnych źródeł światła wraz z posiadanym oświetleniem Hue w jednym, sprawnie działającym systemie.
Kompaktowy moduł montuje się za dotychczasowym przełącznikiem ściennym. Jest zasilany z sieci, więc nie trzeba wymieniać baterii.
Wymagany jest przewód neutralny.

To najlepsze rozwiązanie do
- Pojedynczy przełącznik ścienny sterujący jednym źródłem światła lub grupą źródeł światła
- Zachowanie dotychczasowej dekoracyjnej oprawy oświetleniowej
- Dodanie tradycyjnego oświetlenia do istniejącego systemu Hue

Czego potrzebujesz
- Kompatybilne tradycyjne źródło światła lub oprawa oświetleniowa
- Pojedynczy (jednokanałowy) przełącznik ścienny
- Przewód neutralny
- Hue Bridge (zalecany)

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Najczęściej zadawane pytania dotyczące przewodowego wyłącznika pojedynczego (jednokanałowego)

Do czego służy przewodowy wyłącznik?

Czy muszę wymienić dotychczasowe źródło światła?

Czy potrzebuję przewodu neutralnego?


 

Dwukanałowy moduł wyłącznika ściennego Philips Hue obok opakowania produktu.

Mój przełącznik ścienny steruje dwoma tradycyjnymi źródłami światła lub dwiema grupami źródeł światła

Przewodowy wyłącznik podwójny

Przewodowy wyłącznik pozwala sterować większością tradycyjnych źródeł światła wraz z posiadanym oświetleniem Hue w jednym, sprawnie działającym systemie. Kompaktowy moduł montuje się za dotychczasowym przełącznikiem ściennym. Jest zasilany z sieci, więc nie trzeba wymieniać baterii.
Wymagany jest przewód neutralny.

Najlepsze do
- Podwójne przełączniki ścienne sterujące dwoma oddzielnymi źródłami światła lub dwiema oddzielnymi grupami źródeł światła
- Dodanie tradycyjnego oświetlenia do istniejącego systemu Hue
- Pomieszczenia z więcej niż jednym obwodem oświetleniowym

Czego potrzebujesz
- Kompatybilne tradycyjne źródła światła lub oprawy oświetleniowe
- Podwójny przełącznik ścienny sterujący dwiema grupami źródeł światła
- Przewód neutralny
- Hue Bridge (zalecany)

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Najczęściej zadawane pytania dotyczące przewodowego wyłącznika podwójnego (dwukanałowego)

Kiedy warto wybrać przewodowy wyłącznik podwójny (dwukanałowy)?

Czy mogę sterować oboma kanałami niezależnie?

Czy potrzebuję przewodu neutralnego?


 

Przewodowy jednokanałowy moduł przełącznika ściennego Philips Hue obok opakowania produktu.

Mój przełącznik ścienny umożliwia przyciemnianie jednego tradycyjnego źródła światła lub grupy źródeł światła

Przewodowy pojedynczy regulator przyciemniania

Przewodowy regulator przyciemniania pozwala sterować większością tradycyjnych źródeł światła z możliwością przyciemniania wraz z posiadanym oświetleniem Hue w jednym, sprawnie działającym systemie. Kompaktowy moduł montuje się za tradycyjnym przełącznikiem. Jest zasilany z sieci, więc nie trzeba wymieniać baterii. Moduł działa zarówno w instalacjach z przewodem neutralnym, jak i bez niego.

To najlepsze rozwiązanie do
- Tradycyjne źródła światła i oprawy oświetleniowe z możliwością przyciemniania
- Przyciemnianie pojedynczego źródła światła lub grupy źródeł światła z możliwością przyciemniania
- Instalacje z przewodem neutralnym lub bez niego

Co będzie potrzebne
- Tradycyjne źródło światła z możliwością przyciemniania
- Kompatybilny pojedynczy ścienny regulator przyciemniania*
- Hue Bridge (zalecany)

Kup teraz

Najczęściej zadawane pytania dotyczące przewodowego pojedynczego regulatora przyciemniania (jednokanałowego)

Do czego służy przewodowy regulator przyciemniania?

Czy muszę wymienić dotychczasowy przełącznik ścienny? *

Czy potrzebuję przewodu neutralnego?

Steruj oświetleniem Hue za pomocą dotychczasowego przełącznika ściennego

Przewodowy moduł przełącznika ściennego Philips Hue obok opakowania produktu.

Chcę sterować inteligentnym oświetleniem Hue za pomocą dotychczasowego przełącznika ściennego

Przewodowy moduł przełącznika ściennego

Przewodowy moduł przełącznika ściennego montuje się za dotychczasowym przełącznikiem oświetlenia. Wystarczy użyć przełącznika, aby sterować oświetleniem w pomieszczeniach i strefach lub włączać aranżacje świetlne Hue. Przewodowy moduł przełącznika ściennego zapewnia też oświetleniu Hue stałe zasilanie i dostępność w systemie, nawet gdy ktoś użyje przełącznika. Moduł jest zasilany z sieci, więc nie trzeba wymieniać baterii.

To najlepsze rozwiązanie do
- Domy z inteligentnym oświetleniem Hue
- Domy, w których nadal korzysta się z przełączników ściennych
- Zapobieganie przypadkowemu odłączeniu zasilania oświetlenia Hue

Co będzie potrzebne
- Inteligentne oświetlenie Philips Hue
- Dotychczasowy kompatybilny przełącznik ścienny
- Przewód neutralny
- Hue Bridge (wymagany)

Kup teraz

Najczęściej zadawane pytania dotyczące przewodowego modułu przełącznika ściennego

Do czego przyda mi się przewodowy moduł przełącznika ściennego, jeśli mam inteligentne oświetlenie Hue?

Co się dzieje, gdy używam przełącznika ściennego?

Czy potrzebuję przewodu neutralnego?


 

Zasilany baterią moduł przełącznika ściennego Philips Hue obok opakowania produktu.

Chcę sterować inteligentnym oświetleniem Hue za pomocą dotychczasowego przełącznika ściennego

Moduł przełącznika ściennego (zasilany baterią)

Zasilany baterią moduł przełącznika ściennego montuje się za dotychczasowym przełącznikiem oświetlenia. Wystarczy użyć przełącznika, aby sterować oświetleniem w pomieszczeniach i strefach lub włączać aranżacje świetlne Hue. Zasilany baterią moduł przełącznika ściennego zapewnia też oświetleniu Hue stałe zasilanie i dostępność w systemie, nawet gdy ktoś wyłączy tradycyjny przełącznik.

To najlepsze rozwiązanie do
- Domy z inteligentnym oświetleniem Hue
- Domy, w których nadal korzysta się z przełączników ściennych
- Domy z instalacją elektryczną bez przewodu neutralnego
- Zapobieganie przypadkowemu odłączeniu zasilania oświetlenia Hue

Czego potrzebujesz
- Inteligentne oświetlenie Philips Hue
- Dotychczasowy kompatybilny przełącznik ścienny
- Hue Bridge (wymagany)

Kup teraz

Najczęściej zadawane pytania dotyczące modułu przełącznika ściennego zasilanego baterią

Do czego przyda mi się moduł przełącznika ściennego, jeśli mam inteligentne oświetlenie Hue?

Co się dzieje, gdy używam przełącznika ściennego?

Czy potrzebuję przewodu neutralnego?


 

Porównaj przełączniki

Nadal się zastanawiasz? Porównaj rozwiązania Hue do przełączników ściennych i wybierz wariant odpowiedni do swojego oświetlenia oraz istniejącej instalacji elektrycznej.

Przewodowy moduł wyłącznika

1- lub 2-kanałowy

Kup teraz

Przewodowy moduł regulatora przyciemniania

1 kanał

Kup teraz

Przewodowy moduł przełącznika ściennego

Sieć elektryczna

Kup teraz

Moduł przełącznika ściennego (zasilany baterią)

Bateria

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Obsługiwane światła

Tradycyjne światła
Tradycyjne światła z funkcją przyciemniania
Inteligentne oświetlenie Hue
Inteligentne oświetlenie Hue

Wymaga Hue Bridge

Nie, ale z ograniczoną funkcjonalnością
Nie, ale z ograniczoną funkcjonalnością
Tak
Tak

Okablowanie

Wymagany przewód neutralny
Działa z przewodem neutralnym lub bez niego
Wymagany przewód neutralny
Przewód neutralny nie jest wymagany

Źródło zasilania

Sieć elektryczna
Sieć elektryczna
Sieć elektryczna
Bateria (co najmniej 5 lat). Żywotność baterii może się różnić w zależności od sposobu użytkowania

Kompatybilność przełączników

Przełącznik kołyskowy, dźwigniowy, przyciskowy
Przełącznik kołyskowy, dźwigniowy, przyciskowy
Przełącznik kołyskowy, dźwigniowy, przyciskowy
Przełącznik kołyskowy, dźwigniowy, przyciskowy

Kanały

1- lub 2-kanałowy
1 kanał
nd.
nd.

Wymiary

41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 15 mm
43 x 38 x 10 mm

Możliwość przyciemniania

Nie
Tak
Tak
Tak

Obsługa Matter

Tak (jako światło)
Tak (jako światło)
Tak, tylko przez Bridge
Tak, tylko przez Bridge

Bluetooth

Tak
Tak
Nie
Nie
Zbliżenie na moduł przełącznika ściennego Philips Hue podłączony do przewodów elektrycznych

Co to jest przewód neutralny?

Przewód neutralny zamyka obwód elektryczny, odprowadzając prąd z powrotem do rozdzielnicy. W instalacjach inteligentnego domu zapewnia stałe połączenie elektryczne niezbędne do zasilania urządzeń takich jak przełączniki ścienne. Zwykle znajduje się za przełącznikiem ściennym.

W wielu europejskich domach ma kolor niebieski, ale kolor przewodu może się różnić w zależności od kraju i wieku instalacji elektrycznej. Na przykład w starszych instalacjach w Wielkiej Brytanii może być czarny, w USA biały lub szary, a w Australii i Nowej Zelandii czarny lub jasnoniebieski.

Może też być połączony z innymi przewodami neutralnymi zamiast bezpośrednio z przełącznikiem. Przed sprawdzeniem przewodów zawsze wyłącz zasilanie i postępuj zgodnie z instrukcją montażu produktu. Jeśli masz wątpliwości, poproś wykwalifikowanego elektryka o sprawdzenie instalacji.

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