Przewodowy regulator przyciemniania pozwala sterować większością tradycyjnych źródeł światła z możliwością przyciemniania wraz z posiadanym oświetleniem Hue w jednym, sprawnie działającym systemie. Kompaktowy moduł montuje się za tradycyjnym przełącznikiem. Jest zasilany z sieci, więc nie trzeba wymieniać baterii. Moduł działa zarówno w instalacjach z przewodem neutralnym, jak i bez niego.



To najlepsze rozwiązanie do

- Tradycyjne źródła światła i oprawy oświetleniowe z możliwością przyciemniania

- Przyciemnianie pojedynczego źródła światła lub grupy źródeł światła z możliwością przyciemniania

- Instalacje z przewodem neutralnym lub bez niego



Co będzie potrzebne

- Tradycyjne źródło światła z możliwością przyciemniania

- Kompatybilny pojedynczy ścienny regulator przyciemniania*

- Hue Bridge (zalecany)