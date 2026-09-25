2026-02-16

När man jämför Hue White och White Ambiance är den viktigaste skillnaden hur mycket kontroll du har över ljusets färgtemperatur. Båda alternativen är en del av det smarta belysningssystemet Philips Hue, men de är avsedda för olika behov och rum i hemmet.

Den här guiden tar dig igenom skillnaderna mellan Hue White och White Ambiance-ljuskällor för att hjälpa dig att välja rätt smarta ljuskällor för ditt hem. Upptäck hur du kan kombinera Philips Hue-produkter för att skapa en flexibel och smart ljusmiljö.