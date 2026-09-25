En persons händer installerar en vit LED-ljuskälla i ett takuttag, med fokus på ljuskälla och sockelanslutningen.

Hue White vs White Ambiance smarta Ljuskällor

2026-02-16

När man jämför Hue White och White Ambiance är den viktigaste skillnaden hur mycket kontroll du har över ljusets färgtemperatur. Båda alternativen är en del av det smarta belysningssystemet Philips Hue, men de är avsedda för olika behov och rum i hemmet.

Den här guiden tar dig igenom skillnaderna mellan Hue White och White Ambiance-ljuskällor för att hjälpa dig att välja rätt smarta ljuskällor för ditt hem. Upptäck hur du kan kombinera Philips Hue-produkter för att skapa en flexibel och smart ljusmiljö.

Färgtemperatur i smart ljus

Färgtemperatur beskriver hur varmt eller kallt vitt ljus framstår och mäts i Kelvin (K). Lägre Kelvinvärden ger ett varmare, mer gult ljus, medan högre Kelvinvärden ger ett kallare, mer vitt ljus.

Färgtemperatur: Varmt vitt ljus (2700K) vs reglerbart vitt ljus

  • Varmvitt ljus (runt 2700K) används ofta för avkopplande utrymmen.
  • Neutralt och kallvitt vitt ljus stöder uppgifter och fokus.
  • Reglerbar belysning kan anpassas under dagens lopp

Att förstå färgtemperatur är avgörande för att förstå skillnaden mellan Hue White och White Ambiance.

Kvinna sätter i en vit ljuskälla i en pendellampa

Philips Hue White förklarat

Hue White-ljuskällor producerar varmvitt ljus vid en fast färgtemperatur på 2700K. Detta är samma typ av ljus som traditionellt används i vardagsrum och sovrum för en bekväm och avslappnad atmosfär.

Även om färgtemperaturen inte ändras är Hue White-Ljuskällor fortfarande smarta och fullt funktionella. De kan dimmas, schemaläggas och styras med Hue-appen eller kompatibla röstassistenter.

Typiska användningsområden för Hue White

  • Vardagsrum och sovrum
  • Korridorer och accentbelysning
  • Utrymmen där jämnt varmt ljus föredras

Philips Hue White-lampor

A60 – E27 smart ljuskälla – 1100

A60 – E27 smart ljuskälla – 1100

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289,00 kr

Kampanj
Kronljus – E14 smart ljuskälla – (2-pack)

Kronljus – E14 smart ljuskälla – (2-pack)

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419,00 kr

251,40 kr

För tillfället slut i lagret

A67 – E27 smart ljuskälla – 1600

A67 – E27 smart ljuskälla – 1600

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349,00 kr

 

 

Philips Hue White Ambiance förklarat

Hue White Ambiance är reglerbara vita ljuskällor (White Ambiance), vilket innebär att färgtemperaturen kan justeras från varmvitt till kallare dagsljustoner. Detta gör att ljus kan anpassa sig till olika tider på dagen och aktiviteter.

White Ambiance-ljuskällor stödjer rutiner och Hue-scener som skiftar ljus automatiskt, till exempel klart ljus på morgonen och varmare toner på kvällen.

Lampa med en White Ambiance-ljuskälla placerad på ett bord

Typiska användningsområden för White Ambiance

Hue White Ambiance-Ljuskällor

Höstrea: 25% rabatt
GU10 – smart spotlight – (3-pack)

GU10 – smart spotlight – (3-pack)

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819,00 kr

Höstrea: 25% rabatt
A60 – E27 smart ljuskälla (3-pack)

A60 – E27 smart ljuskälla (3-pack)

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1149,00 kr

Höstrea: 25% rabatt
A60 – E27 smart ljuskälla – 1100

A60 – E27 smart ljuskälla – 1100

energy.link.label

749,00 kr

Höstrea: 25% rabatt
A67 – E27 smart ljuskälla – 1600

A67 – E27 smart ljuskälla – 1600

energy.link.label

639,00 kr

Höstrea: 25% rabatt
Klotlampa – E14 ljuskälla – 2-pack

Klotlampa – E14 ljuskälla – 2-pack

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699,00 kr

 

 

Jämförelse mellan Hue White och White Ambiance

Egenskap Hue White White Ambiance
Färgtemperatur Fixerad Justerbar
Kelvin-referensvärde 2700K Justerbart vitt område
Ljuskontroll Dimring Dimring + ton
Bästa användningen Avslappning Dagliga rutiner
Flexibilitet Lågt Högt

Skillnaden mellan Hue White och White Ambiance handlar främst om flexibilitet. Hue White håller ljus enkelt, medan White Ambiance anpassar sig till olika uppgifter och tider på dygnet.

Dimningsmöjligheter: Skillnader mellan Hue White och White Ambiance

Välj Hue White om du vill ha konstant varmt ljus och enkel installation. 
Välj White Ambiance om du vill ha ljus som anpassar sig efter din vardag.

Många hem använder båda typerna, beroende på rummet. Alla Philips Hue-Ljuskällor fungerar inom samma system och kan styras via en enda app eller med dimmerströmbrytare.

För en bredare översikt, se Philips Hue-sortimentet av smarta Ljuskällor.

Använd Hue White- och Hue White Ambiance-lampor tillsammans

Hue White och White Ambiance-Ljuskällor kan kombineras i flera rum för att skapa lagerbelysning. Detta gör att varje rum får rätt typ av ljus utan att behöva byta armaturer eller kontroller.

Belysningen blir mer anpassningsbar samtidigt som den förblir enkel att hantera inom samma Philips Hue-system. 

Bortom nyanser av vitt: Är det värt att uppgradera till lampor med färgförändring?

Att välja mellan vit-lampor och White ambiance-lampor hjälper dig att perfektionera dina dagliga sysslor och sömncykler, men du kanske undrar om du borde ge dig in i världen av fullspektrum smart belysning. Medan "White" ger ett fast varmt sken och "White Ambiance" låter dig växla från kallt blåvitt till varmt bärnstensfärgat ljus, erbjuder färgförändrande smarta Ljuskällor (Hue White and Color Ambiance) över 16 miljoner färger för att helt förändra atmosfären i ditt hem.

När du bestämmer dig för om du ska uppgradera till färgförändrande LED-ljuskällor, överväg dessa unika fördelar:

  • Immersiv underhållning: Med Hue Sync-funktionen kan färgade ljuskällor efterlikna handlingen på din TV eller pulsera i takt med din musik, vilket skapar en surroundljuds- och ljusupplevelse för dina sinnen.
  • Högtids- och säsongsteman: Förändra omedelbart stämningen i ditt hem till Halloween, jul eller speldag utan att köpa nya dekorationer.
  • Förbättrat välbefinnande: Utöver det vanliga "kallt till varmvitt" vit kan du använda djupa blå eller mjuka gröna färger för att skapa en terapeutisk ljusmiljö som främjar avslappning eller Fokus.
  • Visuella aviseringar: Philips Hue Secure låter dig aktivera dina lampor som ett "larm" – om dina sensorer eller din kamera upptäcker rörelse kan du tända lamporna till starkt vitt eller, om du har färgkapabla lampor, rött, vilket ger ett tyst smart hemvarningssystem.

Philips Hue vit- och färgad ambiance-ljuskällor

Höstrea: 25% rabatt
A67 – E27 smart ljuskälla – 1600

A67 – E27 smart ljuskälla – 1600

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929,00 kr

ST72 – E27 smart ljuskälla

ST72 – E27 smart ljuskälla

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979,00 kr

Ellipse – E27 smart ljuskälla

Ellipse – E27 smart ljuskälla

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1219,00 kr

G125 – E27 smart ljuskälla

G125 – E27 smart ljuskälla

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1219,00 kr

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