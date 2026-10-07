Är du osäker på vilken Philips Hue Wall switch module du behöver för att styra dina nätanslutna lampor?
Hitta det bästa alternativet för din installation, oavsett om du vill styra traditionella lampor som en del av ditt Hue-ekosystem eller styra smarta Philips Hue-lampor med din befintliga väggströmbrytare.
Hitta rätt Wall switch module för att styra dina lampor
Är du osäker på vilken Philips Hue Wall switch module du behöver för att styra dina nätanslutna lampor?
Smart styrning för traditionella lampor
Min väggströmbrytare styr en traditionell lampa eller en grupp lampor
On/off switch modul, trådbunden (1 kanal)
Den kabelanslutna On/off switch module gör det möjligt att styra de flesta traditionella lampor tillsammans med dina befintliga Hue-lampor i ett och samma sömlösa system.
Den kompakta modulen installeras bakom din befintliga väggströmbrytare och drivs med nätström, så du behöver inte byta batteri.
Neutralledare krävs
Bäst för
- En enkel väggströmbrytare som styr en lampa eller en grupp lampor
- Behåll utseendet på en befintlig designlampa
- Lägg till traditionella lampor i ett befintligt Hue-system
Vad du behöver
- En kompatibel traditionell lampa
- En strömbrytare med en knapp (1 kanal)
- En neutralledare
- En Hue Bridge (rekommenderas)
Frågor och svar
Vad gör den kabelanslutna On/off switch?
Vad gör den kabelanslutna On/off switch?
Behöver jag byta ut min befintliga belysning?
Behöver jag byta ut min befintliga belysning?
Behöver jag en neutralledare?
Behöver jag en neutralledare?
Min väggströmbrytare styr två traditionella lampor eller ljusgrupper
On/off switch modul, trådbunden (2 kanaler)
Den kabelanslutna On/off switch module gör det möjligt att styra de flesta traditionella lampor tillsammans med dina befintliga Hue-lampor i ett och samma sömlösa system. Den kompakta modulen installeras bakom din befintliga väggströmbrytare och drivs med nätström, så du behöver inte byta batteri.
Neutralledare krävs
Bäst för
En strömbrytare med två knappar som styr två separata lampor eller två separata grupper av lampor.
- Lägg till traditionella lampor i ett befintligt Hue-system
- Rum med mer än en belysningskrets
Vad du behöver
- Kompatibla traditionella lampor
- En strömbrytare med två knappar som styr två grupper av lampor
- En neutralledare
- En Hue Bridge (rekommenderas)
Frågor och svar
När ska jag välja kabelansluten On/off switch (2 kanaler)?
När ska jag välja kabelansluten On/off switch (2 kanaler)?
Kan jag styra de två kanalerna separat?
Kan jag styra de två kanalerna separat?
Behöver jag en neutralledare?
Behöver jag en neutralledare?
Min väggströmbrytare kan dimra en traditionell lampa eller en grupp lampor
Dimmer switch module, trådbunden
Den kabelanslutna Dimmer switch gör att du kan styra de flesta dimbara traditionella lampor tillsammans med dina befintliga Hue-lampor i ett sömlöst system Den kompakta modulen installeras bakom din traditionella strömbrytare och är nätströmsdriven – så inget batteri behöver bytas. Den kan användas med installationer med eller utan neutralledare.
Bäst för
- Traditionella dimbara ljusskällor och dimbara lampor
- Dimra en dimbar lampa eller en grupp dimbara lampor
- Installationer med eller utan neutralledare
Vad du behöver
- En traditionell lampa med dimringsfunktion
- En kompatibel dimmerströmbrytare med en knapp*
- En Hue Bridge (rekommenderas)
Frågor och svar
Vad gör den kabelanslutna Dimmer switch modulen?
Vad gör den kabelanslutna Dimmer switch modulen?
Behöver jag byta ut min nuvarande väggströmbrytare? *
Behöver jag byta ut min nuvarande väggströmbrytare? *
Behöver jag en neutralledare?
Behöver jag en neutralledare?
Styr Hue lamporna med en befintlig väggströmbrytare
Jag vill styra smarta Hue lampor med min befintliga väggströmbrytare
Wall switch module, trådbunden
Wall switch module installeras bakom din befintliga väggströmbrytare och ger dig kontroll över lampor i rum och zoner eller aktivering av Hue-scener genom att helt enkelt tända med knappen. Med en kabelansluten Wall switch module får dina Hue lampor ström och uppkoppling även om någon släcker ljuset på strömbrytaren. Modulen drivs av nätström så det finns inga batterier att byta.
Bäst för
- Hem med Hue smart belysning
- Hushåll där man fortfarande använder väggströmbrytare
- Förhindra oavsiktlig frånkoppling av Hue lampor
Vad du behöver
- Smarta lampor från Philips Hue
- En befintlig kompatibel väggströmbrytare
- En neutralledare
- En Hue Bridge (krävs)
Frågor och svar
Varför skulle jag behöva en kabelansluten Wall switch module till smarta Hue lampor?
Varför skulle jag behöva en kabelansluten Wall switch module till smarta Hue lampor?
Vad händer när jag använder väggströmbrytaren?
Vad händer när jag använder väggströmbrytaren?
Behöver jag en neutralledare?
Behöver jag en neutralledare?
Jag vill styra smarta Hue lampor med min befintliga väggströmbrytare
Wall switch module, batteri
En batteridriven Wall switch module installeras bakom din befintliga strömbrytare och ger dig kontroll över lampor i rum och zoner eller aktivering av Hue-scener genom att helt enkelt tända med knappen. Med en batteridriven Wall switch module får dina Hue-lampor ström och uppkoppling även om någon släcker ljuset med strömbrytaren.
Bäst för
- Hem med Hue smart belysning
- Hushåll där man fortfarande använder väggströmbrytare
- Hem utan neutralledare i elinstallationen
- Förhindra att Hue-lampor kopplas bort av misstag
Vad du behöver
- Philips Hue smart belysning
- En befintlig kompatibel väggströmbrytare
- En Hue Bridge (krävs)
Frågor och svar
Varför skulle jag behöva en Wall switch module till smarta Hue-lampor?
Varför skulle jag behöva en Wall switch module till smarta Hue-lampor?
Vad händer när jag använder väggströmbrytaren?
Vad händer när jag använder väggströmbrytaren?
Behöver jag en neutralledare?
Behöver jag en neutralledare?
Jämför olika Wall switch modules
Funderar du fortfarande? Jämför lösningar med Wall switch modules från Hue för att hitta rätt lösning för dina lampor och befintliga elinstallationer.
On/off switch module
1 eller 2 kanalerKöp On/off switch module
Dimmer switch module
1 kanalKöp Dimmer switch
Wall switch module, trådbunden
ElnätKöp Wall switch module, kabel
Wall switch module, batteri
BatteriKöp Wall switch module, batteri
Kompatibla lampor
Kräver en Hue Bridge
Kablar
Strömkälla
Kompatibilitet för strömbrytare
Kanaler
Mått
Dimring
Kompatibel med Matter
Bluetooth
Vad är en neutralledare?
En neutralledare sluter en elektrisk krets genom att leda strömmen tillbaka till elcentralen. I samband med smarta heminstallationer som till exempel väggströmbrytare ger detta den kontinuerliga elanslutning som behövs för att förse dessa enheter med ström. Den sitter oftast bakom din väggströmbrytare.
I Europa är den oftast blå, men färgen kan variera beroende på var du bor och hur gammal din eldragning är. Den kan till exempel vara svart i äldre brittiska installationer, vit eller grå i USA eller svart eller ljusblå i Australien och Nya Zeeland.
Den kan också vara grupperad med andra neutralledare istället för att vara direkt ansluten till strömbrytaren. Stäng alltid av strömmen innan du kontrollerar dina eldragningar och följ installationsanvisningarna för produkten. Om du är osäker bör du be en behörig elektriker kontrollera detta åt dig.
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