Den kabelanslutna On/off switch module gör det möjligt att styra de flesta traditionella lampor tillsammans med dina befintliga Hue-lampor i ett och samma sömlösa system.

Den kompakta modulen installeras bakom din befintliga väggströmbrytare och drivs med nätström, så du behöver inte byta batteri.

Neutralledare krävs



Bäst för

- En enkel väggströmbrytare som styr en lampa eller en grupp lampor

- Behåll utseendet på en befintlig designlampa

- Lägg till traditionella lampor i ett befintligt Hue-system

Vad du behöver

- En kompatibel traditionell lampa

- En strömbrytare med en knapp (1 kanal)

- En neutralledare

- En Hue Bridge (rekommenderas)