Hitta rätt Wall switch module för att styra dina lampor

Är du osäker på vilken Philips Hue Wall switch module du behöver för att styra dina nätanslutna lampor?
Hitta det bästa alternativet för din installation, oavsett om du vill styra traditionella lampor som en del av ditt Hue-ekosystem eller styra smarta Philips Hue-lampor med din befintliga väggströmbrytare.

Tre pendellampor med vanliga ljuskällor som lyser med vitt ljus.

Jag har traditionella lampor

Integrera dem i Hue-ekosystemet så att du kan styra dem med Hue-appen, skapa automatiseringar och mycket mer.

Guida mig
Hue smarta Lightguide-ljuskällor med lila, orange och blått ljus.

Jag har smarta Hue-lampor

Styr dem med din befintliga väggströmbrytare och håll dem alltid anslutna, även när strömbrytaren är avstängd.

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Smart styrning för traditionella lampor

Philips Hue On/off Wall switch module (1 kanal) visas bredvid produktförpackningen.

Min väggströmbrytare styr en traditionell lampa eller en grupp lampor

On/off switch modul, trådbunden (1 kanal)

Den kabelanslutna On/off switch module gör det möjligt att styra de flesta traditionella lampor tillsammans med dina befintliga Hue-lampor i ett och samma sömlösa system.
Den kompakta modulen installeras bakom din befintliga väggströmbrytare och drivs med nätström, så du behöver inte byta batteri.
Neutralledare krävs

Bäst för
- En enkel väggströmbrytare som styr en lampa eller en grupp lampor
- Behåll utseendet på en befintlig designlampa
- Lägg till traditionella lampor i ett befintligt Hue-system

Vad du behöver
- En kompatibel traditionell lampa
- En strömbrytare med en knapp (1 kanal)
- En neutralledare
- En Hue Bridge (rekommenderas)

Shoppa nu

Frågor och svar

Vad gör den kabelanslutna On/off switch?

Behöver jag byta ut min befintliga belysning?

Behöver jag en neutralledare?


 

Philips Hue On/off wall switch module (2 kanaler) visas bredvid produktförpackningen.

Min väggströmbrytare styr två traditionella lampor eller ljusgrupper

On/off switch modul, trådbunden (2 kanaler)

Den kabelanslutna On/off switch module gör det möjligt att styra de flesta traditionella lampor tillsammans med dina befintliga Hue-lampor i ett och samma sömlösa system. Den kompakta modulen installeras bakom din befintliga väggströmbrytare och drivs med nätström, så du behöver inte byta batteri.
Neutralledare krävs

Bäst för
En strömbrytare med två knappar som styr två separata lampor eller två separata grupper av lampor.
- Lägg till traditionella lampor i ett befintligt Hue-system
- Rum med mer än en belysningskrets

Vad du behöver
- Kompatibla traditionella lampor
- En strömbrytare med två knappar som styr två grupper av lampor
- En neutralledare
- En Hue Bridge (rekommenderas)

Shoppa nu

Frågor och svar

När ska jag välja kabelansluten On/off switch (2 kanaler)?

Kan jag styra de två kanalerna separat?

Behöver jag en neutralledare?


 

Philips Hue On/off switch module (1 kanal) visas bredvid produktförpackningen.visas bredvid produktförpackningen.

Min väggströmbrytare kan dimra en traditionell lampa eller en grupp lampor

Dimmer switch module, trådbunden

Den kabelanslutna Dimmer switch gör att du kan styra de flesta dimbara traditionella lampor tillsammans med dina befintliga Hue-lampor i ett sömlöst system Den kompakta modulen installeras bakom din traditionella strömbrytare och är nätströmsdriven – så inget batteri behöver bytas. Den kan användas med installationer med eller utan neutralledare.

Bäst för
- Traditionella dimbara ljusskällor och dimbara lampor
- Dimra en dimbar lampa eller en grupp dimbara lampor
- Installationer med eller utan neutralledare

Vad du behöver
- En traditionell lampa med dimringsfunktion
- En kompatibel dimmerströmbrytare med en knapp*
- En Hue Bridge (rekommenderas)

Shoppa nu

Frågor och svar

Vad gör den kabelanslutna Dimmer switch modulen?

Behöver jag byta ut min nuvarande väggströmbrytare? *

Behöver jag en neutralledare?

test

Styr Hue lamporna med en befintlig väggströmbrytare

Philips Hue Wall switch module, kabel, bredvid produktförpackningen.

Jag vill styra smarta Hue lampor med min befintliga väggströmbrytare

Wall switch module, trådbunden

Wall switch module installeras bakom din befintliga väggströmbrytare och ger dig kontroll över lampor i rum och zoner eller aktivering av Hue-scener genom att helt enkelt tända med knappen. Med en kabelansluten Wall switch module får dina Hue lampor ström och uppkoppling även om någon släcker ljuset på strömbrytaren. Modulen drivs av nätström så det finns inga batterier att byta.

Bäst för
- Hem med Hue smart belysning
- Hushåll där man fortfarande använder väggströmbrytare
- Förhindra oavsiktlig frånkoppling av Hue lampor

Vad du behöver
- Smarta lampor från Philips Hue
- En befintlig kompatibel väggströmbrytare
- En neutralledare
- En Hue Bridge (krävs)

Shoppa nu

Frågor och svar

Varför skulle jag behöva en kabelansluten Wall switch module till smarta Hue lampor?

Vad händer när jag använder väggströmbrytaren?

Behöver jag en neutralledare?


 

En batteridriven Philips Hue Wall switch module bredvid produktförpackningen.

Jag vill styra smarta Hue lampor med min befintliga väggströmbrytare

Wall switch module, batteri

En batteridriven Wall switch module installeras bakom din befintliga strömbrytare och ger dig kontroll över lampor i rum och zoner eller aktivering av Hue-scener genom att helt enkelt tända med knappen. Med en batteridriven Wall switch module får dina Hue-lampor ström och uppkoppling även om någon släcker ljuset med strömbrytaren.

Bäst för
- Hem med Hue smart belysning
- Hushåll där man fortfarande använder väggströmbrytare
- Hem utan neutralledare i elinstallationen
- Förhindra att Hue-lampor kopplas bort av misstag

Vad du behöver
- Philips Hue smart belysning
- En befintlig kompatibel väggströmbrytare
- En Hue Bridge (krävs)

Shoppa nu

Frågor och svar

Varför skulle jag behöva en Wall switch module till smarta Hue-lampor?

Vad händer när jag använder väggströmbrytaren?

Behöver jag en neutralledare?


 

Jämför olika Wall switch modules

Funderar du fortfarande? Jämför lösningar med Wall switch modules från Hue för att hitta rätt lösning för dina lampor och befintliga elinstallationer.

On/off switch module

1 eller 2 kanaler

Köp On/off switch module

Dimmer switch module

1 kanal

Köp Dimmer switch

Wall switch module, trådbunden

Elnät

Köp Wall switch module, kabel

Wall switch module, batteri

Batteri

Köp Wall switch module, batteri

Kompatibla lampor

Traditionella lampor
Traditionella dimbara lampor
Smarta Hue-lampor
Smarta Hue-lampor

Kräver en Hue Bridge

Nej, men begränsad funktionalitet
Nej, men begränsad funktionalitet
Ja
Ja

Kablar

Neutralledare krävs
Kan användas med eller utan neutralledare
Neutralledare krävs
Ingen neutralledare krävs

Strömkälla

Elnät
Elnät
Elnät
Batteri (5+ år) Livslängden kan variera beroende på användning

Kompatibilitet för strömbrytare

Vipp-, tryckknappsbrytare
Vipp-, tryckknappsbrytare
Vipp-, tryckknappsbrytare
Vipp-, tryckknappsbrytare

Kanaler

1 eller 2 kanaler
1 kanal
-
-

Mått

41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 17 mm
41 x 37 x 15 mm
43 x 38 x 10 mm

Dimring

Nej
Ja
Ja
Ja

Kompatibel med Matter

Ja (som en lampa)
Ja (som en lampa)
Ja, endast via Bridge
Ja, endast via Bridge

Bluetooth

Ja
Ja
Nej
Nej
Närbild av en Philips Hue Wall switch module ansluten till elledningar

Vad är en neutralledare?

En neutralledare sluter en elektrisk krets genom att leda strömmen tillbaka till elcentralen. I samband med smarta heminstallationer som till exempel väggströmbrytare ger detta den kontinuerliga elanslutning som behövs för att förse dessa enheter med ström. Den sitter oftast bakom din väggströmbrytare.

I Europa är den oftast blå, men färgen kan variera beroende på var du bor och hur gammal din eldragning är. Den kan till exempel vara svart i äldre brittiska installationer, vit eller grå i USA eller svart eller ljusblå i Australien och Nya Zeeland.

Den kan också vara grupperad med andra neutralledare istället för att vara direkt ansluten till strömbrytaren. Stäng alltid av strömmen innan du kontrollerar dina eldragningar och följ installationsanvisningarna för produkten. Om du är osäker bör du be en behörig elektriker kontrollera detta åt dig.

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