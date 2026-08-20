Crea il tuo Starter kit
Striscia di luci ultra-luminosa Flux 10 m
Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Luce bianca ultra-brillante
6000 lumen
Il prezzo attuale è € 269,99
Faretto cilindrico Perifo
5,3 watt
17,7 cm su binario
Fino a 510 lumen
Ruota di 350 gradi
Il prezzo attuale è € 129,99
Faretto cilindrico Perifo
5,3 watt
17,7 cm su binario
Fino a 510 lumen
Ruota di 350 gradi
Il prezzo attuale è € 129,99
Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Sincronizza le lampade con il contenuto della TV a 8K e 60 Hz e a 4K e 120 Hz
Con certificazione HDMI 2.1
Crea una sincronizzazione di colori 1:1 con il contenuto sullo schermo
Collega fino a 10 lampade Philips Hue
Il prezzo attuale è € 349,90
Striscia di luci neon da esterni 5 m
Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
1100 lumen
Il prezzo attuale è € 209,99
Nuovo
Modulo interruttore a parete cablato per luci intelligenti (confezione da 2)
Rende le luci Hue raggiungibili
Rende smart gli interruttori esistenti
Controlla luci, stanze, zone
Batteria non richiesta
Il prezzo attuale è € 79,99
Lampada a parete per interni ed esterni Dymera
Luce bianca e colorata
Controlla ogni luce singolarmente
Controllo vocale o mediante app
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
Il prezzo attuale è € 229,99
Striscia di luci OmniGlow 3 m
2700 lumen
Tecnologia OmniGlow per effetti luminosi uniformi
Illuminazione diretta e indiretta
Bianco vero, ultra-brillante
Il prezzo attuale è € 149,99
Lampadario cilindrico Perifo
5,2 watt
17,7 cm su binario
Fino a 510 lumen
Corda accorciabile e allungabile
Il prezzo attuale è € 159,99
Striscia di luci neon da esterni 10 m
Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
1100 lumen
Il prezzo attuale è € 369,99
Crea il tuo Starter kit
Striscia di luci Flux 3 m
Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
1200 lumen
Il prezzo attuale è € 79,99
Crea il tuo Starter kit
Lampada da terra Signe gradient
Nero
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Il prezzo attuale è € 339,99
Striscia di luci OmniGlow 5 m
4500 lumen
Tecnologia OmniGlow per effetti luminosi uniformi
Illuminazione diretta e indiretta
Bianco vero, ultra-brillante
Il prezzo attuale è € 199,99
Striscia di luci neon da esterni 3 m
Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
1100 lumen
Il prezzo attuale è € 149,99
Binario Perifo da 1,5 m
1,5 metri
Consente di inserire 8 lampade spot (faretto) /a sospensione
Consente di inserire 1 tubo luminoso o barra luminosa grande
Il prezzo attuale è € 94,99
Crea il tuo Starter kit
Hue Bridge
Supporta 50 luci, 12 accessori
Abilita la sincronizzazione Hue
Ottieni l'integrazione di luci e sicurezza
Crittografia avanzata
Il prezzo attuale è € 79,99
Plafoniera Enrave piccola
LED integrato
Controllo Bluetooth mediante app
Dimmer switch incluso
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Il prezzo attuale è € 124,99
Faretto per esterni Lily
LED integrato
Luce bianca e colorata
Sistema di bassa tensione - unità base
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Il prezzo attuale è € 359,99
Binario Perifo da 1 m
1 metri
Consente di inserire 5 lampade spot (faretto) /a sospensione
Consente di inserire 1 tubo luminoso compatto
Il prezzo attuale è € 74,99
Crea il tuo Starter kit
Proiettore per esterni Discover
LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo connesso con Hue Bridge*
Il prezzo attuale è € 209,99
Crea il tuo Starter kit
Barra luminosa Hue Play, confezione doppia
Confezione doppia
LED integrato
Bianco
Controllo connesso con Hue Bridge*
Il prezzo attuale è € 149,99
Esclusivo
Barra luminosa lineare Perifo
29 watt
95 cm su binario
Fino a 2.050 lumen
Perfetto per spazi più grandi
Il prezzo attuale è € 199,90
Play gradient lightstrip 75“
Realizzato per TV a partire da 75"
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box
Il prezzo attuale è € 259,99
Crea il tuo Starter kit
Striscia di luci ultra-luminosa Flux 3 m
Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Luce bianca ultra-brillante
2900 lumen
Il prezzo attuale è € 109,99