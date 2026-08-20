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Prezzo

Illuminazione smart a LED

Trasforma il modo in cui illumini la tua casa. Explore un ecosistema completo di lampadine LED intelligenti, lampade, apparecchi di illuminazione, illuminazione per esterni, sensori, interruttori e accessori progettati per funzionare insieme in modo armonioso. Personalizza i colori e la luminosità, automatizza le routine, crea esperienze di intrattenimento coinvolgenti e controlla le luci ovunque ti trovi usando l'app Hue.

277 prodotti
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Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci ultra-luminosa Flux 10 m

Striscia di luci ultra-luminosa Flux 10 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Luce bianca ultra-brillante
6000 lumen
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Primo piano della parte anteriore di Faretto cilindrico Perifo

Faretto cilindrico Perifo

5,3 watt
17,7 cm su binario
Fino a 510 lumen
Ruota di 350 gradi
Primo piano della parte anteriore di Faretto cilindrico Perifo

Faretto cilindrico Perifo

5,3 watt
17,7 cm su binario
Fino a 510 lumen
Ruota di 350 gradi
Primo piano della parte anteriore di Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Sincronizza le lampade con il contenuto della TV a 8K e 60 Hz e a 4K e 120 Hz
Con certificazione HDMI 2.1
Crea una sincronizzazione di colori 1:1 con il contenuto sullo schermo
Collega fino a 10 lampade Philips Hue
Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci neon da esterni 5 m

Striscia di luci neon da esterni 5 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
1100 lumen
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Nuovo
Primo piano della parte anteriore di Modulo interruttore a parete cablato per luci intelligenti (confezione da 2)

Modulo interruttore a parete cablato per luci intelligenti (confezione da 2)

Rende le luci Hue raggiungibili
Rende smart gli interruttori esistenti
Controlla luci, stanze, zone
Batteria non richiesta
Primo piano della parte anteriore di Lampada a parete per interni ed esterni Dymera

Lampada a parete per interni ed esterni Dymera

Luce bianca e colorata
Controlla ogni luce singolarmente
Controllo vocale o mediante app
Aggiungi Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità
Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci OmniGlow 3 m

Striscia di luci OmniGlow 3 m

2700 lumen
Tecnologia OmniGlow per effetti luminosi uniformi
Illuminazione diretta e indiretta
Bianco vero, ultra-brillante
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Primo piano della parte anteriore di Lampadario cilindrico Perifo

Lampadario cilindrico Perifo

5,2 watt
17,7 cm su binario
Fino a 510 lumen
Corda accorciabile e allungabile
Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci neon da esterni 10 m

Striscia di luci neon da esterni 10 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
1100 lumen
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Crea il tuo Starter kit
Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci Flux 3 m

Striscia di luci Flux 3 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
1200 lumen
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Crea il tuo Starter kit
Primo piano della parte anteriore di Lampada da terra Signe gradient

Lampada da terra Signe gradient

Nero
Controllo Bluetooth mediante app
Controllo vocale o mediante app*
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci OmniGlow 5 m

Striscia di luci OmniGlow 5 m

4500 lumen
Tecnologia OmniGlow per effetti luminosi uniformi
Illuminazione diretta e indiretta
Bianco vero, ultra-brillante
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Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci neon da esterni 3 m

Striscia di luci neon da esterni 3 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Pura luce bianca brillante
1100 lumen
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Primo piano della parte anteriore di Binario Perifo da 1,5 m

Binario Perifo da 1,5 m

1,5 metri
Consente di inserire 8 lampade spot (faretto) /a sospensione
Consente di inserire 1 tubo luminoso o barra luminosa grande
Crea il tuo Starter kit
Primo piano della parte anteriore di Hue Bridge

Hue Bridge

Supporta 50 luci, 12 accessori
Abilita la sincronizzazione Hue
Ottieni l'integrazione di luci e sicurezza
Crittografia avanzata
Primo piano della parte anteriore di Plafoniera Enrave piccola

Plafoniera Enrave piccola

LED integrato
Controllo Bluetooth mediante app
Dimmer switch incluso
Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
Primo piano della parte anteriore di Faretto per esterni Lily

Faretto per esterni Lily

LED integrato
Luce bianca e colorata
Sistema di bassa tensione - unità base
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Primo piano della parte anteriore di Binario Perifo da 1 m

Binario Perifo da 1 m

1 metri
Consente di inserire 5 lampade spot (faretto) /a sospensione
Consente di inserire 1 tubo luminoso compatto
Crea il tuo Starter kit
Primo piano della parte anteriore di Proiettore per esterni Discover

Proiettore per esterni Discover

LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo connesso con Hue Bridge*
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Primo piano della parte anteriore di Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

Barra luminosa Hue Play, confezione doppia

Confezione doppia
LED integrato
Bianco
Controllo connesso con Hue Bridge*
Esclusivo
Primo piano della parte anteriore di Barra luminosa lineare Perifo

Barra luminosa lineare Perifo

29 watt
95 cm su binario
Fino a 2.050 lumen
Perfetto per spazi più grandi
Primo piano della parte anteriore di Play gradient lightstrip 75“

Play gradient lightstrip 75“

Realizzato per TV a partire da 75"
Include alimentatore e supporti
Fonde luce bianca e colorata
Richiede un Hue Bridge e un Hue sync box
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Primo piano della parte anteriore di Striscia di luci ultra-luminosa Flux 3 m

Striscia di luci ultra-luminosa Flux 3 m

Scene ed effetti personalizzabili
Tecnologia di miscela precisa dei colori Chromasync™
Luce bianca ultra-brillante
2900 lumen
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