Etkö ole varma, millä tavalla synkronoida Philips Hue -valot TV:n kanssa?
Jokaiseen kotiin löytyy sopiva Hue sync -vaihtoehto, halusitpa yksinkertaisen asennuksen tai parhaan mahdollisen kokemuksen.
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Etkö ole varma, millä tavalla synkronoida Philips Hue -valot TV:n kanssa?
Sync TV -sovellus
Synkronoi valot Samsung- tai LG-TV:n kanssa
Synkronoi Hue-valosi suoraan yhteensopiviin Samsung- ja LG-televisioihin Hue Sync TV -sovelluksella. Ota käyttöön elämyksellinen valaistus, joka reagoi välittömästi kaikkeen ruudulla näytettävään, mukaan lukien sisäänrakennetut suoratoistosovellukset, elokuvat, urheilu ja pelit. Erillistä synkronointilaitteistoa ei tarvita.
Nämä tarviset
- Yhteensopiva Samsung- tai LG-TV*
- Ainakin yksi väriä toistava Hue-valo
- Hue Sync TV ‑sovellus (edellyttää tilausta)
- Hue Bridge
- Hue-sovellus
Sopii parhaiten
- Synkronointi TV-natiivisovellusten ja televisiolähetysten kanssa
- Kasuaali pelaaminen
- Yksinkertainen asennus, ei vaadi laitteistoa
Suosittelemme Sync TV -sovellukselle
Philips Hue Play ‑gradienttivalonauha 65"
99,99 €
Philips Hue Play ‑gradienttivalonauha 85"
119,99 €
Hue Play pöytävalaisin
79,99 €
Play gradient -valoputki, compact
209,99 €
Play gradient -valoputki, suuri
229,99 €
Hue Play lattiavalaisin, suuri
149,99 €
Hue Play lattiavalaisin, pieni
139,99 €
Play gradient ‑valonauha pro 65"
159,99 €
Play gradient ‑valonauha pro 85"
179,99 €
Philips Hue Play Gradientti ‑valonauha Pro 100"
199,99 €
Bridge Pro
149,99 €
Sync TV -sovelluksen usein kysytyt kysymykset
Mitkä TV:t ovat yhteensopivia?*
Mitkä TV:t ovat yhteensopivia?*
Miten pääsen alkuun?
Miten pääsen alkuun?
Tarvitsenko Hue Bridgen, jotta voin synkronoida valot Samsung- tai LG TV:n kanssa?
Tarvitsenko Hue Bridgen, jotta voin synkronoida valot Samsung- tai LG TV:n kanssa?
Play screen sync
Synkronoi valot kaikkeen TV:ssä näkyvään sisältöön
Yhdistä valo jopa 85-tuumaisiin televisioihin Play screen sync -laitteella. Laite liitetään televisioon, ja sen kalansilmälinssi tunnistaa näytöllä näkyvän sisällön ja värit ja synkronoi Hue-valot reaaliajassa kaikkeen TV-ruudulla näkyvään, mukaan lukien natiivit TV-sovellukset ja TV-lähetykset.
Nämä tarviset
- Play screen sync -laite
- Vähintään yksi Hue TV ‑valonauha*
- Hue-sovellus
Sopii parhaiten
- Minkä tahansa ruudulla olevan sisällön synkronointi
- Natiivit TV-sovellukset ja TV-lähetykset
- Yksinkertainen asennus
Nämä tarvitset...
Play screen sync
119,99 €
Play screen syncin usein kysytyt kysymykset
Mikä on Play screen sync?
Mikä on Play screen sync?
Miksi valita Play screen sync?
Miksi valita Play screen sync?
Tarvitsenko Hue Bridgen, jotta voin synkronoida valoni Play screen syncillä?*
Tarvitsenko Hue Bridgen, jotta voin synkronoida valoni Play screen syncillä?*
Suosittelemme Play sreen synciin
Hue Play pöytävalaisin
79,99 €
Play-valopalkin tuplapakkaus
149,99 €
Play-valopalkin tuplapakkaus
149,99 €
Hue Play lattiavalaisin, suuri
149,99 €
Philips Hue Play ‑gradienttivalonauha 65"
99,99 €
Philips Hue Play ‑gradienttivalonauha 85"
119,99 €
Play HDMI sync box 4K tai 8K
Synkronoi valot HDMI-sisältöön
Play HDMI sync box 4K ja 8K synkronoivat valot laitteisiin, joissa on HDMI-liitäntä, kuten suoratoistolaitteet ja pelikonsolit. Ne tarjoavat nopean ja tarkan synkronoinnin reaaliajassa. Play HDMI sync box 4K on ihanteellinen, kun haluat vaihtoehdon jokapäiväiseen pelaamiseen ja elokuvien katseluun tarkalla 4K-laadulla. Play HDMI sync box 8K tukee suurempia resoluutioita ja jopa 120 kuvaa sekunnissa. Se sopii seuraavan sukupolven pelaamiseen ja edistyneeseen kotiteatteriin.
Nämä tarviset
- Play HDMI sync box
- Vähintään yksi Hue TV ‑valonauha*
- Hue-sovellus
Sopii parhaiten
- HDMI:llä yhdistetyn sisällön synkronointi
- Edistyneet pelikokoonpanot
- Nopea, tasainen valojen synkronointi
Nämä tarvitset...
Play HDMI sync box 4K
149,99 €
HDMI sync boxin usein kysytyt kysymykset
Mitä tarvitsen käytön aloittamista varten?
Mitä tarvitsen käytön aloittamista varten?
Mitä eroa on Play HDMI sync box 4K:lla ja Play HDMI sync box 8K:lla?
Mitä eroa on Play HDMI sync box 4K:lla ja Play HDMI sync box 8K:lla?
Tarvitsenko Hue Bridgeä, jos haluan synkronoida valoni HDMI sync boxilla?*
Tarvitsenko Hue Bridgeä, jos haluan synkronoida valoni HDMI sync boxilla?*
Suosittelemme HDMI sync boxille
Hue Play lattiavalaisin, suuri
149,99 €
Hue Play lattiavalaisin, pieni
139,99 €
Play wall washer
369,99 €
Play wall washer
369,99 €
Philips Hue Play ‑gradienttivalonauha 65"
99,99 €
Philips Hue Play ‑gradienttivalonauha 85"
119,99 €
Play gradient ‑valonauha pro 65"
159,99 €
Play gradient ‑valonauha pro 85"
179,99 €
Philips Hue Play Gradientti ‑valonauha Pro 100"
199,99 €
Vertaile synkronointivaihtoehtoja
Mietitkö vielä? Vertaa Hue-synkronointiratkaisuja ja löydä sinulle paras vaihtoehto.
Sync box 8KOsta Sync box 8K
Sync box 4KOsta Sync box 4K
Screen syncOsta Sync screen
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