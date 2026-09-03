Synkronoi Hue-valosi suoraan yhteensopiviin Samsung- ja LG-televisioihin Hue Sync TV -sovelluksella. Ota käyttöön elämyksellinen valaistus, joka reagoi välittömästi kaikkeen ruudulla näytettävään, mukaan lukien sisäänrakennetut suoratoistosovellukset, elokuvat, urheilu ja pelit. Erillistä synkronointilaitteistoa ei tarvita.



Nämä tarviset

- Yhteensopiva Samsung- tai LG-TV*

- Ainakin yksi väriä toistava Hue-valo

- Hue Sync TV ‑sovellus (edellyttää tilausta)

- Hue Bridge

- Hue-sovellus

Sopii parhaiten

- Synkronointi TV-natiivisovellusten ja televisiolähetysten kanssa

- Kasuaali pelaaminen

- Yksinkertainen asennus, ei vaadi laitteistoa