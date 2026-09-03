Luo Hue-viihdejärjestelmäsi

Etkö ole varma, millä tavalla synkronoida Philips Hue -valot TV:n kanssa?
Jokaiseen kotiin löytyy sopiva Hue sync -vaihtoehto, halusitpa yksinkertaisen asennuksen tai parhaan mahdollisen kokemuksen.

Miten haluat synkronoida valosi?

Haluan synkronoida valot Samsung- tai LG-television kanssa.

Haluan synkronoida valot Samsung- tai LG-television kanssa.

Haluan synkronoida valot kaiken TV-sisällön kanssa.

Haluan synkronoida valot kaiken TV-sisällön kanssa.

Haluan synkronoida valot HDMI-laitteen sisällön kanssa.

Haluan synkronoida valot HDMI-laitteen sisällön kanssa.

Viihdevalaistu TV-kokoonpano, jonka ruudulla näkyy Philips Hue Sync TV -sovellus.

Sync TV -sovellus

Synkronoi valot Samsung- tai LG-TV:n kanssa

Synkronoi Hue-valosi suoraan yhteensopiviin Samsung- ja LG-televisioihin Hue Sync TV -sovelluksella. Ota käyttöön elämyksellinen valaistus, joka reagoi välittömästi kaikkeen ruudulla näytettävään, mukaan lukien sisäänrakennetut suoratoistosovellukset, elokuvat, urheilu ja pelit. Erillistä synkronointilaitteistoa ei tarvita.

Nämä tarviset
- Yhteensopiva Samsung- tai LG-TV*
- Ainakin yksi väriä toistava Hue-valo
- Hue Sync TV ‑sovellus (edellyttää tilausta)
- Hue Bridge
- Hue-sovellus

Sopii parhaiten
- Synkronointi TV-natiivisovellusten ja televisiolähetysten kanssa
- Kasuaali pelaaminen
- Yksinkertainen asennus, ei vaadi laitteistoa

Suosittelemme Sync TV -sovellukselle

Tulossa pian
Philips Hue Play ‑gradienttivalonauha 65"

Philips Hue Play ‑gradienttivalonauha 65"

Seinän valaisevat gradienttitehosteet
RGBWWIC-teknologia
Tarkka värien vastaavuus Chromasync-teknologialla
Synkr.sovellus tai ‑laite pakollinen

99,99 €

Tulossa pian

Tulossa pian
Philips Hue Play ‑gradienttivalonauha 85"

Philips Hue Play ‑gradienttivalonauha 85"

Seinän valaisevat gradienttitehosteet
RGBWWIC-teknologia
Tarkka värien vastaavuus Chromasync-teknologialla
Synkr.sovellus tai ‑laite pakollinen

119,99 €

Tulossa pian

Uusi
Hue Play pöytävalaisin

Hue Play pöytävalaisin

RGBWWIC-teknologia
Chromasync-värisovitus
Helppo sijoitella
Synkronoi TV-sovelluksella tai sync boxilla

79,99 €

Play gradient -valoputki, compact

Play gradient -valoputki, compact

Sopii 40–55 tuuman televisioille
Sekoittaa valkoista ja värillistä valoa
Sisältää virtalähteen
Edellyttää Hue Bridge- siltaa ja Hue Sync Box -synkronointiboksia

209,99 €

Play gradient -valoputki, suuri

Play gradient -valoputki, suuri

Sopii vähintään 60 tuuman televisioille
Sisältää virtalähteen
Sekoittaa valkoista ja värillistä valoa
Edellyttää Hue Bridge- siltaa ja Hue Sync Box -synkronointiboksia

229,99 €

Uusi
Hue Play lattiavalaisin, suuri

Hue Play lattiavalaisin, suuri

RGBWWIC-teknologia
Chromasync-värisovitus
Helppo sijoitella
Synkronoi TV-sovelluksella tai sync boxilla

149,99 €

Uusi
Hue Play lattiavalaisin, pieni

Hue Play lattiavalaisin, pieni

RGBWWIC-teknologia
Chromasync-värisovitus
Helppo sijoitella
Synkronoi TV-sovelluksella tai sync boxilla

139,99 €

Tulossa pian
Play gradient ‑valonauha pro 65"

Play gradient ‑valonauha pro 65"

Pehmeät gradienttitehosteet
OmniGlow-tekniikka
Chromasync-värisovitus
Synkr.sovellus tai ‑laite pakollinen

159,99 €

Tulossa pian

Tulossa pian
Play gradient ‑valonauha pro 85"

Play gradient ‑valonauha pro 85"

Pehmeät gradienttitehosteet
OmniGlow-tekniikka
Chromasync-värisovitus
Synkr.sovellus tai ‑laite pakollinen

179,99 €

Tulossa pian

Tulossa pian
Philips Hue Play Gradientti ‑valonauha Pro 100"

Philips Hue Play Gradientti ‑valonauha Pro 100"

Pehmeät gradienttitehosteet
OmniGlow-tekniikka
Chromasync-värisovitus
Synkr.sovellus tai ‑laite pakollinen

199,99 €

Tulossa pian

20% alennusta Bridgellä!
Bridge Pro

Bridge Pro

Tukee yli 150 valon ja 50 tarvikkeen yhdistämistä
Mahdollistaa Hue Syncin ja MotionAwaren™
Ohjaa koko kodin valaistusta
Salaus Zigbee Trust Centerin avulla

149,99 €

Sync TV -sovelluksen usein kysytyt kysymykset

Mitkä TV:t ovat yhteensopivia?*

Miten pääsen alkuun?

Tarvitsenko Hue Bridgen, jotta voin synkronoida valot Samsung- tai LG TV:n kanssa?


 

Philips Hue Play -näytön synkronointilaite, jossa on kalansilmälinssi kiinnitettynä televisioon ja joka tunnistaa näytön sisällön.

Play screen sync

Synkronoi valot kaikkeen TV:ssä näkyvään sisältöön

Yhdistä valo jopa 85-tuumaisiin televisioihin Play screen sync -laitteella. Laite liitetään televisioon, ja sen kalansilmälinssi tunnistaa näytöllä näkyvän sisällön ja värit ja synkronoi Hue-valot reaaliajassa kaikkeen TV-ruudulla näkyvään, mukaan lukien natiivit TV-sovellukset ja TV-lähetykset. 

Nämä tarviset
- Play screen sync -laite
- Vähintään yksi Hue TV ‑valonauha*
- Hue-sovellus

Sopii parhaiten
- Minkä tahansa ruudulla olevan sisällön synkronointi
- Natiivit TV-sovellukset ja TV-lähetykset
- Yksinkertainen asennus

Nämä tarvitset...

Uusi
Play screen sync

Play screen sync

Yksinkertainen plug-and-play-ratkaisu
Synkronoi mikä tahansa sisältö Hue-sovelluksen kautta
Koko näytön tallennus kalansilmällä
Värien yhteensovitusalgoritmi

119,99 €

Play screen syncin usein kysytyt kysymykset

Mikä on Play screen sync?

Miksi valita Play screen sync?

Tarvitsenko Hue Bridgen, jotta voin synkronoida valoni Play screen syncillä?*


 

Suosittelemme Play sreen synciin

Uusi
Hue Play pöytävalaisin

Hue Play pöytävalaisin

RGBWWIC-teknologia
Chromasync-värisovitus
Helppo sijoitella
Synkronoi TV-sovelluksella tai sync boxilla

79,99 €

Play-valopalkin tuplapakkaus

Play-valopalkin tuplapakkaus

Tuplapakkaus
Integroitu LED
Valkoinen
Älykäs ohjaus Hue Bridgen avulla*

149,99 €

Play-valopalkin tuplapakkaus

Play-valopalkin tuplapakkaus

Tuplapakkaus
Integroitu LED
Musta
Älykäs ohjaus Hue Bridgen avulla*

149,99 €

Uusi
Hue Play lattiavalaisin, suuri

Hue Play lattiavalaisin, suuri

RGBWWIC-teknologia
Chromasync-värisovitus
Helppo sijoitella
Synkronoi TV-sovelluksella tai sync boxilla

149,99 €

Tulossa pian
Philips Hue Play ‑gradienttivalonauha 65"

Philips Hue Play ‑gradienttivalonauha 65"

Seinän valaisevat gradienttitehosteet
RGBWWIC-teknologia
Tarkka värien vastaavuus Chromasync-teknologialla
Synkr.sovellus tai ‑laite pakollinen

99,99 €

Tulossa pian

Tulossa pian
Philips Hue Play ‑gradienttivalonauha 85"

Philips Hue Play ‑gradienttivalonauha 85"

Seinän valaisevat gradienttitehosteet
RGBWWIC-teknologia
Tarkka värien vastaavuus Chromasync-teknologialla
Synkr.sovellus tai ‑laite pakollinen

119,99 €

Tulossa pian

Philips Hue Play sync box 4K, joka on sijoitettu viihdekokoonpanoon TV:n eteen.

Play HDMI sync box 4K tai 8K

Synkronoi valot HDMI-sisältöön

Play HDMI sync box 4K ja 8K synkronoivat valot laitteisiin, joissa on HDMI-liitäntä, kuten suoratoistolaitteet ja pelikonsolit. Ne tarjoavat nopean ja tarkan synkronoinnin reaaliajassa. Play HDMI sync box 4K on ihanteellinen, kun haluat vaihtoehdon jokapäiväiseen pelaamiseen ja elokuvien katseluun tarkalla 4K-laadulla. Play HDMI sync box 8K tukee suurempia resoluutioita ja jopa 120 kuvaa sekunnissa. Se sopii seuraavan sukupolven pelaamiseen ja edistyneeseen kotiteatteriin.

Nämä tarviset
- Play HDMI sync box
- Vähintään yksi Hue TV ‑valonauha*
- Hue-sovellus

Sopii parhaiten
- HDMI:llä yhdistetyn sisällön synkronointi
- Edistyneet pelikokoonpanot
- Nopea, tasainen valojen synkronointi

Nämä tarvitset...

Uusi
Play HDMI sync box 4K

Play HDMI sync box 4K

Tukee 4K-tarkkuutta 60 Hz:n taajuudella
Synkronoi Hue-sovelluksella
Yksinkertainen, pieni koko
Helppo asentaa ja ottaa käyttöön

149,99 €

HDMI sync boxin usein kysytyt kysymykset

Mitä tarvitsen käytön aloittamista varten?

Mitä eroa on Play HDMI sync box 4K:lla ja Play HDMI sync box 8K:lla?

Tarvitsenko Hue Bridgeä, jos haluan synkronoida valoni HDMI sync boxilla?*


 

Suosittelemme HDMI sync boxille

Uusi
Hue Play lattiavalaisin, suuri

Hue Play lattiavalaisin, suuri

RGBWWIC-teknologia
Chromasync-värisovitus
Helppo sijoitella
Synkronoi TV-sovelluksella tai sync boxilla

149,99 €

Uusi
Hue Play lattiavalaisin, pieni

Hue Play lattiavalaisin, pieni

RGBWWIC-teknologia
Chromasync-värisovitus
Helppo sijoitella
Synkronoi TV-sovelluksella tai sync boxilla

139,99 €

Play wall washer

Play wall washer

ColorCast-teknologia
1 035 luumenia
Korkeus x leveys: 15,7 x 9,1 cm
Mattapintainen, musta

369,99 €

Play wall washer

Play wall washer

ColorCast-teknologia
1 035 luumenia
Korkeus x leveys: 15,7 x 9,1 cm
Mattapintainen, valkoinen

369,99 €

Tulossa pian
Philips Hue Play ‑gradienttivalonauha 65"

Philips Hue Play ‑gradienttivalonauha 65"

Seinän valaisevat gradienttitehosteet
RGBWWIC-teknologia
Tarkka värien vastaavuus Chromasync-teknologialla
Synkr.sovellus tai ‑laite pakollinen

99,99 €

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Philips Hue Play ‑gradienttivalonauha 85"

Philips Hue Play ‑gradienttivalonauha 85"

Seinän valaisevat gradienttitehosteet
RGBWWIC-teknologia
Tarkka värien vastaavuus Chromasync-teknologialla
Synkr.sovellus tai ‑laite pakollinen

119,99 €

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Play gradient ‑valonauha pro 65"

Play gradient ‑valonauha pro 65"

Pehmeät gradienttitehosteet
OmniGlow-tekniikka
Chromasync-värisovitus
Synkr.sovellus tai ‑laite pakollinen

159,99 €

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Play gradient ‑valonauha pro 85"

Play gradient ‑valonauha pro 85"

Pehmeät gradienttitehosteet
OmniGlow-tekniikka
Chromasync-värisovitus
Synkr.sovellus tai ‑laite pakollinen

179,99 €

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Philips Hue Play Gradientti ‑valonauha Pro 100"

Philips Hue Play Gradientti ‑valonauha Pro 100"

Pehmeät gradienttitehosteet
OmniGlow-tekniikka
Chromasync-värisovitus
Synkr.sovellus tai ‑laite pakollinen

199,99 €

Tulossa pian

Vertaile synkronointivaihtoehtoja

Mietitkö vielä? Vertaa Hue-synkronointiratkaisuja ja löydä sinulle paras vaihtoehto.

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Sopii parhaiten

Edistynyt kodin viihdejärjestelmä
Edistynyt kodin viihdejärjestelmä
Helppo asennus lähes mihin tahansa televisioon
Yhteensopivat Samsung- ja LG-televisiot

Toimii TV-sovellusten kanssa

-
-
Synkronoi kaiken TV-sisällön
Synkronoi kaiken TV-sisällön

Toimii HDMI-laitteiden kanssa

Synkronoi kaiken TV-sisällön
Synkronoi kaiken TV-sisällön

Asennuksen vaikeustaso

Edistynyt
Edistynyt
Helppo
Helppo

TV-yhteensopivuus

Mikä tahansa TV
Mikä tahansa TV
Kaikki enintään 85 tuuman TV:t
Vain yhteensopivat TV:t

Hue Bridge vaaditaan

Ei
Ei
Ei
Kyllä
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