25 agosto 2026
Configura Hue Sync con Apple TV per elevare il tuo intrattenimento domestico da una sessione di visione Standard a un'esperienza sensoriale completamente immersiva. Colmando il divario tra lo schermo e la tua stanza, questa configurazione permette alla tua illuminazione smart di reagire in tempo reale a ogni esplosione, tramonto o battito musicale. Che tu stia guardando l'ultimo blockbuster o giocando a un gioco frenetico su Apple Arcade, l'integrazione con la Philips Hue sync box Apple TV garantisce che il tuo spazio rifletta il mondo sulla tua televisione.