Play screen sync è un dispositivo dedicato alla sincronizzazione dello schermo che utilizza una lente fisheye per analizzare in tempo reale i colori, i movimenti e l'intensità dei contenuti mostrati sullo schermo della TV. Poiché legge ciò che accade direttamente sullo schermo, funziona senza problemi con Apple TV e altre fonti di contenuti collegate alla tua televisione.