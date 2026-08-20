Uusi
Lucca ulkoseinävalaisin
Valkoista valoa ja värivaloa
1 100 luumenia
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Matter-yhteensopiva
Nykyinen hinta on 99,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Neon ulkovalonauha 3 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
1100 luumenia
Nykyinen hinta on 149,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Resonate-seinävalaisin ulkokäyttöön
Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Verkkovirtakäyttöinen
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Nykyinen hinta on 169,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Flux ultra-bright valonauha 3 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Erittäin kirkasta, aidosti valkoista valoa
2900 luumenia
Nykyinen hinta on 109,99 €
MR16 - älykäs kohdelamppu - (2 kpl)
Valkoista ja värikästä valoa
Ohjaus Bluetoothilla
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
Nykyinen hinta on 109,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Bridge
Tukee 50 valon ja 12 tarvikkeen yhdistämistä
Mahdollistaa Hue Syncin käytön
Mahdollistaa valojen ja kodin turvan yhdistämisen
Edistynyt salaus
Nykyinen hinta on 79,99 €
Flux valonauha 6 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
2000 luumenia
Nykyinen hinta on 129,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Pieni Enrave-kattovalaisin
Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Dimmer switch -kytkin mukana
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Nykyinen hinta on 124,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Festavia-koristevalosarjat
Luo monivärinen valaistus värikkäällä valosarjalla
100 älykästä värilediä
8 metrin johto
Sisä- ja ulkokäyttöön
Nykyinen hinta on 124,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Lily Outdoor -ulkokohdevalaisin
Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Pienjännitejärjestelmä – perusyksikkö
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Nykyinen hinta on 359,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Flux valonauha 3 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
1200 luumenia
Nykyinen hinta on 79,99 €
Festavia Globe -valosarja ulkokäyttöön 14 m
Valosarja 14m
20 lightguide-lamppua
Valkoinen ja värillinen liukuväri
Kirkkaat 50 lumenin lamput
Nykyinen hinta on 229,99 €
Erittäin suuri Enrave-kattovalaisin
Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Nykyinen hinta on 329,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Flux ultra-bright valonauha 5 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Erittäin kirkasta, aidosti valkoista valoa
4800 luumenia
Nykyinen hinta on 159,99 €
Impress pylväsvalaisin (matalajännitteinen)
Matalajännitteinen
Mattamusta pinnoite
400 x 100 mm
Virtalähde myydään erikseen
Nykyinen hinta on 199,99 €
Uusi
Lucca pylväsvalaisin ulkokäyttöön
Valkoista valoa ja värivaloa
1 100 luumenia
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Matter-yhteensopiva
Nykyinen hinta on 134,99 €
20% alennusta Bridgellä!
G93 globe - E27-älylamppu
Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen
Bluetooth-pikaohjaus
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Nykyinen hinta on 47,99 €
Flux ulkovalonauha 6 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
3000 luumenia
Nykyinen hinta on 179,99 €
Flux ulkovalonauha 10 m
Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
3000 luumenia
Nykyinen hinta on 269,99 €
Turaco seinävalaisin ulkokäyttöön
Valkoista valoa ja värivaloa
1 100 luumenia
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Matter-yhteensopiva
Nykyinen hinta on 99,90 €
Impress-seinävalaisin ulkokäyttöön
Kiinteä
Mattamusta pinnoite
240 x 120 mm
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Nykyinen hinta on 159,99 €
20% alennusta Bridgellä!
Motion sensor
Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Automatisoi valaistuksesi
Asennettavissa mihin tahansa
Nykyinen hinta on 44,99 €
Impress-pylväsvalaisin ulkokäyttöön
Kiinteä
Mattamusta pinnoite
770 x 100 mm
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Nykyinen hinta on 219,99 €
Kynttilälamppu - E14-älylamppu - (2 kpl)
Lämpimästä viileään valkoista valoa
Bluetooth-pikaohjaus
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
Nykyinen hinta on 69,99 €