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Älykäs LED-valaistus

Muuta tapa, jolla valaiset kotisi. Tutustu täydelliseen ekosysteemiin, joka koostuu LED-Älylampuista, lampuista, valaisimista, ulkovalaistuksesta, tunnistimista, kytkimistä ja tarvikkeista, jotka on suunniteltu toimimaan saumattomasti yhdessä. Muokkaa värejä ja kirkkautta, automatisoi rutiinit, luo elämyksellisiä viihdekokemuksia ja ohjaa valaistusta missä tahansa Hue-sovelluksella.

264 tuotetta
Uusi
Lähikuva edestä Lucca ulkoseinävalaisin

Lucca ulkoseinävalaisin

Valkoista valoa ja värivaloa
1 100 luumenia
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Matter-yhteensopiva
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Neon ulkovalonauha 3 m

Neon ulkovalonauha 3 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
1100 luumenia
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20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Resonate-seinävalaisin ulkokäyttöön

Resonate-seinävalaisin ulkokäyttöön

Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Verkkovirtakäyttöinen
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Flux ultra-bright valonauha 3 m

Flux ultra-bright valonauha 3 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Erittäin kirkasta, aidosti valkoista valoa
2900 luumenia
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Lähikuva edestä MR16 - älykäs kohdelamppu - (2 kpl)

MR16 - älykäs kohdelamppu - (2 kpl)

Valkoista ja värikästä valoa
Ohjaus Bluetoothilla
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
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20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Bridge

Bridge

Tukee 50 valon ja 12 tarvikkeen yhdistämistä
Mahdollistaa Hue Syncin käytön
Mahdollistaa valojen ja kodin turvan yhdistämisen
Edistynyt salaus
Lähikuva edestä Flux valonauha 6 m

Flux valonauha 6 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
2000 luumenia
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20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Pieni Enrave-kattovalaisin

Pieni Enrave-kattovalaisin

Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Dimmer switch -kytkin mukana
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Festavia-koristevalosarjat

Festavia-koristevalosarjat

Luo monivärinen valaistus värikkäällä valosarjalla
100 älykästä värilediä
8 metrin johto
Sisä- ja ulkokäyttöön
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Lily Outdoor -ulkokohdevalaisin

Lily Outdoor -ulkokohdevalaisin

Integroitu LED
Valkoista valoa ja värivaloa
Pienjännitejärjestelmä – perusyksikkö
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Flux valonauha 3 m

Flux valonauha 3 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
1200 luumenia
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Lähikuva edestä Festavia Globe -valosarja ulkokäyttöön 14 m

Festavia Globe -valosarja ulkokäyttöön 14 m

Valosarja 14m
20 lightguide-lamppua
Valkoinen ja värillinen liukuväri
Kirkkaat 50 lumenin lamput
Lähikuva edestä Erittäin suuri Enrave-kattovalaisin

Erittäin suuri Enrave-kattovalaisin

Integroitu LED
Bluetooth-ohjaus sovelluksella
Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Flux ultra-bright valonauha 5 m

Flux ultra-bright valonauha 5 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Erittäin kirkasta, aidosti valkoista valoa
4800 luumenia
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Lähikuva edestä Impress pylväsvalaisin (matalajännitteinen)

Impress pylväsvalaisin (matalajännitteinen)

Matalajännitteinen
Mattamusta pinnoite
400 x 100 mm
Virtalähde myydään erikseen
Uusi
Lähikuva edestä Lucca pylväsvalaisin ulkokäyttöön

Lucca pylväsvalaisin ulkokäyttöön

Valkoista valoa ja värivaloa
1 100 luumenia
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Matter-yhteensopiva
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä G93 globe - E27-älylamppu

G93 globe - E27-älylamppu

Lämpimästä viileään säädettävä valkoinen
Bluetooth-pikaohjaus
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
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Lähikuva edestä Flux ulkovalonauha 6 m

Flux ulkovalonauha 6 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
3000 luumenia
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Lähikuva edestä Flux ulkovalonauha 10 m

Flux ulkovalonauha 10 m

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
3000 luumenia
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Lähikuva edestä Turaco seinävalaisin ulkokäyttöön

Turaco seinävalaisin ulkokäyttöön

Valkoista valoa ja värivaloa
1 100 luumenia
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Matter-yhteensopiva
Lähikuva edestä Impress-seinävalaisin ulkokäyttöön

Impress-seinävalaisin ulkokäyttöön

Kiinteä
Mattamusta pinnoite
240 x 120 mm
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
20% alennusta Bridgellä!
Lähikuva edestä Motion sensor

Motion sensor

Langaton asennus
Paristokäyttöinen
Automatisoi valaistuksesi
Asennettavissa mihin tahansa
Lähikuva edestä Impress-pylväsvalaisin ulkokäyttöön

Impress-pylväsvalaisin ulkokäyttöön

Kiinteä
Mattamusta pinnoite
770 x 100 mm
Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Lähikuva edestä Kynttilälamppu - E14-älylamppu - (2 kpl)

Kynttilälamppu - E14-älylamppu - (2 kpl)

Lämpimästä viileään valkoista valoa
Bluetooth-pikaohjaus
Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
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Opas älyvalojen käyttöön

Miten Philips Hue uudistaa älyvalaistuksen?

Onko Philips Hue hintansa arvoinen verrattuna muihin älyvalaistusmerkkeihin?

Kuluttaako älyvalaistus enemmän sähköä?

Tarvitsenko hubin, jotta voin käyttää älykkäitä LED-valoja?

Toimivatko älykkäät LED-valot ilman internet-yhteyttä?

Miten ohjaan älyvaloja?

Mitkä ovat parhaat älylamput energiatehokkuuden kannalta?

Voinko ohjata valojani etänä sovelluksen kautta?

Lue lisää älyvaloista

Älykkäiden LED-valojen energiatehokkuus

Mikä on älykäs valaistus?

Opi, mitä älyvalaistus on, miten se toimii ja mitä hyötyä älykkäistä valoista on kodille, hyvinvoinnille ja tunnelmalle.
Väriä vaihtavat LED-valot

5 parasta vinkkiä energian säästämiseen kotona

Jos pohdit, miten voit säästää energiaa kotona Philips Hue -älyvalaistuksen avulla, tutustu tutkimukseen, jossa vertailimme White and color ambiance -lamppujen asetuksia. Tutkimuksessa saatiin seuraavanlaiset tulokset.
Älykkäiden LED-valojen edut

Kodin automaatio älyvalaistuksella

Opi kodin valaistusautomaatiosta ja siitä, kuinka se voi auttaa sinua päivittäisissä rutiineissasi ja tuo sinulle enemmän mielenrauhaa, olitpa kotona tai poissa.
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