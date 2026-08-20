Smart LED-belysning

20% rabatt med Bridge!
Lily spotlight för utomhusbruk
Integrerad LED-belysning
Vitt och färgat ljus
Lågvolt – basenhet
Smart styrning med Hue bridge*
Nuvarande pris är 4 149,00 kr
Flux ultra-bright LED-list 10m
Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Ultraklart ljus och ren vit belysning
6000 lumen
Nuvarande pris är 3 119,00 kr
Flux utomhus LED-list 6m
Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
3000 lumen
Nuvarande pris är 2 079,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Neon utomhus LED-list 3m
Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
1100 lumen
Nuvarande pris är 1 729,00 kr
Signe gradient golvlampa
Svart
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Nuvarande pris är 3 919,00 kr
Impress stolplampa för utomhusbruk
Fast installation
Mattsvart yta
770 x 100 mm
Smart styrning med Hue bridge*
Nuvarande pris är 2 539,00 kr
Impress väggbelysning utomhus
Fast installation
Mattsvart yta
240 x 190 mm
Smart styrning med Hue bridge*
Nuvarande pris är 2 079,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Resonate vägglampa utomhus
Integrerad LED-belysning
Vitt och färgat ljus
Drivs med nätström
Smart styrning med Hue bridge*
Nuvarande pris är 1 959,00 kr
Impress piedestallampa (lågvolt)
Lågvolt
Mattsvart yta
Lågvolt – förlängning
Smart styrning med Hue Bridge*
Nuvarande pris är 2 319,00 kr
Festavia Globe ljusslinga 14m
14m ljusslinga
20 Lightguide-ljuskällor
White and color gradient
Kraftig ljuskälla 50 lumen
Nuvarande pris är 2 649,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Bridge
Stöd för 50 lampor och 12 tillbehör
Förberedd för Hue Sync
Ger integrerad belysning och säkerhet
Avancerad kryptering
Nuvarande pris är 929,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Flux LED-list 3m
Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
1200 lumen
Nuvarande pris är 929,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Flux ultra-bright LED-list 3m
Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Ultraklart ljus och ren vit belysning
2900 lumen
Nuvarande pris är 1 269,00 kr
Festavia Permanent 18m 32-ljuspunkter
Vit ljusslinga
18 meter med 32-ljuspunkter
White and color gradient
Upp till 50 lm per lampa
Nuvarande pris är 3 459,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Klotlampa - E14 ljuskälla - 2-pack
Vitt och färgat ljus
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Nuvarande pris är 1 269,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Lily XL spotlight för utomhusbruk
Integrerad LED-belysning
Vitt och färgat ljus
Lågvolt – förlängning
Smart styrning med Hue bridge*
Nuvarande pris är 1 959,00 kr
Nyhet
Trådbunden dimmer-strömbrytare för lampor som inte är smarta än
Lägg till icke-smarta dimbara lampor i Hue
App- och röststyrning
Inga batterier krävs
Frigör mer med en Hue Bridge
Nuvarande pris är 699,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Festavia ljusslingor
Skapa en gradient av färgglatt ljus
100 smarta lysdioder
8 meter sladd
Inomhus- och utomhusbruk
Nuvarande pris är 1 389,00 kr
Amarant utomhusstrålkastare
Inbyggda LED-lampor
Vitt och färgat ljus
Lågvolt – förlängning
Smart styrning med Hue Bridge*
Nuvarande pris är 2 319,00 kr
Flux LED-list förlängning 10m
10 meter förlängning
Enkel installation
Starkt, äkta vitt ljus
Precisionsfärg Chromasync™
Nuvarande pris är 2 319,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Flux ultra-bright LED-list 5m
Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Ultraklart ljus och ren vit belysning
4800 lumen
Nuvarande pris är 1 849,00 kr
Resonate nedåtriktad
± 10 års livslängd
Omedelbar trådlös dimring
Kräver en Hue Bridge
Låg energiförbrukning
Nuvarande pris är 1 499,00 kr
Impress väggbelysning utomhus
Fast installation
Mattsvart yta
240 x 120 mm
Smart styrning med Hue bridge*
Nuvarande pris är 1 849,00 kr
20% rabatt med Bridge!
G125 globlampa – E27 smart ljuskälla
Varmt till kallvitt
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
Nuvarande pris är 669,00 kr