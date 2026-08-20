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Smart LED-belysning

Förändra sättet du belyser ditt hem Utforska ett komplett ekosystem av smarta LED-ljuskällor, lampor, armaturer, utomhusbelysning, sensorer, strömbrytare och tillbehör som är designade för att fungera sömlöst tillsammans. Anpassa färger och ljusstyrka, automatisera rutiner, skapa uppslukande underhållningsupplevelser och styr din belysning var du än är med Hue-appen.

262 produkter
20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Lily spotlight för utomhusbruk

Lily spotlight för utomhusbruk

Integrerad LED-belysning
Vitt och färgat ljus
Lågvolt – basenhet
Smart styrning med Hue bridge*
Närbild på framsidan av Flux ultra-bright LED-list 10m

Flux ultra-bright LED-list 10m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Ultraklart ljus och ren vit belysning
6000 lumen
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Närbild på framsidan av Flux utomhus LED-list 6m

Flux utomhus LED-list 6m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
3000 lumen
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20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Neon utomhus LED-list 3m

Neon utomhus LED-list 3m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
1100 lumen
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Närbild på framsidan av Signe gradient golvlampa

Signe gradient golvlampa

Svart
Bluetooth-styrning via app
Styr med app eller röst*
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Närbild på framsidan av Impress stolplampa för utomhusbruk

Impress stolplampa för utomhusbruk

Fast installation
Mattsvart yta
770 x 100 mm
Smart styrning med Hue bridge*
Närbild på framsidan av Impress väggbelysning utomhus

Impress väggbelysning utomhus

Fast installation
Mattsvart yta
240 x 190 mm
Smart styrning med Hue bridge*
20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Resonate vägglampa utomhus

Resonate vägglampa utomhus

Integrerad LED-belysning
Vitt och färgat ljus
Drivs med nätström
Smart styrning med Hue bridge*
Närbild på framsidan av Impress piedestallampa (lågvolt)

Impress piedestallampa (lågvolt)

Lågvolt
Mattsvart yta
Lågvolt – förlängning
Smart styrning med Hue Bridge*
Närbild på framsidan av Festavia Globe ljusslinga 14m

Festavia Globe ljusslinga 14m

14m ljusslinga
20 Lightguide-ljuskällor
White and color gradient
Kraftig ljuskälla 50 lumen
20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Bridge

Bridge

Stöd för 50 lampor och 12 tillbehör
Förberedd för Hue Sync
Ger integrerad belysning och säkerhet
Avancerad kryptering
20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Flux LED-list 3m

Flux LED-list 3m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Klart ljus och ren vit belysning
1200 lumen
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20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Flux ultra-bright LED-list 3m

Flux ultra-bright LED-list 3m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Ultraklart ljus och ren vit belysning
2900 lumen
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Närbild på framsidan av Festavia Permanent 18m 32-ljuspunkter

Festavia Permanent 18m 32-ljuspunkter

Vit ljusslinga
18 meter med 32-ljuspunkter
White and color gradient
Upp till 50 lm per lampa
20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Klotlampa - E14 ljuskälla - 2-pack

Klotlampa - E14 ljuskälla - 2-pack

Vitt och färgat ljus
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
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20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Lily XL spotlight för utomhusbruk

Lily XL spotlight för utomhusbruk

Integrerad LED-belysning
Vitt och färgat ljus
Lågvolt – förlängning
Smart styrning med Hue bridge*
Nyhet
Närbild på framsidan av Trådbunden dimmer-strömbrytare för lampor som inte är smarta än

Trådbunden dimmer-strömbrytare för lampor som inte är smarta än

Lägg till icke-smarta dimbara lampor i Hue
App- och röststyrning
Inga batterier krävs
Frigör mer med en Hue Bridge
20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Festavia ljusslingor

Festavia ljusslingor

Skapa en gradient av färgglatt ljus
100 smarta lysdioder
8 meter sladd
Inomhus- och utomhusbruk
Närbild på framsidan av Amarant utomhusstrålkastare

Amarant utomhusstrålkastare

Inbyggda LED-lampor
Vitt och färgat ljus
Lågvolt – förlängning
Smart styrning med Hue Bridge*
Närbild på framsidan av Flux LED-list förlängning 10m

Flux LED-list förlängning 10m

10 meter förlängning
Enkel installation
Starkt, äkta vitt ljus
Precisionsfärg Chromasync™
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20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av Flux ultra-bright LED-list 5m

Flux ultra-bright LED-list 5m

Anpassningsbara scener och effekter
Chromasync™ precisionsfärgblandning
Ultraklart ljus och ren vit belysning
4800 lumen
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Närbild på framsidan av Resonate nedåtriktad

Resonate nedåtriktad

± 10 års livslängd
Omedelbar trådlös dimring
Kräver en Hue Bridge
Låg energiförbrukning
Närbild på framsidan av Impress väggbelysning utomhus

Impress väggbelysning utomhus

Fast installation
Mattsvart yta
240 x 120 mm
Smart styrning med Hue bridge*
20% rabatt med Bridge!
Närbild på framsidan av G125 globlampa – E27 smart ljuskälla

G125 globlampa – E27 smart ljuskälla

Varmt till kallvitt
Snabbstyrning med Bluetooth
Styr med app eller röst*
Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer
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Guide till smarta LED-lampor

Hur omdefinerar Philips Hue smart belysning?

Är Philips Hue värt det jämfört med andra smarta belysningsmärken?

Förbrukar smarta LED-lampor mer el?

Behöver jag en hubb för att använda smarta LED-lampor?

Kan smarta LED-lampor fungera utan internetanslutning?

Hur styr jag smarta ljus?

Vilka smarta ljuskällor är bäst när det gäller energieffektivitet?

Kan jag styra mina ljus på distans via en app?

Lär dig mer om smarta ljus

Energieffektiviteten hos smart LED-belysning

Vad är smart belysning?

Ta reda på vad smart ljus är, hur det fungerar och fördelarna med intelligent belysning för hem, wellness och stämning.
Färgväxlande LED-belysning

De fem bästa tipsen för att spara energi hemma

Om du undrar hur du sparar energi hemma med Philips Hue smart belysning har vi genomfört en studie där vi jämför olika inställningar på Hue White & Color Ambiance-lampor – och här är resultaten
Fördelar med smart LED-belysning

Automatisering av hemmet med smart belysning

Lär dig mer om automatisering av belysning för hemmet och hur den kan hjälpa dig med dina dagliga rutiner och ge dig mer sinnesro, oavsett om du är hemma eller borta.
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