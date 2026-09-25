17/02/2026

Lavorare da casa cambia il modo in cui il tuo spazio deve essere utilizzato. Il tuo ufficio in casa non è più solo una scrivania e una sedia: è il luogo dove ti concentri, crei, incontri e passi da un'attività all'altra durante la giornata. L'illuminazione degli uffici domestici svolge un ruolo cruciale in tutto questo.

La giusta illuminazione ti aiuta a mantenere la concentrazione più a lungo, riduce l'affaticamento degli occhi, migliora le videochiamate e fa sì che il tuo spazio di lavoro sembri pensato e non improvvisato. In questa guida troverai consigli pratici su come utilizzare l’illuminazione smart per l’home office, dalle idee per illuminare la scrivania alle soluzioni per tutta la stanza — oltre a come l’illuminazione smart di Philips Hue può adattarsi al tuo ritmo di lavoro.