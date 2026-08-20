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Inteligentne oświetlenie LED

Odmień sposób, w jaki oświetlasz swój dom. Poznaj pełny ekosystem inteligentnych żarówek LED, lamp, opraw oświetleniowych, oświetlenia zewnętrznego, czujników, przełączników i akcesoriów, które idealnie współpracują ze sobą. Personalizuj kolory i jasność, automatyzuj scenariusze, twórz wciągające przeżycia rozrywkowe i steruj oświetleniem z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji Hue.

Produktów: 276
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Zewnętrzna lampa postumentowa Impress (niskonapięciowa)

Zewnętrzna lampa postumentowa Impress (niskonapięciowa)

Nisko napięciowy
Matowe czarne wykończenie
400 x 100 mm
Zasilacz sprzedawany oddzielnie
Zbliżenie przedniej części produktu Cylindryczny reflektor punktowy Perifo

Cylindryczny reflektor punktowy Perifo

5,3 W
17,7 cm na szynie
Do 510 lm
Obraca się w zakresie 350 stopni
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED OmniGlow o długości 10 metrów

Taśma LED OmniGlow o długości 10 metrów

4500 lumenów
Technologia OmniGlow zapewniająca płynne efekty świetlne
Oświetlenie bezpośrednie i pośrednie
Ultrajasne, prawdziwie białe światło
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SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Lampa sufitowa Infuse large

Lampa sufitowa Infuse large

Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Zbliżenie przedniej części produktu Kinkiet do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych Dymera

Kinkiet do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych Dymera

Światło białe i kolorowe
Indywidualne sterowanie każdym światłem
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu
Dodaj mostek Philips Hue, aby odblokować więcej funkcji
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Mały kinkiet zewnętrzny Resonate

Mały kinkiet zewnętrzny Resonate

Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
Zasilanie sieciowe
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Ekskluzywne
Zbliżenie przedniej części produktu Duża tuba LED Perifo gradient

Duża tuba LED Perifo gradient

29,5 W
146,4 cm na szynie
Do 2600 lm
Obraca się w zakresie 350 stopni
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Flux o długości 5 metrów

Taśma LED Flux o długości 5 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
2000 lumenów
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SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Zewnętrzny reflektor Lily

Zewnętrzny reflektor Lily

Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
System niskonapięciowy – moduł podstawowy
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Zbliżenie przedniej części produktu Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Synchronizuje światła z zawartością w telewizorze w rozdzielczości 8K 60 Hz i 4K 120 Hz
Certyfikat HDMI 2.1
Tworzy synchronizację kolorów 1:1 z tym, co widać na ekranie
Możliwość podłączenia maksymalnie 10 lamp oświetlenia Philips Hue
Zbliżenie przedniej części produktu Cylindryczny reflektor punktowy Perifo

Cylindryczny reflektor punktowy Perifo

5,3 W
17,7 cm na szynie
Do 510 lm
Obraca się w zakresie 350 stopni
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Duża lampa sufitowa Enrave

Duża lampa sufitowa Enrave

Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
W zestawie z przełącznikiem ściemniania
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED OmniGlow o długości 3 metrów

Taśma LED OmniGlow o długości 3 metrów

2700 lumenów
Technologia OmniGlow zapewniająca płynne efekty świetlne
Oświetlenie bezpośrednie i pośrednie
Ultrajasne, prawdziwie białe światło
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SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Łazienkowa lampa sufitowa Xamento L

Łazienkowa lampa sufitowa Xamento L

Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue Bridge*
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Kinkiet zewnętrzny Appear

Kinkiet zewnętrzny Appear

Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
Zasilanie sieciowe
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Lampa podłogowa Signe gradient

Lampa podłogowa Signe gradient

Dąb
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Play gradient lightstrip - 75 inch

Play gradient lightstrip - 75 inch

Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze 75" i większych
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Oprawa wisząca Ensis

Oprawa wisząca Ensis

Wbudowane źródło światła LED
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Oprawa wisząca Ensis

Oprawa wisząca Ensis

Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Flux o długości 10 metrów

Taśma LED Flux o długości 10 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
2000 lumenów
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Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED OmniGlow o długości 5 metrów

Taśma LED OmniGlow o długości 5 metrów

4500 lumenów
Technologia OmniGlow zapewniająca płynne efekty świetlne
Oświetlenie bezpośrednie i pośrednie
Ultrajasne, prawdziwie białe światło
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SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Kinkiet zewnętrzny Lucca

Kinkiet zewnętrzny Lucca

Światło białe i kolorowe
1100 lumenów
Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu
Zgodność z Matter
Zbliżenie przedniej części produktu Szyna Perifo 1,5 m

Szyna Perifo 1,5 m

1,5 m
Pasuje do 8 reflektorów/lamp wiszących
Pasuje do 1 dużej lampy lub taśmy LED
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Flux ultra-bright o długości 5 metrów

Taśma LED Flux ultra-bright o długości 5 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Superjasne, prawdziwe białe światło
4800 lumenów
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Przewodnik po inteligentnych światłach LED

Jak Philips Hue na nowo definiuje inteligentne oświetlenie?

Czy warto wybrać Philips Hue w porównaniu z innymi markami inteligentnego oświetlenia?

Czy inteligentne oświetlenie zużywa więcej prądu?

Czy potrzebuję Bridge żeby używać inteligentnych świateł LED?

Czy inteligentne światła LED mogą działać bez połączenia z internetem?

Jak sterować inteligentnym oświetleniem?

Jakie są najlepsze inteligentne żarówki pod względem energooszczędności?

Czy mogę sterować światłami zdalnie za pomocą aplikacji?

Dowiedz się więcej o inteligentnym oświetleniu

Efektywność energetyczna inteligentnego oświetlenia LED

Czym jest inteligentne oświetlenie?

Dowiedz się, czym jest inteligentne oświetlenie, jak działa i jakie korzyści przynosi inteligentne oświetlenie dla domu, dobrego samopoczucia i nastroju.
Światła LED zmieniające kolor

5 najlepszych wskazówek, jak oszczędzać energię w domu

Jeśli zastanawiasz się, jak oszczędzać energię w domu dzięki inteligentnemu oświetleniu Philips Hue, zainteresuje Cię fakt, że przeprowadziliśmy badanie, w którym porównaliśmy różne ustawienia żarówek White i Color Ambiance — oto jego wyniki.
Korzyści oferowane przez inteligentne oświetlenie LED

Automatyka domowa z inteligentnym oświetleniem

Dowiedz się o automatyzacji oświetlenia w domu i o tym, jak może ona pomóc Ci w codziennych czynnościach i zapewnić Ci większy spokój ducha, niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy poza nim.
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