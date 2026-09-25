hemmakontorsbelysning

En guide till hemmakontorsljus:

17 februari 2026

Att arbeta hemifrån förändrar vilka krav som ställs på ditt utrymme. Ditt hemmakontor är inte längre bara ett skrivbord och en stol – det är platsen där du koncentrerar dig, skapar, träffas och växlar mellan olika uppgifter under dagen. Belysningen i hemmakontoret spelar en avgörande roll för hur bra du lyckas med allt detta.

Rätt ljus hjälper dig att hålla fokus längre, minskar ögontrötthet, stödjer videosamtal och ger din arbetsplats en mer genomtänkt känsla istället för att kännas improviserad. I den här guiden hittar du konkreta råd om hur du använder smart belysnings i hemmakontor, från idéer för skrivbordsbelysning till helhetslösningar för hela rummet – samt hur smart ljus från Philips Hue kan anpassas efter dina behov när din arbetsdag förändras.

Varför hemmakontorsbelysning är viktigare än du tror

Ljus påverkar mer än bara sikten. Det avgör hur pigg du är, hur länge du kan behålla ditt fokus och hur dina ögon mår efter timmar av skärmtid.

En man med glasögon sitter vid en laptop och arbetar koncentrerat, omgiven av en smart pendellampa och en smart bordslampa.

Effektiv belysning för ett hemmakontor bör:

  • Minska bländning och starka kontraster
  • Stödja långa perioder av skärmanvändning
  • Underlätta att separera arbetstid från fritid
  • Förbättra hur du framstår på videosamtal

Ljusstyrkan är inte målet i sig. Balans är.

Börja med ditt utrymme och ditt naturliga ljus

Se hur dagsljuset rör sig genom ditt rum

Innan du lägger till lampor, titta på vad du redan har. Lägg märke till var fönster finns, hur ljuset skiftar under dagen och var reflektioner syns på din skärm. Placera ditt skrivbord så att dagsljuset kommer från sidan istället för direkt framför eller bakom dig.

Om bländning blir ett problem kan tunna gardiner eller justerbara persienner mjuka upp det inkommande ljuset utan att blockera det helt.

Komplettera dagsljuset med artificiell belysning.

Naturligt ljus förändras ständigt. Smart ljus hjälper till att hålla din arbetsplats visuellt konsekvent, fyller ut skuggor när dagsljuset bleknar och minskar kontrasten när solen är för stark.

Naturligt & stämningsbelysning för ditt hemmakontor

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Bridge Pro

Bridge Pro

1729,00 kr

Solo Lightstrip

Solo Lightstrip

1039,00 kr

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Flux ultra-bright LED-list 5m

Flux ultra-bright LED-list 5m

1849,00 kr

OmniGlow LED-list 5m

OmniGlow LED-list 5m

2319,00 kr

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Play light bar 2-pack

Play light bar 2-pack

1729,00 kr

Play wall washer

Play wall washer

2419,00 kr

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Flerlagersbelysning skapar ett bättre hemmakontor

De mest bekväma ljuslösningarna för hemmakontoret bygger på skikt. Varje lager har ett syfte.

Omgivningsljus för ökad komfort:

Omgivande ljus fyller rummet och förhindrar skarpa kontraster. Indirekt belysning – som smarta golvlampor eller väggbelysning – gör att din arbetsplats känns lugnare och mer balanserad.

Smart omgivningsljus låter dig finjustera ljusstyrkan utan att blända eller ta över skrivbordet.

Arbetsljus för precision och fokus

Arbetsbelysning är avgörande för detaljerat arbete. En skrivbordslampa ger riktad belysning exakt där du behöver den, utan att belysa hela rummet.

Placera din smarta lampa på motsatt sida av din dominanta hand för att undvika skuggor. Justerbar ljusstyrka och färgtemperatur är särskilt användbart när du växlar mellan läsning, skrivning och arbete vid skärm.

Arbets- och skrivbords-belysingsprodukter

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Bloom bordslampa

Bloom bordslampa

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Iris bordslampa

Iris bordslampa

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Twilight sänglampa, vit

Twilight sänglampa, vit

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Signe gradient bordslampa

Signe gradient bordslampa

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Idéer för skrivbordsbelysning som minskar ögontrötthet

Undvik hög kontrast kring din skärm

När din skärm är det ljusaste objektet i rummet anpassar sig dina ögon ständigt. Detta leder till trötthet snabbare än de flesta tror.

Bias-belysning, ett mjukt ljus bakom skärmen, minskar kontrasten och håller dina ögon mer avslappnade.

Använd indirekt belysning bakom skärmar och hyllor.

LED-lister bakom skärmar, hyllor eller skrivbord ger djup och hjälper till att definiera din arbetsplats, särskilt i gemensamma eller multifunktionella rum.

Bakgrundsbelysning & visuell komfort-produkter

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Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga 65"

Philips Hue Play gradient LED-ljusslinga 65"

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Startpaket: Flux LED-list 6m + Bridge Pro

Startpaket: Flux LED-list 6m + Bridge Pro

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Liane 360° LED-list 3 m (vikt ingår)

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Flux kontakter 4-pack

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Flux monteringsfäste 10-pack

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Flux ultra-bright LED-list 5m

Flux ultra-bright LED-list 5m

1849,00 kr

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Flux utomhus LED-list 6m

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Flux LED-list 3m

Flux LED-list 3m

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Belysning för videosamtal i hemmakontor

Videosamtal är numera en del av vardagen. Ljus påverkar hur professionell, klar och tilltalande du framstår på skärmen.

En man på ett videosamtal som använder en optimal belysningslösning för sin laptop

Belys ditt ansikte framifrån eller från sidan.

Undvik starkt takljus som skapar skuggor. En mjuk lampa placerad lite framför dig – eller diffust omgivningsljus – ger ett naturligt, jämnt intryck.

Använd bakgrundsljus för att skapa djup

Att lägga till diskret ljus bakom dig motverkar att bilden känns platt och separerad, och gör att din bakgrund upplevs som planerad snarare än oavsiktlig.

Armaturer för videosamtal

Höstrea: 25% rabatt
Iris koppar specialutgåva

Iris koppar specialutgåva

1729,00 kr

Signe gradient bordslampa

Signe gradient bordslampa

2819,00 kr

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Höstrea: 25% rabatt
Essential LED-list 5m

Essential LED-list 5m

699,00 kr

Play light bar 1-pack

Play light bar 1-pack

979,00 kr

Hue Go bärbar bordslampa

Hue Go bärbar bordslampa

1959,00 kr

 

 

Hur Smart ljus anpassar sig till din arbetsdag

Arbetsdagar är inte statiska. Du rör dig mellan djup fokus, samarbete, kreativt tänkande och att varva ner.

En kvinna sitter vid sin laptop i hemmakontoret och dricker kaffe

Smart ljus gör att du kan:

  • Justera ljusstyrka och färgtemperatur under dagen
  • Skapa scener för fokus, möten eller avslappnade uppgifter
  • Definiera arbetszoner i gemensamma utrymmen
  • Övergå smidigt från arbetsläge till kvällsläge

Belysning som anpassar sig känns stödjande snarare än krävande.

Smart styrande, ljusscener och daglig rytm

En av de största fördelarna med smart belysning för hemmakontor är kontrollen – inte bara att tända och släcka, utan att anpassa hur ljuset stödjer din energi och ditt fokus under hela dagen.

Kontor med färgglad smart belysning till vänster och vit smart ljus till höger

Ljusscener som matchar hur du arbetar

Olika uppgifter kan dra nytta av olika ljusförhållanden. Fokuserat arbete känns ofta lättare under starkare, svalare ljus, medan kreativa eller reflekterande uppgifter kan gynnas av mjukare toner.

Smart ljus-scener gör det möjligt för dig att:

  • Ställa in konsekvent ljus för fokuserade arbetspass
  • Skapa lugnare scener för läsning, tänkande eller kreativa uppgifter
  • Justera flera lampor direkt tillsammans istället för en och en
  • Välja de smarta ljusfärger som inspirerar dig personligen

Detta tar bort friktion från din arbetsdag och håller din miljö i linje med det du gör.

Stöd för naturliga cirkadiska rytmer

Ljus spelar en roll i hur alert eller avslappnad du känner dig. Kallare, klart ljus under morgonen och tidig eftermiddag kan stödja koncentrationen, medan varmare, svagare ljus senare på dagen uppmuntrar en smidigare övergång bort från arbetsläge.

Att använda ljus som gradvis skiftar under dagen hjälper ditt hemmakontor att kännas mer i takt med naturliga rytmer vilket är särskilt användbart när du arbetar långa timmar inomhus. 

Handsfree-styrning med röstassistenter

Röststyrning gör det enklare, särskilt när det är mycket att göra. Om du justerar ljusstyrka, byter scener eller släcker lampor i slutet av dagen utan att lämna skrivbordet hjälper det dig att behålla fokus och arbetsflöde.

Ett par som arbetar vid en laptop i sitt kök med bakgrundsbelysning för webbkameran

För hemmakontor upplevs den här typen av handsfree-kontroll mindre som en funktion och mer som ett praktiskt verktyg som håller din arbetsplats flexibel.

Ett hemmakontor som anpassar sig efter dig

Bra belysning för ett hemmakontor drar inte till sig uppmärksamhet, istället stödjer den din fokus utan att märkas, skyddar dina ögon och hjälper din arbetsplats att kännas meningsfull.

Genom att använda lager av allmän-, arbets- och accentbelysning, med smart styrning som anpassar sig efter din dag, skapar du en miljö som arbetar lika hårt som du.

Pendel- och golvlampor för ditt hemmakontor

Höstrea: 25% rabatt
Signe gradient golvlampa

Signe gradient golvlampa

3919,00 kr

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Signe gradient pendellampa

Signe gradient pendellampa

4599,00 kr

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Signe gradient pendulum

Signe gradient pendulum

4029,00 kr

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Signe gradient pole

Signe gradient pole

3459,00 kr

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Signe gradient golvlampa

Signe gradient golvlampa

3919,00 kr

Enrave pendellampa

Enrave pendellampa

3569,00 kr

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Ensis pendellampa

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5639,00 kr

Kolla in Hue smarta golvlampor och pendellampor

 

 

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