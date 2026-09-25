17 februari 2026

Att arbeta hemifrån förändrar vilka krav som ställs på ditt utrymme. Ditt hemmakontor är inte längre bara ett skrivbord och en stol – det är platsen där du koncentrerar dig, skapar, träffas och växlar mellan olika uppgifter under dagen. Belysningen i hemmakontoret spelar en avgörande roll för hur bra du lyckas med allt detta.

Rätt ljus hjälper dig att hålla fokus längre, minskar ögontrötthet, stödjer videosamtal och ger din arbetsplats en mer genomtänkt känsla istället för att kännas improviserad. I den här guiden hittar du konkreta råd om hur du använder smart belysnings i hemmakontor, från idéer för skrivbordsbelysning till helhetslösningar för hela rummet – samt hur smart ljus från Philips Hue kan anpassas efter dina behov när din arbetsdag förändras.